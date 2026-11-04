Mercoledì, 4 Novembre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Transizione energetica e impianti rinnovabili: la Giunta approva i criteri per le compensazioni ambientali. L'assessore De Luca: "Ai Comuni risorse certe per opere pubbliche, interventi di mitigazione ed efficientamento" La Regione Umbria potenzia Turismatica: 550mila euro dal PR FESR per digitalizzazione, semplificazione e sicurezza dei dati. Assessore Meloni: "Meno burocrazia per 8800 strutture" 4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti a Terni: "Gratitudine alle Forze armate. Il pensiero dell'Umbria ai quattro militari caduti in Bosnia e agli undici feriti" La Perugia del Novecento e le sfide del futuro: Paolo Belardi ospite della Società del Gotto L'A.S.D. L'Oasi del Pescatore protagonista della nuova puntata di "Panorama Csen" Sanità territoriale, 18 Case della Comunità operative in Umbria con il PNRR. Presidente Proietti: "Cure più vicine alle persone, rafforziamo una rete che mette al centro i cittadini e i loro bisogni" Pnrr in Umbria, oltre 2,1 miliardi di risorse e 7.897 progetti. Presidente Proietti e assessora Meloni: "Raggiunti gli obiettivi, ora dobbiamo trasformare gli investimenti in sviluppo duraturo per il territorio" Al Teatro Lyrick va in scena mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 "RiconoScienza". Un musical tra scienza e fede sulle orme di San Francesco con lo scienziato Mauro Ferrari e il cantautore Piero Sidoti. Lo spettacolo a ingresso gratuito con prenotazione ob Caro gasolio agricolo, sbloccati i 4,5 milioni di euro in meno di una settimana. Via libera al ddl in Giunta e Commissione, giovedì testo in Consiglio. Bori e Meloni: "Risposte immediate e concrete a sostegno delle imprese" Transizione energetica e impianti rinnovabili: la Giunta approva i criteri per le compensazioni ambientali. L'assessore De Luca: "Ai Comuni risorse certe per opere pubbliche, interventi di mitigazione ed efficientamento" La Regione Umbria potenzia Turismatica: 550mila euro dal PR FESR per digitalizzazione, semplificazione e sicurezza dei dati. Assessore Meloni: "Meno burocrazia per 8800 strutture" 4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti a Terni: "Gratitudine alle Forze armate. Il pensiero dell'Umbria ai quattro militari caduti in Bosnia e agli undici feriti" La Perugia del Novecento e le sfide del futuro: Paolo Belardi ospite della Società del Gotto L'A.S.D. L'Oasi del Pescatore protagonista della nuova puntata di "Panorama Csen" Sanità territoriale, 18 Case della Comunità operative in Umbria con il PNRR. Presidente Proietti: "Cure più vicine alle persone, rafforziamo una rete che mette al centro i cittadini e i loro bisogni" Pnrr in Umbria, oltre 2,1 miliardi di risorse e 7.897 progetti. Presidente Proietti e assessora Meloni: "Raggiunti gli obiettivi, ora dobbiamo trasformare gli investimenti in sviluppo duraturo per il territorio" Al Teatro Lyrick va in scena mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 "RiconoScienza". Un musical tra scienza e fede sulle orme di San Francesco con lo scienziato Mauro Ferrari e il cantautore Piero Sidoti. Lo spettacolo a ingresso gratuito con prenotazione ob Caro gasolio agricolo, sbloccati i 4,5 milioni di euro in meno di una settimana. Via libera al ddl in Giunta e Commissione, giovedì testo in Consiglio. Bori e Meloni: "Risposte immediate e concrete a sostegno delle imprese"
Home Politica La Regione Umbria potenzia Turismatica: 550mila euro dal PR FESR per digitalizzazione, semplificazione e sicurezza dei dati. Assessore Meloni: "Meno burocrazia per 8800 strutture"
Politica

La Regione Umbria potenzia Turismatica: 550mila euro dal PR FESR per digitalizzazione, semplificazione e sicurezza dei dati. Assessore Meloni: "Meno burocrazia per 8800 strutture"

Di Redazione Umbria Notizie Web 4 Novembre 2026 – 19:09 2 min di lettura

(UNWEB) - Perugia,  Semplificare gli adempimenti per gli operatori, potenziare l'interoperabilità dei sistemi informativi e rafforzare la capacità analitica dei flussi turistici regionali. Con questi obiettivi la Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, su proposta dell'assessora al Turismo Simona Meloni, i criteri di selezione per il progetto di sviluppo ed evoluzione della piattaforma "Turismatica" e del relativo Data Warehouse (DWH).

L'intervento prevede un investimento complessivo di 550.000 euro a valere sulle risorse del PR FESR Umbria 2021–2027 (Azione 1.2.4 "Sostegno alla digitalizzazione del sistema turistico e culturale regionale") ed è affidato a Sviluppumbria. Il portale Turismatica rappresenta lo strumento ufficiale di gestione e trasmissione dati a cui accedono quotidianamente oltre 8.800 strutture ricettive e locazioni turistiche dell'Umbria. Gli interventi approvati puntano a compiere un salto di qualità tecnologico per rispondere all'evoluzione normativa — tra cui l'introduzione della L.R. 23/2024 e gli obblighi nazionali legati al codice identificativo CIN — e per ottimizzare il dialogo telematico con la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), il sistema SUAPE 3.0 dei Comuni, l'Istat e il portale di promozione Umbriatourism.

Sull'iniziativa interviene l'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni: "Con questo stanziamento da 550mila euro compiamo un passo decisivo verso la modernizzazione e la semplificazione amministrativa a supporto di tutta la nostra filiera dell'accoglienza. Turismatica è il fulcro operativo della filiera ricettività: 8800 operatori umbri lavorano ogni giorno: il nostro dovere è rendere questa piattaforma sempre più semplice da usare, intuitiva e sicura. Vogliamo alleggerire il carico burocratico per chi fa impresa turistica, automatizzando la trasmissione dei dati e potenziando il collegamento con la banca dati nazionale e le piattaforme comunali, così che l'operatore possa dedicare meno tempo agli adempimenti e più tempo al proprio lavoro - spiega Meloni -. Al contempo, la realizzazione di un'unica piattaforma, che unirà, amplierà e migliorerà le funzioni oggi svolte separatamente dal Data Warehouse e dal portale regionale UMBRA, insieme alla futura integrazione con Umbriatourism, ci consentirà di disporre di dati aggregati più tempestivi e accurati. Nel turismo moderno, governare i dati significa programmare meglio le politiche di promozione e sviluppo territoriale, garantendo al contempo standard elevati di cybersecurity e piena tutela della privacy".

Un ulteriore tassello del percorso di semplificazione riguarda il rapporto con l'Istat. Tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 sarà rilasciato un nuovo strumento che renderà molto più agevole il caricamento dei dati statistici: oggi l'operazione è particolarmente laboriosa a causa dell'obsoleto sistema in uso. La nuova soluzione si auspica che convincerà anche le oltre 2.000 strutture che oggi non trasmettono i dati Istat a mantenere aggiornate le informazioni regionali, che al momento registrano arrivi e presenze con un conteggio significativamente inferiore alla realtà. L'assessora Meloni precisa, a questo proposito, che i dati Istat assolvono a una funzione statistica e conoscitiva e non sono utilizzati per finalità di controllo fiscale: per quest'ultimo ambito, come noto, fanno fede i dati obbligatoriamente comunicati alle Questure.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Politica
Politica Transizione energetica e impianti rinnovabili: la Giunta approva i criteri per le compensazioni ambientali. L'assessore De Luca: "Ai Comuni risorse certe per opere pubbliche, interventi di mitigazione ed efficientamento" 4 Novembre 2026
Politica 4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti a Terni: "Gratitudine alle Forze armate. Il pensiero dell'Umbria ai quattro militari caduti in Bosnia e agli undici feriti" 4 Novembre 2026
Politica Prima casa: 2,5 milioni di euro per giovani coppie, famiglie monoparentali e single 4 Novembre 2026
Pubblicità
Pubblicità
Più Letti
01
02
03
04