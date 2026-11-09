Donna malata di tumore, la presidente ha risposto subito all'appello del figlio

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(UNWEB) – Perugia, – All'appello inviato da Rosario e Celestino Ievole, sabato 7 novembre, con cui si chiede di accedere a un nuovo farmaco per la mamma malata di tumore al pancreas al quarto stadio, la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha immediatamente letto e oggi risposto alla comunicazione arrivata tramite Pec.

"Comprendiamo appieno la delicatezza e la profonda umanità della vostra richiesta – ha scritto la presidente - oltre al grande valore della tenacia e della resilienza dimostrate dalla signora Regina nel percorso di cura affrontato contro l'adenocarcinoma pancreatico".

In merito alla richiesta la Presidente ha fatto sapere che la pratica, tempestivamente, è stata trasmessa alla direzione sanitaria per poter verificare nel tempo più breve possibile l'iter procedurale previsto per l'accesso ai programmi di uso compassionevole di farmaci.

Ora nello specifico gli uffici della sanità si stanno rapportando con il direttore dell'Oncologia di Perugia, anche coordinatore del Molecular Tumor Board regionale - che incontrerà Rosario nei prossimi giorni - e con il dirigente del Servizio Farmaceutico che tiene i rapporti con AIFA per verificare tutte le possibilità di utilizzo del farmaco.

"L'umanità delle cure e il coinvolgimento dei pazienti e dei loro familiari sono alla base della nostra azione quotidiana nella sanità. La fiducia di Rosario e Celestino nella medicina e il coraggio della signora Regina nell'affrontare la malattia sono esemplari e il loro appello va ascoltato."

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