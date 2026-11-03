Ecomondo 2026, Gesenu inaugura il nuovo stand a Rimini: istituzioni, innovazione e comunicazione ambientale al centro della prima giornata

Attualità

Inaugurato lo spazio espositivo del Gruppo con la partecipazione Cristian Betti, Capogruppo in Assemblea legislativa dell'Umbria. Nel pomeriggio il talk su ECO, il nuovo assistente virtuale per il servizio clienti, e la diretta di Radio Glox. Nel corso della giornata, lo stand del Gruppo Gesenu ha ricevuto anche la visita del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin

(ASI - UNWEB) Rimini, – Si è aperta oggi a Ecomondo 2026 la partecipazione del Gruppo Gesenu, presente al Quartiere Fieristico di Rimini, al padiglione D1, stand 402-503, con uno spazio espositivo completamente rinnovato e un programma di appuntamenti dedicati all'innovazione, alla sostenibilità e all'evoluzione dei servizi ambientali. La prima giornata è stata caratterizzata dall'inaugurazione ufficiale dello stand. Dopo l'apertura dei lavori curata da Alessio Lutazi, Consigliere Delegato di Gesenu e i saluti in collegamento da parte di Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria e Vittoria Ferdinandi, Sindaca del Comune di Perugia, l'incontro al quale hanno partecipato Cristian Betti, Capogruppo Regione Umbria e Massimo Monni, Presidente di Gesenu è stato introdotto e moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, si è svolta la registrazione del talk televisivo «IN UMBRIA», in onda sulla rete regionale Umbria TV giovedì 5 novembre, dedicato a «ECO, il nuovo assistente virtuale Gesenu. Evoluzione del servizio clienti e trasformazione digitale». Al centro del confronto il ruolo delle nuove tecnologie nella trasformazione dei servizi al cittadino e nell'evoluzione delle modalità di relazione tra azienda e utenti. Sono intervenuti Massimo Pera, Direttore Operativo di Gesenu; Marco Bagnini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Customer Care di GSA; Margherita Pera, psicologa; e Lucia Anticaglia, operatrice del call center di Gesenu.

La giornata ha visto anche la presenza di Radio Glox, che seguirà il Gruppo per tutta la durata della manifestazione con una diretta quotidiana dalla fiera, dalle 15 alle 16, e momenti di approfondimento con ospiti del mondo istituzionale, aziendale e ambientale.

Nel corso della giornata, lo stand del Gruppo Gesenu ha ricevuto anche la visita del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che è stato ricevuto da Massimo Monni, Presidente di Gesenu e da Alessio Lutazi, Consigliere Delegato di Gesenu. Un'occasione per sottolineare come la sfida della sostenibilità passi anche attraverso il contributo di realtà virtuose e territori come l'Umbria, dove aziende e istituzioni sono impegnate ogni giorno nella costruzione di modelli sempre più innovativi e sostenibili.

Spazio anche a «Terraferma: orientarsi nella crisi climatica», il podcast di Radio Glox realizzato in collaborazione con Gesenu e disponibile dal 30 ottobre sulle principali piattaforme di ascolto. Il progetto si articola in sei episodi e coinvolge dodici ospiti provenienti da ambiti diversi. Al centro, il tema dell'eco-ansia e il rapporto tra crisi climatica, emozioni e partecipazione, con l'obiettivo di contribuire a trasformare la preoccupazione per il futuro del pianeta in consapevolezza e azione concreta. Tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme streaming (Spotify, Apple Podcast, Amazon, Youtube, https://creators.spotify.com/pod/profile/terraferma/) e sul sito di Radio Glox.

La collaborazione con Radio Glox si inserisce in un percorso di comunicazione che affianca alla dimensione tecnica e industriale della sostenibilità quella culturale e sociale, attraverso linguaggi e strumenti capaci di coinvolgere pubblici differenti.

La partecipazione del Gruppo Gesenu a Ecomondo proseguirà fino a venerdì 6 novembre. Il programma dei prossimi giorni prevede appuntamenti dedicati all'evoluzione dei servizi in ottica di sostenibilità, all'innovazione e alla rigenerazione degli impianti del Gruppo e alle novità legate al TICSER.

Il Gruppo Gesenu è presente al padiglione D1, stand 402-503.