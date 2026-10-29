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Politica

Il cordoglio del vicepresidente della Regione Tommaso Bori per la scomparsa di Claudio Bazzarri

Di Redazione Umbria Notizie Web 29 Ottobre 2026 – 18:22 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  – La scomparsa di Claudio Bazzarri priva l'Umbria di una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita all'impegno politico, alle istituzioni e alla cura della comunità. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene desidero esprimere la mia vicinanza in questo momento di grande dolore.

Nel suo lungo percorso di amministratore, Bazzarri ha saputo tenere insieme la passione politica e l'attenzione concreta ai bisogni della città, interpretando gli incarichi pubblici con un forte senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità.

Un tratto particolarmente significativo del suo impegno è stato quello di contribuire a far crescere una sensibilità nuova e un legame più profondo tra le persone e la natura: un'eredità preziosa da consegnare alle generazioni future. Una visione che ha trovato la sua espressione più concreta e duratura nel Bosco didattico di Ponte Felcino, nel quale ha fatto anche collocare la copertura che aveva reso possibili i lavori di restauro della Fontana Maggiore, quale elemento funzionale alle attività del bosco stesso.

A quel luogo Claudio ha legato conoscenza, passione e dedizione, contribuendo a farne uno spazio di incontro e di educazione ambientale, capace di avvicinare soprattutto i più giovani alla natura. Si tratta di un'eredità preziosa, che ci ricorda come amministrare significhi anche custodire il territorio e costruire opportunità per le generazioni future.

Nota della Redazione

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