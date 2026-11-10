'Generazione di Futuro', torna la challenge per le scuole umbre: spazio alle idee e all'imprenditorialità giovanile.

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(UNWEB) Perugia, – Torna 'Generazione di Futuro', la challenge promossa dalla Regione Umbria e da Sviluppumbria, in collaborazione con Accademia Pratica dell'Innovazione e Google Cloud Italy, per avvicinare gli studenti al mondo dell'innovazione e dell'imprenditorialità. L'iniziativa è rivolta alle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria, chiamate a confrontarsi con una sfida concreta: ideare e sviluppare una propria proposta di startup, trasformando intuizioni e creatività in progetti capaci di generare valore per il territorio.

Il percorso rientra nelle attività promosse dall'Assessorato regionale allo Sviluppo economico per diffondere la cultura dell'innovazione tra le giovani generazioni, stimolando il pensiero critico, la capacità di individuare nuove opportunità e lo sviluppo di soluzioni originali. L'obiettivo è valorizzare i talenti degli studenti e offrire loro strumenti e occasioni per conoscere più da vicino le dinamiche del mondo imprenditoriale e le opportunità legate alle nuove tecnologie.

"Con 'Generazione di Futuro' vogliamo offrire ai giovani umbri l'opportunità di mettersi alla prova, sviluppare le proprie capacità e scoprire il valore concreto delle idee innovative. Investire sulle nuove generazioni significa investire sulla competitività futura della nostra regione. Per questo vogliamo avvicinare sempre di più la scuola al mondo delle imprese, della ricerca e delle nuove tecnologie, creando occasioni in cui i ragazzi possano diventare protagonisti attivi dello sviluppo dell'Umbria", dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti. "La collaborazione con Google Cloud Italy - aggiunge - arricchisce il percorso, mettendo in connessione il mondo della scuola con le competenze e le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dal cloud. Un contributo importante per avvicinare gli studenti alle trasformazioni digitali e agli strumenti che stanno ridisegnando il modo di fare impresa e creare valore".

La sfida punta a far emergere idee e soluzioni innovative in grado di rispondere a bisogni esistenti o intercettare nuove esigenze, attraverso la creazione o il miglioramento di prodotti, servizi e processi. Le classi partecipanti dovranno elaborare e presentare una propria idea di startup, sviluppando proposte capaci di introdurre elementi di innovazione e contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese e dei territori umbri. Non soltanto creatività, dunque, ma anche capacità di riconoscere opportunità, acquisire conoscenze, lavorare in gruppo e trasformare un'intuizione in un progetto imprenditoriale concreto.

Le idee più interessanti potranno accedere ad attività di formazione, accompagnamento e tutoraggio messe a disposizione dai partner della challenge, a partire da Sviluppumbria, nell'ambito del Programma di Scoperta Imprenditoriale previsto dal PR FESR 2021-2027 della Regione Umbria. Per gli istituti scolastici, la partecipazione alla challenge e le attività di tutoraggio collegate potranno inoltre essere riconosciute nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e delle attività di orientamento scolastico.

Le proposte ritenute più meritevoli saranno selezionate per accedere all'evento finale, nel corso del quale i gruppi di studenti presenteranno i propri progetti attraverso un elevator pitch. Una giuria di esperti valuterà le idee e le modalità di presentazione, individuando i vincitori della challenge.

L'iniziativa è aperta alle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria. Ogni classe potrà partecipare presentando un massimo di due progetti. La challenge è consultabile sul sito di Sviluppumbria al link: https://www.sviluppumbria.it/-/generazione-di-futuro-2026-2027-challenge-scuole-secondarie-umbria. Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione e trasmetterlo entro il 30 novembre 2026 all'indirizzo email challenge.futuro@sviluppumbria.it.

Con 'Generazione di Futuro' la Regione Umbria e Sviluppumbria rinnovano il proprio impegno a sostenere la creatività e le competenze delle nuove generazioni, rafforzando il dialogo tra sistema scolastico, innovazione e impresa e promuovendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.