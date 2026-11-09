Al Gherlinda le premiazioni del Concorso 'Lo sport che unisce': vince la creatività

Sport

Successo per l'evento conclusivo del progetto 'School Village Gherlinda 2026': oltre 160 disegni e quattro istituti scolastici coinvolti con duemila alunni, che hanno 'messo su carta' i valori sani dello sport

(UNWEB) – Corciano, – Oltre 160 disegni e quattro istituti scolastici coinvolti con duemila alunni. Numeri che restituiscono solo in parte il successo del progetto 'School Village Gherlinda 2026', che ha celebrato la sua giornata conclusiva sabato 7 novembre con le premiazioni del concorso grafico 'Lo sport che unisce' a Ellera di Corciano, al centro di intrattenimento Gherlinda. Il progetto è stato promosso da Coni Umbria, Gherlinda, Scuola regionale dello Sport del Coni Umbria e Comitato italiano paralimpico (Cip) Umbria, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria.

L'iniziativa, al secondo anno di realizzazione dopo una prima edizione sperimentale nel 2025, si è confermata come un intenso momento di socialità e aggregazione espressi attraverso la creatività, in quanto gli studenti sono stati chiamati a realizzare un disegno originale volto a esprimere e promuovere lo sport quale strumento di inclusione, aggregazione, rispetto, condivisione e fair play. Gli elaborati, che resteranno ancora esposti per qualche settimana al Gherlinda, sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti del centro d'intrattenimento, Coni e giornalisti che hanno selezionato, per ciascun istituto partecipante, i cinque più significativi per originalità, creatività, messaggio educativo e capacità comunicativa. Protagonisti indiscussi, dunque, i piccoli artisti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Corciano, San Mariano, Ferro di Cavallo e Olmo, ciascuna premiata con un assegno di 500 euro da spendere per l'acquisto di materiale sportivo. Presenti docenti, famiglie e anche 'Gli amici di Cate' (con la stessa Caterina Venanzi accompagnata dalla mamma), associazione eugubina a cui sono stati donati 1600 euro. Insieme agli studenti c'erano gli insegnanti, le famiglie e ovviamente i promotori e gli organizzatori dell'iniziativa: Simone Mainiero, direttore del Gherlinda, Carlo Moscatelli, presidente del Coni Umbria, Gianfranco Puddu, membro della Commissione tecnica nazionale Attività giovanili del Coni, Fabrizio Forzoni, direttore scientifico della Scuola regionale dello Sport del Coni Umbria, Roberto Sparnaccini, delegato provinciale (Perugia) del Coni Umbria, Marco Peciarolo e Giovanni Marella, rispettivamente presidente e membro di Giunta del Cip Umbria, Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano e Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia. Presenti, inoltre, i dirigenti scolastici Daniele Gambacorta e Roberta Mecarelli.

"Un bilancio eccezionale – ha commentato Sparnaccini – con 4 istituti, 60 classi e 2.000 alunni che hanno partecipato all'iniziativa. I disegni sono bellissimi, hanno vinto tutti ma soprattutto siamo soddisfatti perché è stato lanciato un forte messaggio di inclusione e solidarietà. Speriamo di poter replicare il prossimo anno coinvolgendo ancora più istituti". "Una manifestazione bellissima e coinvolgente – ha aggiunto Moscatelli – perché interessa bambini e associazioni del territorio. Speriamo di allargarci ancora il prossimo anno per rendere ancora più importante questa festa, che già lo è tanto per il movimento sportivo umbro". "Un grande successo questa seconda edizione – ha affermato Cocilovo – che vede la partecipazione di tanti ragazzi del nostro territorio che hanno disegnato la loro idea di sport. Un'idea di sport inclusivo, condiviso dai nostri plessi scolastici di cui andiamo orgogliosi. Noi come amministrazione cercheremo di essere sempre più presenti nelle strutture e nei luoghi dove questi ragazzi fanno sport per renderli sempre più adeguati". "Lo sport unisce – ha dichiarato Vossi –. Oggi abbiamo avuto la prova che attraverso il disegno e l'immaginazione possiamo far passare un bellissimo messaggio di come deve essere interpretato lo sport. Una bella giornata, ce ne vorrebbero 365 all'anno di queste".