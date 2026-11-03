Al Teatro Lyrick va in scena mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 "RiconoScienza". Un musical tra scienza e fede sulle orme di San Francesco con lo scienziato Mauro Ferrari e il cantautore Piero Sidoti. Lo spettacolo a ingresso gratuito con prenotazione ob

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(UNWEB) – Perugia, 03 novembre 2026 – La scienza come avventura umana, la musica come linguaggio capace di avvicinare alla conoscenza, il messaggio francescano come occasione di dialogo tra ricerca, spiritualità e responsabilità verso gli altri. La Regione Umbria, in collaborazione con il Comune di Assisi, presenta "RiconoScienza – La scienza raccontata da chi la vive", in programma mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21:00, al Teatro Lyrick di Assisi, nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Protagonisti della serata saranno Mauro Ferrari, scienziato di fama internazionale e pioniere della nanomedicina, e Piero Sidoti, cantautore vincitore della Targa Tenco e docente di matematica e scienze.

Con questo appuntamento, che riprende un format già sperimentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Umbria propone una lettura del centenario che mette in relazione l'eredità francescana con le domande del presente: il valore della conoscenza, il significato della cura, il rapporto tra progresso scientifico e dimensione umana. Un'iniziativa aperta alla comunità, con particolare attenzione alle giovani generazioni, che affida all'incontro tra linguaggi diversi un'occasione di partecipazione culturale e riflessione condivisa.

"Mauro Ferrari porta sul palco la sua esperienza di scienziato e il suo impegno nella ricerca di nuove cure, raccontando il valore della conoscenza al servizio della vita e di chi soffre – afferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti –. Ad Assisi questo racconto trova nel messaggio di Francesco un riferimento alla responsabilità verso le persone e il creato. La divulgazione scientifica, anche attraverso la musica e il teatro, permette ai giovani di avvicinarsi alla ricerca e di comprenderne le opportunità. A loro vogliamo rivolgere un incoraggiamento: coltivate la vostra curiosità, abbiate fiducia nelle vostre capacità e scegliete con coraggio la ricerca. Abbiamo bisogno delle vostre idee e del contributo che potrete dare al futuro di tutti".

"Per Assisi – sottolinea il sindaco Valter Stoppini – è un onore ospitare al Teatro Lyrick un appuntamento di così alto valore. Nel quadro delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, la nostra città si conferma crocevia di dialogo culturale e spirituale, di attenzione e responsabilità verso il prossimo e il creato. L'unione tra scienza, arte e fede rappresenta un'opportunità straordinaria per coinvolgere la comunità, e in particolare i giovani, in una riflessione condivisa su temi di grande attualità. Ringraziamo la Regione Umbria per questa importante iniziativa, nata in sinergia con il Comune di Assisi".

Ideato e scritto da Ferrari e Sidoti, lo spettacolo intreccia racconto, canzoni originali e musica dal vivo. Al centro non ci sono soltanto le scoperte, ma anche il percorso che le rende possibili: intuizioni, dubbi, ostacoli, fallimenti e nuove domande. Una "chiacchierata scientifica" che alterna ironia e profondità, portando sul palcoscenico l'esperienza di chi la ricerca la vive quotidianamente e di chi, attraverso l'insegnamento e l'arte, la rende accessibile agli altri.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto attraverso il QR Code presente nella locandina pubblicata sulla home page del sito del Teatro Lyrick di Assisi o al link https://billetto.it/ticket_buyer/offers/5f5d01a3-3df6-4a2e-a9b6-b25da43645a6

L'appuntamento è per mercoledì 4 novembre, alle ore 21:00