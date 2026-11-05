Il Calendimaggio di Assisi arriva alla Camera dei Deputati: la Festa si racconta il 12 novembre a Roma

Cultura

(UNWEB) Roma. Giovedì 12 novembre un'occasione per raccontare oltre settant'anni di storia, identità e partecipazione e rilanciare il valore culturale della Festa assisana Storia, tradizione e identità: da oltre sette decenni il Calendimaggio è un viaggio nel Medioevo che vive. È questo il filo conduttore della conferenza stampa sul Calendimaggio di Assisi, in programma giovedì 12 novembre 2026, alle ore 14.30, presso la Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, a Roma.



L'iniziativa, promossa su impulso dell'onorevole di Fratelli d'Italia Fabio Pietrella, rappresenta un'importante occasione per valorizzare e far conoscere a un pubblico più ampio una delle manifestazioni storiche e culturali più significative della città di Assisi, capace da oltre settant'anni di custodire e tramandare un patrimonio di tradizioni, identità e partecipazione. Il Calendimaggio, con le sue rievocazioni notturne di vita medievale, i cortei del giorno e della notte, la sfida canora tra cori e la tenzone tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, promuove il coinvolgimento dell'intera comunità e costituisce un elemento distintivo della storia e dell'identità assisana, oltre che un importante richiamo culturale e turistico per il territorio.



La conferenza stampa si aprirà con i saluti istituzionali dell'onorevole Pietrella, seguiti da quelli dell'onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno; di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; dell'onorevole Alessandro Amorese; e di Valter Stoppini, sindaco di Assisi.



Moderati dall'onorevole Pietrella, seguiranno gli interventi di Simone Menichelli, presidente dell'Ente Calendimaggio; Umberto Longo, direttore dell'I.S.I.M.E. (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, con cui da mesi è stato avviato un importante confronto sul futuro della manifestazione e sulle prospettive per valorizzarne ulteriormente il patrimonio culturale, storico e identitario; e Lorenzo Ragni, giovane partaiolo assisano. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla Web TV della Camera dei Deputati.