Elly Schlein in visita allo stand Gesenu: apprezzamento per i risultati della raccolta differenziata
(UNWEB) Rimini.Nel corso della manifestazione, lo stand del Gruppo Gesenu ha ricevuto la visita di Elly Schlein, Segretaria nazionale del Partito Democratico, accolta dal Presidente Massimo Monni e dal Consigliere Delegato Alessio Lutazi. Schlein si è complimentata per i risultati raggiunti dai Comuni serviti dal Gruppo in materia di raccolta differenziata, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio.
La visita ha rappresentato un'importante occasione di incontro e confronto, oltre che un riconoscimento del percorso portato avanti dal Gruppo Gesenu insieme alle amministrazioni locali e alle comunità servite. Un momento di grande orgoglio e soddisfazione, che valorizza l'impegno quotidiano nella promozione di una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti e nella diffusione di comportamenti virtuosi.
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