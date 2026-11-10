Politiche di coesione e fondi UE, grande interesse per la missione dei Comuni umbri a Bruxelles

Politica

La missione è organizzata da Anci Umbria, Cal Umbria e Aiccre Umbria

Dibattito partecipato con esperti della Commissione Europea sul futuro delle risorse comunitarie e sul rafforzamento della capacità amministrativa dei territori

Presente anche una delegazione lombarda

(UNWEB) Perugia, – É cominciata lunedì pomeriggio (9 novembre) a palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, la missione istituzionale a Bruxelles di una delegazione di Comuni umbri che, insieme ad una della lombarda, resterà nella capitale belga fino a giovedì 12 novembre. L’iniziativa è stata organizzata Anci Umbria, Cal (Consiglio delle autonomie locali) Umbria e Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa) Umbria, con la collaborazione della Regione Umbria, Regione Lombardia, Aiccre e Aiccre Lombardia, con il contributo di Anci Umbria ProCiv, Federsanità Anci Umbria e Felcos.

Due momenti di confronto molto partecipato dove si è parlato di: Commissione europea e rapporto con i territori; Politica di coesione e capacità amministrativa dei Comuni. Interessante il secondo panel con Andrea Floria, direzione regionale programma manager e desk officer per il programma regionale Umbria, che ha approfondito l’aspetto legato alla Politica di coesione e capacità amministrativa dei Comuni. Il suo intervento è stato introdotto da Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria, che gli ha illustrato la necessità per i Comuni umbri di capire come costruire le politiche di coesione europee e l’attuazione dei Fondi strutturali in Umbria per la nuova programmazione 2028-2034.

Floria – spiegando che in Umbria il FESR 2021-2027 ha portato circa 500 milioni di euro – ha parlato di come saranno erogati i nuovi fondi, anticipando che le risorse saranno sicuramente più ridotte rispetto a quella attuale: 2021-2027. Tra le proposte della Commissione è emerso che nella nuova programmazione ci potrebbe essere un fondo unico che aggregherà FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE (Fondo sociale europeo), FEARS (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Fondo pesca. Sarà adottato il modello Pnrr – valutato positivamente – che prevede: il finanziamento sia di investimenti che di riforme; l’Unione Europea rimborserà lo Stato su targets raggiunti e non più sulla spesa sostenuta; si prevede una maggiore flessibilità per fronteggiare crisi ed emergenze; il campo di intervento sarà più ampio su diversi fronti (energia, trasporti, pubblica amministrazione, difesa etc etc).

Novità anche per quanto riguarda la capacità amministrativa nel 2028-2034. La principale è l'ampliamento del campo di intervento: non più solo capacità amministrativa finalizzata alla politica di coesione, ma capacità amministrativa in generale, come finalità del sostegno ai territori; possibilità di finanziare riforme oltre a investimenti; l'assistenza tecnica rimane, ma ha un'allocazione separata.

Numerosi sono stati gli interventi e le domande emerse durante il dibattito, a conferma del forte interesse degli amministratori locali per le opportunità e i cambiamenti che caratterizzeranno la programmazione europea 2028-2034.

SCHEDA TECNICA MISSIONE BRUXELLES

La delegazione umbra

La delegazione umbra, composta da circa 50 persone, si caratterizza per una prevalente rappresentanza politico-istituzionale, affiancata da una componente tecnica e amministrativa, con competenze riconducibili in particolare alla progettazione europea, alla gestione amministrativa, alla segreteria istituzionale e alla gestione economico-finanziaria. È formata da 23 Comuni di cui 18 della provincia di Perugia (Bastia Umbra, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Montefalco, Paciano, Perugia, Scheggino, Sigillo e Todi) e 5 di quella di Terni (Acquasparta, Amelia, Montecchio, Parrano e San Gemini). Presenti anche rappresentanti delle Province di Perugia e Terni.

La delegazione non è concentrata esclusivamente sui centri maggiori, comprende aree molto diverse dell'Umbria offrendo una rappresentanza ampia e diversificata: grandi centri, piccoli Comuni, territori montani, aree interne, aree rurali e città capofila di sistemi territoriali. Sono rappresentate le aree dell'Alta Valle del Tevere, Eugubino-Gualdese, Folignate, Spoletino-Valnerina, Trasimeno, Media Valle del Tevere, Ternano, Amerino e Orvietano.

La missione non rappresenta semplicemente 23 singoli Comuni, ma un sistema territoriale molto più ampio: oltre metà dei Comuni è collegata alle strategie delle Aree Interne e un quarto è capofila di una Zona Sociale. Ne emerge quindi una delegazione che porta a Bruxelles una rappresentanza dell'Umbria fortemente articolata sul piano territoriale, istituzionale e amministrativo, con particolare presenza dei piccoli Comuni e delle aree interne, ma anche dei principali centri urbani e dei Comuni che svolgono funzioni di coordinamento territoriale.

Il programma dei lavori

Il programma della 4 giorni prevede le visite nelle sedi istituzionali europee e momenti di confronto ed approfondimento con funzionari della Commissione europea, esperti della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, rappresentanti del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), l'incontro con gli eurodeputati eletti nella circoscrizione Italia centrale: Camilla Laureti (Partito Democratico – S&D), Marco Squarta (Fratelli d’Italia – ECR), Marco Tarquinio (Partito Democratico – S&D) e con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella Commissione von derLeyen II. La missione sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione del progetto “Comuni in Europa 2.0”, ideato e finanziato da Anci Umbria e Cal Umbria con il contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, nato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Umbria come sistema territoriale coeso e competente nelle politiche europee, trasformando in modo strutturale capacità amministrativa e governance multilivello degli enti locali, così da posizionare la regione in modo proattivo nei processi Unione Europea e preparare soprattutto i piccoli Comuni alla programmazione 2028-2034 tramite un coordinamento e un supporto tecnico stabili.

Martedì 10 novembre sarà la giornata dedicata al tema "I territori umbri nel dialogo con le istituzioni europee". I lavori inizieranno presso l'Ufficio della Regione Umbria a Bruxelles con incontri e approfondimenti su ambiente, energia, comunità energetiche, inclusione sociale, sanità, protezione civile e resilienza territoriale. Nel pomeriggio la delegazione si trasferirà al Parlamento europeo, dove incontrerà alcuni eurodeputati della circoscrizione dell'Italia centrale (tra cui Camilla Laureti, Marco Squarta e Marco Tarquinio) e si confronterà sul ruolo dei Comuni nella costruzione delle politiche europee, sulle prospettive della politica di coesione e sulle priorità dei territori umbri.

Mercoledì 11 novembre il focus sarà dedicato a "Il processo decisionale europeo e la rappresentanza dei territori". La mattinata prevede una visita al Comitato europeo delle Regioni, per approfondire il ruolo delle autonomie locali nelle decisioni dell'Unione europea, e successivamente alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, con un confronto sul raccordo tra istituzioni europee, amministrazioni nazionali e territori. Nel pomeriggio la delegazione visiterà il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea, approfondendo i meccanismi attraverso cui gli Stati membri partecipano alla definizione delle politiche europee e il loro impatto sulle realtà locali.Alle ore 17,30 una delegazione incontrerà Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella Commissione von derLeyen II.

Giovedì 12 novembre la missione si concluderà con una giornata dedicata a "Reti e cooperazione delle autonomie locali". Presso la Casa della Lombardia, sede della delegazione della Regione Lombardia presso l'UE, si terrà un confronto con Aiccrenazionale, Aiccre Umbria e Aiccre Lombardia sui temi della cooperazione territoriale europea, dei gemellaggi, delle reti tra città e dei programmi europei dedicati agli enti locali. La missione si chiuderà nuovamente presso l'Ufficio della Regione Umbria a Bruxelles, con una sessione conclusiva per condividere i risultati emersi, individuare nuove opportunità di collaborazione e definire le future azioni del percorso "Comuni in Europa 2.0".