L'A.S.D. L'Oasi del Pescatore protagonista della nuova puntata di "Panorama Csen"
(UNWEB) L'ottava puntata della trasmissione "Panorama Csen" ha acceso i riflettori su un mondo ricco di passione, tecnica e tradizione: quello della pesca sportiva, con particolare riferimento al Lago Oasi sito in località Signoria di Torgiano.
Nel corso della trasmissione, insieme agli ospiti presenti in studio, si è sviluppato un interessante approfondimento dedicato alle diverse discipline della pesca con la canna, mettendo in evidenza le caratteristiche, le tecniche e le peculiarità che rendono questa attività sportiva così appassionante e coinvolgente, nel rispetto e nell'amore per la natura.
Ed è proprio questo che il Lago Oasi di Torgiano rappresenta: un punto di incontro per tutti coloro che amano la pesca e riconoscono nell'ambiente naturale un patrimonio da proteggere e valorizzare.
Di questo e altro si parlerà nella trasmissione "Panorama Csen", condotta da Antonio Caravella, che andrà in onda giovedì 5 novembre 2026 alle ore 21:00 (con repliche il venerdì alle ore 16:15, il sabato alle ore 24:00 e il lunedì alle ore 16:15) sul canale 11 Retesole del digitale terrestre per la Regione Umbria e sul canale 110 per Roma e provincia.
Un ringraziamento va all'Amministrazione Comunale di Torgiano per aver messo a disposizione la location dell'Oratorio di Sant'Antonio, dove è stata registrata la puntata.
Ospiti dell'8ª puntata saranno:
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Marco Amico – Vicepresidente dell'A.S.D. L'Oasi del Pescatore e gestore del Lago Oasi di Torgiano;
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Mirko Grassellini – Presidente dell'A.S.D. L'Oasi del Pescatore e gestore del Lago Oasi di Torgiano;
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Tatiana Cirimbilli – Assessore del Comune di Torgiano con deleghe a Scuola, Trasporti, Commercio, Politiche Giovanili, Associazioni, Digitalizzazione e Innovazione;
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Riccardo Polidori – Esperto di Carpfishing;
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Giordano Ceva Bovio – Presidente del Pesca Club Tubertini di Foligno, esperto di pesca con Roubaisienne e di pesca a Feeder;
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Alex Gervasi – Titolare del negozio Monster Dip di Bastia Umbra.
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