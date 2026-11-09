L'oro delle api incorona il bio: a Foligno torna "Mielinumbria" per una XXVIII edizione da record

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«Il Comune di Foligno promuove e sostiene con convinzione Mielinumbria, un appuntamento identitario per la nostra città» , ha sottolineato l'assessore Michela Giuliani. «Un'iniziativa che valorizza le eccellenze del territorio e la tutela della biodiversità, unendo qualità, cultura ed esperienze per tutte le età come investimento per il futuro della comunità» .

UNWEB) Foligno Esiste un filo d'oro e di nettare che unisce indissolubilmente la storia dell'apicoltura umbra alle sfide più avanzate della sostenibilità ecologica ed economica. È lo spirito con cui si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e identitari del panorama regionale: Mielinumbria, giunta quest'anno alla sua XXVIII edizione.

Nota della Redazione

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