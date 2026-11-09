Clima e sostenibilità: Regione Umbria e ARPA protagoniste alla COP31 con il modello regionale per la resilienza climatica e la legge "Umbria Sicura"

Politica

(AUN) – Perugia, 9 novembre 2026 – L'assessore regionale all'ambiente Thomas De Luca porterà la visione strategica dell'Umbria alla 31esima edizione della Conferenza delle Parti sui cambiamenti Climatici che si tiene ad Antalya dal 9 al 20 novembre. Il panel promosso dalla Regione Umbria al Padiglione Italia martedì 10 novembre (Blue Zone, spazio C405) con il titolo: "Dai dati all'adattamento: il modello Umbria per la resilienza climatica" è inserito nel programma ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in sinergia con ARPA Umbria e la collaborazione dell'azienda vivaistica UMBRAFLOR.

L'evento riguarderà la nuova proposta di legge "Umbria Sicura" ed il confronto sull'integrazione tra l'infrastruttura di monitoraggio RIMU-CLIMA, intelligenza territoriale e le Nature based Solutions.

L'assessore De Luca presenterà le linee guida e la visione strategica del disegno di legge "Umbria Sicura - Norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" con una relazione dedicata alla visione della Regione Umbria sul percorso verso la resilienza climatica, evidenziando la necessità di trasformare la gestione delle emergenze in prevenzione strutturale. L'analisi dei costi dell'inazione (300-400 milioni di euro all'anno) a fronte dell'alta redditività degli investimenti preventivi, nonché l'articolazione della governance con l'Unità di Missione, l'Alta Scuola di 20 esperti e l'integrazione tra l'infrastruttura RIMU-CLIMA e le Nature based Solution, offrono alla comunità internazionale un modello integrato e replicabile capace di coniugare il monitoraggio scientifico ad alta precisione con interventi di ingegneria ambientale e pianificazione territoriale sostenibile. Investire nella prevenzione si conferma una scelta altamente sostenibile anche sotto il profilo economico: ogni euro speso in prevenzione consente di risparmiare 1,5 euro sui costi necessari per riparare ai danni della crisi climatica e idrogeologica.

I pilastri del modello Umbria: tecnologia, prevenzione e Nature based Solutions

Il panel della Regione presenterà la filiera operativa che posiziona l'Umbria come modello d'eccellenza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Il direttore generale Gianluca Fagotti e il dirigente Sandro Costantini illustreranno la nuova infrastruttura regionale per il monitoraggio meteorologico, la modellistica climatica e l'allertamento a supporto della Protezione Civile, incardinata nel progetto RIMU-CLIMA (Rete Integrata Meteorologica Umbra e Strumenti per l'Analisi Climatica in Umbria) e nel quadro generale del programma regionale di adattamento URACC (Umbria Region Adaptation to Climate Change). Il direttore generale di ARPA Umbria, Alfonso Morelli, e l'ingegner Andrea Sconocchia approfondiranno l'integrazione tra previsione climatica e Nature based Solutions, presentando le sperimentazioni e i modelli di monitoraggio delle infrastrutture verdi e blu ottimizzati per la resilienza dei contesti urbani. L'amministratore unico di UMBRAFLOR, Paolo Fratini, evidenzierà il contributo del vivaismo regionale nella fornitura e validazione di specie vegetali per l'attuazione pratica delle NbS e del recupero ambientale.

Una governance integrata per l'azione climatica

Con la partecipazione al Padiglione Italia della COP31, Regione Umbria e ARPA testimoniano l'efficacia di una governance territoriale in cui la modellistica climatica e l'analisi dei dati diventano base scientifica per pianificare interventi infrastrutturali e ambientali scalabili. L'integrazione tra istituzioni, aziende del territorio e mondo della ricerca rappresenta una risposta concreta e replicabile per contrastare gli effetti del riscaldamento globale.