Elly Schlein in visita allo stand Gesenu: apprezzamento per i risultati della raccolta differenziata

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(UNWEB) Rimini.Nel corso della manifestazione, lo stand del Gruppo Gesenu ha ricevuto la visita di Elly Schlein, Segretaria nazionale del Partito Democratico, accolta dal Presidente Massimo Monni e dal Consigliere Delegato Alessio Lutazi. Schlein si è complimentata per i risultati raggiunti dai Comuni serviti dal Gruppo in materia di raccolta differenziata, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio.

La visita ha rappresentato un'importante occasione di incontro e confronto, oltre che un riconoscimento del percorso portato avanti dal Gruppo Gesenu insieme alle amministrazioni locali e alle comunità servite. Un momento di grande orgoglio e soddisfazione, che valorizza l'impegno quotidiano nella promozione di una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti e nella diffusione di comportamenti virtuosi.