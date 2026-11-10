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Sicurezza, Prisco: "sgomberato immobile occupato abusivamente da quattro persone a Fontivegge grazie alle nuove norme del governo Meloni"

Di Redazione Umbria Notizie Web 10 Novembre 2026 – 21:22 1 min di lettura
(UNWEB) "Ringrazio la Prefettura e la Questura di Perugia per l'intervento che ha consentito di liberare un immobile occupato abusivamente da quattro persone nella zona di Fontivegge. Un'operazione concreta, resa possibile anche grazie alle nuove norme introdotte dal Governo Meloni per contrastare le occupazioni abusive e rafforzare la tutela della proprietà privata".


Lo dichiara il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, commentando l'intervento effettuato dalla Polizia di Stato a Fontivegge.

"Chi occupa abusivamente un immobile deve sapere che le regole vengono fatte rispettare. A Fontivegge, come nel resto della nostra Nazione, non possono esserci zone franche. Lo Stato c'è e interviene con fermezza per tutelare la legalità, la sicurezza e la tranquillità dei cittadini", conclude Prisco.

 

Nota della Redazione

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