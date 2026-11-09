Sicurezza stradale, 43 vittime in Umbria dall'inizio dell'anno. La presidente della Regione Proietti: "Profondo cordoglio per la morte del giovane Diego Bruno a Terni"

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(UNWEB) – Perugia, Con la tragica morte di Diego Bruno, il giovane investito a Terni, sale a 43 il numero delle vittime degli incidenti stradali nella regione dall'inizio del 2026, sette in più rispetto all'intero 2025. Un bilancio drammatico, che impone una riflessione profonda sulla sicurezza stradale e sulla necessità di rafforzare ogni possibile azione di prevenzione.

"È un incremento di vittime che non possiamo accettare e al quale dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. La morte di Diego Bruno, un ragazzo che avrebbe compiuto 21 anni tra pochi giorni, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Una giovane vita spezzata mentre stava semplicemente tornando a casa, una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. A nome mio, della Giunta regionale e dell'intera comunità regionale esprimo il profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".

"Quarantatré vittime in poco più di dieci mesi sono un numero impressionante, dietro al quale ci sono persone, famiglie distrutte, affetti spezzati e comunità profondamente ferite – prosegue la presidente Proietti. Abbiamo il dovere, come istituzioni, di trasformare questo dolore in prevenzione, educazione stradale, attenzione alle condizioni delle infrastrutture e una responsabilità condivisa da parte di tutti. Ogni vita perduta sulla strada è una sconfitta per l'intera collettività. La sicurezza stradale deve essere una priorità permanente. La Regione Umbria continuerà a fare la propria parte, in collaborazione con gli enti locali e con tutte le istituzioni competenti, per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Oggi, però, il nostro primo pensiero è rivolto a Diego e ai suoi cari, ai quali ci stringiamo con profondo affetto e partecipazione. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie".