Missione a Bruxelles, i sindaci umbri a confronto con Fitto e gli europarlamentari

Politica

La missione è organizzata da Anci Umbria, Cal Umbria e Aiccre Umbria

Al centro degli incontri il futuro delle politiche di coesione, l’Agenda europea per le città e il coinvolgimento dei territori nella nuova programmazione dei fondi UE

Presente anche una delegazione lombarda

(UNWEB) Perugia, 1– È stata la visita di una delegazione ristretta a Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, con responsabilità per il portafoglio Politica di coesione, sviluppo regionale e città, il momento finale della seconda giornata della missione istituzionale a Bruxelles “I Comuni umbri e lombardi in dialogo con l’Europa” che, fino a giovedì 12 novembre, vede una rappresentanza umbra composta da 50 persone, accompagnata da una lombarda da 10, impegnata in un percorso di confronto e dialogo con le istituzioni europee. L’iniziativa è stata organizzata Anci Umbria, Cal (Consiglio delle autonomie locali) Umbria e Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa) Umbria, con la collaborazione della Regione Umbria, Regione Lombardia, Aiccre e Aiccre Lombardia, con il contributo di Anci Umbria ProCiv, Federsanità Anci Umbria e Felcos.

Il vicepresidente - che ha accolto la delegazione nei suoi uffici e che si è dimostrato molto disponibile – ha fatto il punto della situazione su quello di cui si sta occupando la Commissione in questo periodo annunciando alcune novità. Tra le strategie sulle quali sta lavorando c’è, per la prima volta, l'agenda Europea per le città, legata anche al tema dello spopolamento delle aree interne, dove le difficoltà di mantenere i servizi sono tante. A queste, in parallelo, si stanno studiando soluzioni per le grandi città dove è presente il sovrappopolamento. Presente all’incontro anche l’onorevole Marco Squarta che ha fatto da tramite per organizzare l’appuntamento.

Prima della visita a Fitto si è tenuto al Parlamento Europeo l’incontro con gli europarlamentari Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Marco Squarta, Salvatore De Meo e Dario Nardella. Una riunione molto partecipata dove molti amministratori hanno espresso la loro opinione e presentato le proprie problematiche. Tutti gli onorevoli hanno sottolineato l'importanza della missione umbra affinché gli amministratori degli enti locali capiscano la necessità di cogliere tante opportunità promosse dall’Europa per accedere alle risorse, soprattutto in questo momento dove, anche in Parlamento, si sta parlando dei nuovi fondi che interesseranno il settennato 2028-20234. "Stiamo lavorando affinché i sindaci e i territori abbiano una voce in capitolo su queste tematiche", hanno sottolineato Camilla Laureti e Marco Tarquinio ribadendo l’esigenza di creare un forte legame con i territori. "Diamo la nostra disponibilità a costruire un canale più forte rispetto al passato anche con Anci", ha rimarcato anche Marco Squarta. Concetti ribaditi anche da Salvatore De Meo che ha dichiarato: "Spero che sempre di più ci si possa incontrare con i sindaci e i territori". Dello stesso avviso anche da Dario Nardella, ex coordinatore Anci delle città metropolitane dal 2014 al 2024, che ha dato la disponibilità di dare "supporto per la partecipazione dei bandi e per l’accesso ai fondi europei".

Prima di questi due appuntamenti si è tenuta, presso l’ufficio di Bruxelles della Regione Umbria, una mattinata di approfondimento su alcuni incontri tematici con funzionari della Commissione europea, esperti della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea e del Comitato europeo delle Regioni. L’introduzione e il coordinamento sono stati curati da Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria, che ha fatto portare i saluti istituzionali da: Federico Gori, presidente Anci Umbria; Erigo Pecci, presidente Cal Umbria, Elvira Busà, direttrice Aicree Umbria, Eleonora Bari, sindaco di San Bartolomeo Val Carvagna (Provincia di Como, Lombardia) e vicepresidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

Quattro i temi affrontati: Digitale e innovazione per i Comuni; Ambiente ed energia: la transizione verde nei Comuni; Politiche europee per il sociale, la salute e l’occupazione; Sicurezza, resilienza dei territori e protezione civile. Argomenti affrontati in collaborazione con i presidenti di Federsanità Anci Umbria ed Anci Umbria ProCiv, rispettivamente, Luca Secondi ed Enrico Valentini; i coordinatori delle consulte Andrea Braconi (digitale), Arianna Giovannini (politiche comunitarie e progettazione europea) e Costanza Spera (affari sociali, welfare, disabilità, anziani e minori). Nel panel legato all’ambiente in collegamento online anche l’assessore regionale Thomas De Luca.

SCHEDA TECNICA MISSIONE BRUXELLES

La delegazione umbra

La delegazione umbra, composta da circa 50 persone, si caratterizza per una prevalente rappresentanza politico-istituzionale, affiancata da una componente tecnica e amministrativa, con competenze riconducibili in particolare alla progettazione europea, alla gestione amministrativa, alla segreteria istituzionale e alla gestione economico-finanziaria. È formata da 23 Comuni di cui 18 della provincia di Perugia (Bastia Umbra, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Montefalco, Paciano, Perugia, Scheggino, Sigillo e Todi) e 5 di quella di Terni (Acquasparta, Amelia, Montecchio, Parrano e San Gemini). Presenti anche rappresentanti delle Province di Perugia e Terni.

La delegazione non è concentrata esclusivamente sui centri maggiori, comprende aree molto diverse dell'Umbria offrendo una rappresentanza ampia e diversificata: grandi centri, piccoli Comuni, territori montani, aree interne, aree rurali e città capofila di sistemi territoriali. Sono rappresentate le aree 63dell'Alta Valle del Tevere, Eugubino-Gualdese, Folignate, Spoletino-Valnerina, Trasimeno, Media Valle del Tevere, Ternano, Amerino e Orvietano.

La missione non rappresenta semplicemente 23 singoli Comuni, ma un sistema territoriale molto più ampio: oltre metà dei Comuni è collegata alle strategie delle Aree Interne e un quarto è capofila di una Zona Sociale. Ne emerge quindi una delegazione che porta a Bruxelles una rappresentanza dell'Umbria fortemente articolata sul piano territoriale, istituzionale e amministrativo, con particolare presenza dei piccoli Comuni e delle aree interne, ma anche dei principali centri urbani e dei Comuni che svolgono funzioni di coordinamento territoriale.

La delegazione lombarda

La delegazione lombarda è guidata da Eleonora Bari, sindaco di San Bartolomeo Val Carvagna (Provincia di Como, Lombardia) e vicepresidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio. Ne fanno parte i comuni di: Dongo, Talamona e Stazzona (Provincia di Como), Novate Mezzola e Verceia (Sondrio), Cornovecchio e Boffalora D’Adda (Lodi).

Il programma dei lavori

Il programma della 4 giorni prevede le visite nelle sedi istituzionali europee e momenti di confronto ed approfondimento con funzionari della Commissione europea, esperti della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, rappresentanti del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), l'incontro con gli eurodeputati eletti nella circoscrizione Italia centrale e con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, con responsabilità per il portafoglio Politica di coesione, sviluppo regionale e città. La missione sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione del progetto “Comuni in Europa 2.0”, ideato e finanziato da Anci Umbria e Cal Umbria con il contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, nato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Umbria come sistema territoriale coeso e competente nelle politiche europee, trasformando in modo strutturale capacità amministrativa e governance multilivello degli enti locali, così da posizionare la regione in modo proattivo nei processi Unione Europea e preparare soprattutto i piccoli Comuni alla programmazione 2028-2034 tramite un coordinamento e un supporto tecnico stabili.

Mercoledì 11 novembre il focus sarà dedicato a "Il processo decisionale europeo e la rappresentanza dei territori". La mattinata prevede una visita al Comitato europeo delle Regioni, per approfondire il ruolo delle autonomie locali nelle decisioni dell'Unione europea, e successivamente alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, con un confronto sul raccordo tra istituzioni europee, amministrazioni nazionali e territori. Nel pomeriggio la delegazione visiterà il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea, approfondendo i meccanismi attraverso cui gli Stati membri partecipano alla definizione delle politiche europee e il loro impatto sulle realtà locali.

Giovedì 12 novembre la missione si concluderà con una giornata dedicata a "Reti e cooperazione delle autonomie locali". Presso la Casa della Lombardia, sede della delegazione della Regione Lombardia presso l'UE, si terrà un confronto con Aiccrenazionale, Aiccre Umbria e Aiccre Lombardia sui temi della cooperazione territoriale europea, dei gemellaggi, delle reti tra città e dei programmi europei dedicati agli enti locali. La missione si chiuderà nuovamente presso l'Ufficio della Regione Umbria a Bruxelles, con una sessione conclusiva per condividere i risultati emersi, individuare nuove opportunità di collaborazione e definire le future azioni del percorso "Comuni in Europa 2.0".