Sicurezza, Prisco: "sgomberato immobile occupato abusivamente da quattro persone a Fontivegge grazie alle nuove norme del governo Meloni"

Politica

(UNWEB) "Ringrazio la Prefettura e la Questura di Perugia per l'intervento che ha consentito di liberare un immobile occupato abusivamente da quattro persone nella zona di Fontivegge. Un'operazione concreta, resa possibile anche grazie alle nuove norme introdotte dal Governo Meloni per contrastare le occupazioni abusive e rafforzare la tutela della proprietà privata".

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