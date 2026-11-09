L'oro delle api incorona il bio: a Foligno torna "Mielinumbria" per una XXVIII edizione da record
Il 14 e 15 novembre Palazzo Trinci ospita la storica rassegna regionale, che quest'anno apre ufficialmente alla prima sezione interamente dedicata al miele biologico. Un ponte tra tradizione, sostenibilità e futuro per gli apicoltori del "Cuore Verde d'Italia"
UNWEB) Foligno Esiste un filo d'oro e di nettare che unisce indissolubilmente la storia dell'apicoltura umbra alle sfide più avanzate della sostenibilità ecologica ed economica. È lo spirito con cui si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e identitari del panorama regionale: Mielinumbria, giunta quest'anno alla sua XXVIII edizione.
La kermesse, promossa dal Comune di Foligno è organizzata da Apau, l'Associazione produttori apistici umbri, in collaborazione con Confcooperative Umbria. Sostenuta attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Umbria 2023-2027 (intervento SRG10), si terrà nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026 nella magnifica cornice di Palazzo Trinci a Foligno, città ufficialmente riconosciuta come "Amico delle Api".
La grande novità: il debutto del miele biologico. L'edizione 2026 segna una vera e propria svolta strategica per la manifestazione, inaugurando la prima sezione dedicata al miele biologico. Un traguardo fortemente voluto per dare slancio alle produzioni bio locali, tutelare la biodiversità e offrire risposte concrete agli apicoltori in un momento storico complesso per il settore.
I dettagli del nuovo corso sono stati illustrati nella Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia da un parterre di primo piano: l'assessore al Turismo del Comune di Foligno Michela Giuliani, il presidente dell'Associazione produttori apistici umbri (APAU) Luca Ciampelli, il presidente di Naturalmiele Terni Beniamino Romildo e il segretario regionale di Confcooperative Umbria Lorenzo Mariani.
«Il Comune di Foligno promuove e sostiene con convinzione Mielinumbria, un appuntamento identitario per la nostra città», ha sottolineato l'assessore Michela Giuliani. «Un'iniziativa che valorizza le eccellenze del territorio e la tutela della biodiversità, unendo qualità, cultura ed esperienze per tutte le età come investimento per il futuro della comunità».
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