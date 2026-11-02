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Perugia: il Comando Legione Carabinieri rende omaggio ai militari caduti, deposta una corona d’alloro

Di Redazione Umbria Notizie Web 2 Novembre 2026 – 17:21 1 min di lettura

(UNWEB) Perugia. Nella mattinata odierna, a Perugia, in occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, il Comando Legione Carabinieri di Perugia ha ospitato una cerimonia in memoria dei militari dell’Arma che hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese.


La commemorazione si è svolta presso la storica sede della Caserma in corso Cavour, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, tra cui il Prefetto di Perugia, Dott. Paolo Canaparo, il Comandante della Legione Carabinieri “ Umbria ” Gen. B Luca Corbellotti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Ivan Riccio, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e una delegazione del personale in servizio presso la struttura.
Momento centrale della cerimonia è stata la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, da parte del Comandante della Legione, accompagnato dal Prefetto.
Il rito è stato accompagnato dalle note del «Silenzio» e dalla resa degli onori militari da parte di uno schieramento in armi, in un clima di profondo raccoglimento e commozione.
L'appuntamento, che si rinnova ogni anno, rappresenta un momento di memoria e riconoscenza nei confronti di tutti i Carabinieri che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, nella difesa della Patria, nella tutela delle istituzioni democratiche e nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini.
Un sacrificio che continua a rappresentare un patrimonio morale e un esempio per le nuove generazioni dell’Arma, richiamando i valori di fedeltà, coraggio, dedizione e spirito di servizio che guidano quotidianamente l’attività dei Carabinieri sul territorio.
La commemorazione del 2 novembre si conferma così non soltanto un doveroso omaggio ai caduti, ma anche un'occasione per rinnovare il legame tra l'Arma, le istituzioni e la comunità, nel segno della memoria e della riconoscenza.

Nota della Redazione

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