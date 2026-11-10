Dilettanti, il Pallone d'oro del calcio umbro 2026 va a Mikele Kola

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(UNWEB) Perugia. Si è rinnovato nella serata di ieri l'appuntamento con il Pallone d'oro del calcio umbro, che ha avuto una location d'eccezione: quella del Borgo Antichi Orti di Assisi. La manifestazione è stata organizzata da Eccellenza Calcio e ha visto anche la trasmissione in diretta da parte di Umbria Tv.

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, sponsorizzato dalla Galex, è Mikele Cola, attaccante dello Spoleto. Il quale non ha nascosto la propria emozione: "Voglio dedicare questo trofeo alla mia famiglia e ai miei cinque figli, che mi seguono sempre. Poi alla squadra, perchè se ho realizzato tutti questi gol il merito è suo. Bastano umiltà ed impegno per arrivare a qualcosa di importante".

Un messaggio dunque importante quello che ha voluto comunicare il giocatore, che ha potuto beneficiare del maggior numero di voti espressi da allenatori, capitani e dirigenti di tutte le squadre umbre di serie D, Eccellenza e Promozione.

Secondi e terzi in graduatoria sono terminati rispettivamente Dario Colombi, lo scorso anno all'Angelana e oggi al Cannara, e l'attuale punta del Pontevalleceppi Ripa Nicolò Perri, nella passata stagione al Montone ed eletto pallone d'oro del web come più votato sui social.

E' stata anche la serata dei premi speciali. E' toccato nello specifico ad, Angelana, Pietralunghese, Montone, Torgiano e Padule, promosse al termine della passata stagione e per i rispettivi allenatori e per la Narnese, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa di Eccellenza, alla vigilia della finale di mercoledì che vedrà di fronte Terni Fc e Bastia.

Non mancano importanti riconoscimenti anche per Trestina e Nuova Alba, prime classificate, in serie D ed Eccellenza, nelle classifiche giovani.

Tra i singoli è stato insignito del Premio “Re dei gol pesanti” Mattia Vicaroni, autore dei gol promozione, nelle ultime due stagioni, prima a San Venanzo poi a Torgiano.





Infine è stato giudicato quale gol più bello del 2026 quello di Elio Calderini, fantasista della Pietralunghese, nella sfida contro la Nuova Alba. Un premio dal valore speciale quello che Brunello Cucinelli ha consegnato al dottor Angelo Giombolini, una vita, la sua, al servizio dello sport.

Non solo aspetto agonistico

L'edizione 2026 del Pallone d'oro ha visto la presenza di alcuni ospiti di assoluto rilievo come Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, Andrea Ranocchia, ex capitano dell'Inter, Luca Marchetti, giornalista di Sky e infine Brunello Cucinelli.

Ma la cerimonia non è stata dedicata alle premiazioni, ma alla trattazione di temi piuttosto delicati e di cui si parla poco per quel che possono rappresentare nella società odierna.

Uno di questi è quello del disagio psicologico di diversi ragazzi giovani e del modo in cui poterlo superare, ovvero attraverso lo sport.

Una problematica di cui si è occupata e si occupa spesso e volentieri la fondazione "Nati per Vivere", presieduta da Simona Cancelloni, senza tralasciare la partecipazione di Athletics Mind.

Ad Assisi dunque c'è stato spazio non solo per l'aspetto meramente agonistico, ma per tanto altro. Che non necessariamente riveste un'importanza minore.

Enrico Fanelli - Umbria Notizie Web