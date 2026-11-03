Pnrr in Umbria, oltre 2,1 miliardi di risorse e 7.897 progetti. Presidente Proietti e assessora Meloni: "Raggiunti gli obiettivi, ora dobbiamo trasformare gli investimenti in sviluppo duraturo per il territorio"

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(UNWEB) – Perugia,– Oltre 2,1 miliardi di euro di finanziamenti PNRR localizzati in Umbria, 7.897 progetti che interessano il territorio regionale e un valore complessivo degli investimenti che, considerando le ulteriori fonti di finanziamento, raggiunge 2,825 miliardi di euro.

Sono i numeri principali del report sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato questa mattina nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, nel corso della conferenza stampa alla quale sono intervenuti la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l'assessora regionale con delega al Pnrr Simona Meloni, la direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, il direttore regionale dell'area Governo del territorio e coordinamento del Pnrr Gianluca Fagotti, il dirigente del Servizio Coordinamento Pnrr, Pnc e Riqualificazione urbana Francesco Zepparelli e i direttori generali delle USL Umbria 1 e Umbria 2, rispettivamente Emanuele Ciotti e Roberto Noto.

Il documento restituisce il quadro degli investimenti distribuiti nelle sette missioni del Piano, con particolare attenzione ai progetti a regia e titolarità regionale e agli obiettivi raggiunti entro la scadenza del 30 giugno 2026. Le risorse PNRR direttamente riconducibili al portafoglio regionale ammontano a 491,2 milioni di euro.

"Per la Regione Umbria è un bilancio di grande rilievo, che testimonia la quantità di risorse arrivate sul territorio e soprattutto il lavoro straordinario compiuto per rispettare scadenze particolarmente impegnative – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti –. Abbiamo raccolto il testimone di una programmazione già avviata, affrontando criticità e ritardi che richiedevano un intervento immediato. Il risultato raggiunto è frutto dell'impegno delle strutture regionali, delle amministrazioni locali, delle aziende sanitarie e di tutti i soggetti attuatori. Abbiamo lavorato per portare a compimento gli obiettivi, senza interrompere i servizi e le attività quotidiane, nella consapevolezza che queste risorse rappresentano un'occasione fondamentale per il futuro dell'Umbria".

La presidente ha ricordato come il percorso sia stato accompagnato, fin dall'insediamento della Giunta, da un'attività di ricognizione e monitoraggio dei progetti, necessaria per individuare tempestivamente le situazioni più complesse e intervenire sulle criticità attuative.

"Il primo impegno è stato conoscere esattamente lo stato di avanzamento degli interventi e costruire un sistema di controllo capace di anticipare i problemi – ha sottolineato Proietti, ringraziando l'assessora Meloni per il coordinamento politico del Piano –. Il Pnrr ci consegna opere, infrastrutture, strumenti digitali e servizi, ma ci lascia anche un patrimonio di competenze e di capacità amministrativa. La sfida è dare continuità agli investimenti, perché un progetto non esaurisce il proprio valore con il raggiungimento di un target: deve produrre benefici permanenti per le comunità".

L'assessora Simona Meloni ha illustrato i risultati delle missioni regionali, evidenziando il lavoro di monitoraggio, coordinamento interdirezionale e gestione delle criticità che ha accompagnato l'attuazione del Piano.

"Quando ci siamo insediati, i progetti erano già stati individuati e finanziati. Il nostro compito è stato verificarne lo stato effettivo di attuazione, analizzare i percorsi critici e intervenire dove emergevano difficoltà – ha spiegato Meloni –. Abbiamo rafforzato il monitoraggio, elaborato il 'Manuale di controllo e monitoraggio del PNRR' e costruito un metodo di lavoro condiviso tra le direzioni regionali, per evitare che i ritardi compromettessero risultati e finanziamenti. Ora dobbiamo valutare non soltanto quanti interventi siano stati realizzati, ma quali ricadute avranno sui territori e come garantirne la continuità".

Tra gli investimenti più rilevanti figura l'ammodernamento della Ferrovia Centrale Umbra, con 163 milioni di euro di finanziamento Pnrr e interventi su 119 chilometri di rete. Il programma ha riguardato il miglioramento della sicurezza, dell'affidabilità e delle tecnologie ferroviarie lungo l'asse Sansepolcro-Città di Castello-Perugia-Terni, con l'obiettivo di rafforzare la mobilità sostenibile e i collegamenti tra le aree interne e i principali centri regionali.

Un altro ambito strategico è quello della digitalizzazione, con investimenti regionali Pnrr per 29,57 milioni di euro. Tra i risultati raggiunti figurano il potenziamento dell'interoperabilità dei sistemi informativi, l'attivazione delle strutture di cybersicurezza, 76 punti di facilitazione digitale, 34.956 cittadini formati e oltre 390mila oggetti del patrimonio culturale digitalizzati. Il programma "Mille esperti" ha inoltre contribuito a rafforzare la capacità amministrativa e a semplificare le procedure, anche attraverso il supporto agli enti locali.

Sul fronte ambientale, 47,59 milioni di euro di risorse PNRR regionali hanno finanziato interventi per la modernizzazione delle imprese agricole e dei frantoi, lo sviluppo della Hydrogen Valley di Narni, il rinnovo del materiale ferroviario, la riduzione del rischio idrogeologico e la bonifica di siti contaminati. Nell'ambito dell'inclusione e della coesione, 44,18 milioni di euro hanno sostenuto il potenziamento dei Centri per l'impiego, la formazione attraverso il sistema duale e i programmi di rigenerazione urbana PINQuA, con 63 alloggi di edilizia residenziale pubblica e oltre 43.700 metri quadrati di spazi pubblici recuperati.

Un ruolo centrale è stato svolto anche dalla Missione 6 Salute, attraverso la quale sono stati potenziati l'assistenza territoriale, le strutture ospedaliere, le tecnologie diagnostiche e i sistemi digitali. Gli investimenti hanno consentito, tra gli altri risultati, di rendere operative 18 Case della Comunità finanziate dal PNRR, cinque Ospedali di Comunità e nove Centrali operative territoriali, contribuendo alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

Il direttore regionale Gianluca Fagotti ha evidenziato la complessità del lavoro amministrativo e tecnico necessario per rispettare le scadenze, sottolineando il ruolo della struttura di coordinamento PNRR guidata da Francesco Zepparelli e la collaborazione tra i diversi servizi della Regione Umbria.

"Il raggiungimento dei risultati è stato possibile grazie a un lavoro interdirezionale, sostenuto da una costante attività di coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico – ha spiegato Fagotti –. Le strutture regionali hanno operato insieme ai soggetti attuatori, agli enti locali e alle aziende sanitarie per superare le criticità e garantire l'attuazione degli interventi. È un risultato che valorizza le competenze professionali presenti nell'amministrazione e dimostra l'importanza di un'organizzazione capace di lavorare per obiettivi condivisi".

Nel corso della presentazione, il dirigente Francesco Zepparelli ha illustrato nel dettaglio il quadro attuativo delle missioni, gli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, evidenziando il contributo della struttura regionale di coordinamento nell'attività di monitoraggio e nel supporto ai soggetti attuatori.

Il bilancio presentato a Palazzo Donini segna così il passaggio dalla fase di realizzazione degli investimenti alla valutazione dei loro effetti sul territorio. Per la Regione Umbria, la prospettiva è consolidare i risultati raggiunti e proseguire nell'integrazione delle infrastrutture, dei servizi e delle competenze sviluppate grazie al PNRR, trasformando un programma straordinario di finanziamenti in un'eredità strutturale per il sistema regionale