Ciclismo: che successo per la 16esima edizione della Petrignano Cross

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Oltre 200 atleti hanno preso parte alla manifestazione organizzata dall’UC Petrignano all’interno del parco dell’hotel ‘La Torretta’. Assegnati i titoli regionali del circuito Umbria Cross

(UNWEB) Sport. L’Unione Ciclistica Petrignano conferma le sue spiccate doti organizzative. A distanza di qualche settimana dal successo raccolto a Santa Maria degli Angeli con l’handbike, la società presieduta da Orlando Ranucci è stata capace di dare vita ad una delle manifestazioni di ciclocross più partecipate ed apprezzate a livello nazionale. Domenica 8 novembre, presso lo splendido scenario del parco dell’hotel ‘La Torretta’, si è tenuta la sedicesima edizione della Petrignano Cross. Oltre duecento atleti, di diverse fasce, di età si sono ritrovati nella frazione umbra per dare il via alle gare e cimentarsi con un percorso suggestivo e tecnicamente accattivante. La Petrignano Cross 2026 ha assunto un significato particolare nel calendario ciclistico regionale: oltre a rappresentare la seconda prova dell’Adriatico Cross Tour, è stata la gara di apertura del circuito Umbria Cross, valida come prova unica per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Umbria.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Marco Gorietti, vice Presidente dell’UC Petrignano – per come si è svolta la manifestazione e per il numero di partecipanti. Ringrazio il Presidente Ranucci e tutti i collaboratori, con una menzione speciale per Francesco Fiorucci che quest’anno è stato il responsabile. Mi sono adoperato tanto per dare corso a questo evento, ma il merito non è solo mio. L’abbiamo iniziata per scherzo e la stiamo portando avanti da così tanto tempo. L’obiettivo e allo stesso tempo il sogno è quella di farla diventare una gara nazionale”.

Soddisfatto anche il Presidente dell’UC Petrignano Orlando Ranucci.

“Questa ormai è una classica del ciclocross, che porta qui a Petrignano tanti atleti da diverse parti d’Italia. Mi complimento con Marco Gorietti e con tutti i collaboratori per la riuscita dell’evento. Come ringrazio sentitamente l’hotel ‘La Torretta’ per averci concesso l’utilizzo di questo splendido parco. La nostra società prosegue nell’intento di dare visibilità a tutte le discipline del ciclismo: dalla strada, passando per l’handbike, fino al ciclocross. Crediamo che questo sia un grande stimolo in senso sportivo e aggregativo”.

Alla Petrignano Cross ha fatto registrare la sua presenza anche il Presidente della FCI Umbria, Roberto Cocchieri.

“Qui le gare sono sempre ben organizzate. Un plauso a tutta la società dell’UC Petrignano per il lavoro svolto. Siamo orgogliosi di aver ripristinato, dopo due anni, il circuito Umbria Cross che sarà composto da ben quattro tappe, di cui due nazionali. Questa è stata la prima e devo dire che siamo partiti molto bene”.

Non è mancato il soluto istituzionale, che per l’occasione ha portato il vice Sindaco di Assisi Veronica Cavallucci.

“Grazie all’UC Petrignano, che conferma le sue spiccate capacità organizzative e la volontà di diffondere sul territorio e non solo, una disciplina così nobile e affascinante come il ciclismo”.

LA GARA - A fare da scenario alla competizione, i 2.500 metri del tracciato disegnato tra il parco fluviale del Chiascio e il verde dell’hotel ‘La Torretta’. Un percorso veloce, interamente caratterizzato dal fondo sterrato, che ha saputo resistere alla pioggia dei giorni precedenti, consentendo agli atleti di esprimersi al meglio. La prima competizione ha visto protagonisti gli Juniores, le Open Femminili, i Master delle fasce 2, 3 e 4 e le Master Woman. A conquistare il successo assoluto è stato l’umbro Vittorio Longari, portacolori della Fortebraccio da Montone, autore di una prova vincente. Tra i Master, applausi per Emanuele Ciarletti dell’HG Cycling Team, capace di coronare una gara perfetta con una meritata vittoria. Nelle categorie femminili, la marchigiana Sara Grifi del GC Capodarco ha primeggiato tra le Master Woman, mentre Maria Grazia Amati della CBE Cucciago ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Open Femminile. Spettacolo e agonismo anche nella seconda gara, riservata agli Open Maschili e ai Master Fascia 1. A dominare la prova è stato il laziale Andrea Furci, in gara con la Mentana Ciclismo, protagonista di una prestazione convincente. Tra i Master Fascia 1, invece, la vittoria ha sorriso a Leonardo Caracciolo, che ha portato in alto i colori dell’HG Cycling Team. Il pomeriggio ha lasciato spazio alle nuove generazioni, con circa settanta giovani atleti delle categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili, pronti a misurarsi sul tracciato di Petrignano. A imporsi con autorità è stato Mattia Meniconi della società A Favore del Ciclismo, davanti a Lorenzo Sgrò della Tirreno Bike Cicli Fatato e a Michele Cardillo dell’Avis Amelia, protagonisti di una sfida che ha confermato il talento e la vivacità del movimento giovanile.

CLASSIFICA REGIONALE FCI CICLOCROSS

Categoria M1 David Angelini (Uc Petrignano)

Categoria M2 Leonardo Chieruzzi (AVIS bike Amelia)

Categoria M3 Mirko Marcucci (Ruota Libera Terni)

Categoria M4 Paolino Giuseppe (Uc Petrignano)

Categoria M5 Alberto Laloni (Uc Petrignano)

Categoria M6 Luca Agostinelli (Uc Petrignano)

Categoria M7 Marco Gorietti (Uc Petrignano)

Categoria M8 Marco Valentini (AVIS Bike Amelia)

Categoria Elite Master; Matteo Ruvo (Team Revolution)

PATROCINI e PARTNER - L’evento è stato patrocinato dalla Federciclismo, dal Comitato regionale della FCI, dall’Adriatico Xcross Tour, dalla Regione Umbria, dalla comune di Assisi e dallo CSEN Umbria. Partner commerciali: Assisi Salumi, Viander, Enervit, Tedesco Group, Le Vecchie Macine, Bikeland e Alecycling.