Ecomondo 2026, si chiude la partecipazione del Gruppo Gesenu: oltre 500 persone allo stand e quattro talk dedicati all'innovazione ambientale

Attualità

Quattro giornate di incontri, approfondimenti e interviste per raccontare competenze, progetti e prospettive del Gruppo. Al centro il confronto con istituzioni, esperti e operatori del settore e le esperienze delle società del Gruppo

(UNWEB) Rimini, – Si chiude oggi la partecipazione del Gruppo Gesenu a Ecomondo 2026, la manifestazione di riferimento per l'economia circolare e la transizione ecologica, ospitata al Quartiere Fieristico di Rimini. Quattro giornate intense che hanno visto passare dallo stand del Gruppo oltre 500 persone, tra rappresentanti delle istituzioni, amministratori, esperti, operatori del settore e visitatori, confermando il valore della manifestazione come occasione di incontro, aggiornamento e condivisione.

Un programma articolato che ha visto la realizzazione di quattro talk tematici, dedicati ai principali temi che attraversano oggi il settore ambientale: dall'evoluzione dei servizi alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, dall'innovazione impiantistica alla valorizzazione dei materiali, fino alle nuove prospettive della regolazione tariffaria.

Accanto agli appuntamenti di approfondimento, spazio anche a «Il Gruppo in pillole», il format pensato per raccontare da vicino le competenze e le attività delle diverse realtà che compongono il Gruppo Gesenu. Nel corso delle quattro giornate sono state protagoniste Gesenu Ambiente, Green Recuperi, GSA e Gesenu Energia, che oggi è stata raccontata dal suo Amministratore Unico, Virgilio Puletti, attraverso gli interventi dei rispettivi rappresentanti.

A dare voce ai protagonisti della manifestazione anche Radio Glox, presente ogni giorno in diretta dallo stand, con interviste, collegamenti e momenti di racconto dedicati agli ospiti e ai temi affrontati durante la fiera. Un presidio quotidiano che ha accompagnato il programma degli incontri, contribuendo ad ampliare il racconto delle attività del Gruppo e delle esperienze condivise a Ecomondo.

Tra gli appuntamenti della giornata conclusiva, il confronto dedicato a «Il TICSER: prime simulazioni, criticità e opportunità», moderato da Massimo Pera, che ha riunito rappresentanti di ARERA, AURI Umbria, A&T2000, IFEL e Gesenu Entrate. Angela Maria Groppi di ARERA ha approfondito il tema della raccolta dei dati sui corrispettivi e dei focus group, mentre Giuseppe Rossi, Direttore di AURI Umbria, ha illustrato il ruolo dell'Ente territorialmente competente nel nuovo metodo. Walter Giacetti, Direttore di A&T2000 S.p.A., ha presentato le prime simulazioni in regime corrispettivo; Davide Donadio, esperto IFEL, si è concentrato sulle ricadute sulla tariffa puntuale. Infine, Annalisa Maccarelli, Amministratore Unico di Gesenu Entrate S.r.l., ha approfondito le prime simulazioni in regime tributario. Un'occasione di confronto che ha permesso di mettere a fuoco le sfide applicative del nuovo metodo, le criticità e le opportunità per gli operatori del settore.

Nel corso della manifestazione, il Gruppo ha inoltre presentato le proprie esperienze nell'ambito dell'innovazione impiantistica, dell'ingegnerizzazione dei servizi, della decarbonizzazione e della valorizzazione dei rifiuti. Tra i temi affrontati anche il nuovo impianto per il trattamento e il recupero dei materiali assorbenti a uso personale (PAP), gli utilizzi innovativi del biometano prodotto dai rifiuti organici e le nuove prospettive del riciclo di carta e cartone, anche alla luce del riconoscimento assegnato a Perugia da Comieco come Capitale del Riciclo della Carta e del Cartone 2027.

«La partecipazione a Ecomondo – la dichiarazione congiunta di Alessio Lutazi, Consigliere Delegato Gesenu e Massimo Monni, Presidente Gesenu - rappresenta per il Gruppo Gesenu un appuntamento strategico, non soltanto per presentare le attività e i progetti che stiamo portando avanti, ma soprattutto per confrontarci con istituzioni, partner, esperti e operatori su un settore in continua evoluzione. Le oltre 500 persone che hanno visitato il nostro stand, insieme alla partecipazione ai talk e ai numerosi incontri, testimoniano l'interesse verso il lavoro del Gruppo e verso le sfide che riguardano il futuro dei servizi ambientali. Crediamo che l'innovazione passi dalla capacità di investire, condividere competenze e costruire collaborazioni. Ecomondo è stata un'importante occasione per raccontare il percorso che stiamo facendo e ribadire il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni sempre più efficienti e sostenibili, a servizio dei territori e delle comunità».

La partecipazione a Ecomondo si conclude con un bilancio straordinario, fatto di relazioni, nuove occasioni di dialogo e condivisione di competenze. Quattro giornate che hanno confermato l'importanza del confronto tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca per affrontare le trasformazioni in corso e contribuire allo sviluppo di modelli sempre più innovativi e sostenibili nella gestione dei servizi ambientali.