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Formazione e lavoro, l'Umbria investe 2,68 milioni sulle competenze per l'innovazione. Approvati i criteri dell'avviso Compe.T.I.: percorsi formativi progettati con le imprese e tirocini per favorire l'occupazione di diplomati e laureati.

Di Redazione Umbria Notizie Web 11 Novembre 2026 – 15:33 2 min di lettura

 De Rebotti: "Qualificare il lavoro per accompagnare la crescita del sistema produttivo"

(UNWEB) – Perugia,  – Mettere in relazione le aspirazioni professionali delle persone con i fabbisogni delle imprese, investendo sulle competenze necessarie ad affrontare le trasformazioni dell'economia. Questo l'obiettivo di Compe.T.I. – Competenze per le Transizioni e l'Innovazione – il nuovo avviso per il quale la Regione Umbria ha approvato i criteri di adozione, con una dotazione di 2.679.255 euro a valere sul PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, Asse Occupazione.

La misura è rivolta a persone disoccupate o inoccupate, in possesso di diploma o laurea e iscritte ai Centri per l'impiego umbri. Attraverso percorsi formativi ad alta qualificazione, costruiti insieme alle imprese del territorio e integrati da un'esperienza di tirocinio, l'intervento intende favorirne l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

"Con Compe.T.I. – dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico, lavoro e formazione, Francesco De Rebotti – investiamo su un obiettivo preciso: fare della formazione un collegamento concreto tra le persone che cercano lavoro e le imprese che hanno bisogno di nuove competenze. Le transizioni digitale ed ecologica richiedono professionalità aggiornate e capacità di innovazione. Per questo partiamo dai fabbisogni reali del sistema produttivo e coinvolgiamo le aziende nella costruzione dei percorsi: vogliamo offrire a diplomati e laureati opportunità professionali qualificate e, allo stesso tempo, sostenere la competitività delle imprese umbre".

Il raccordo con il tessuto produttivo è il tratto qualificante dell'intervento. Le imprese saranno coinvolte sia nella co-progettazione della formazione, per assicurarne la rispondenza alle competenze effettivamente richieste, sia nell'ospitalità dei tirocini. I percorsi si concentreranno sui settori e sui profili professionali nei quali è più marcata la distanza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione ai processi di innovazione e alle transizioni digitale e ambientale.

Ciascun percorso prevederà da 150 a 300 ore di formazione d'aula, integrate da un tirocinio curriculare di tre mesi, con un impegno di 100 ore mensili. La formazione e l'esperienza in impresa saranno quindi parti di un unico progetto, orientato all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

A presentare le proposte potranno essere organismi di formazione pubblici o privati accreditati per la formazione superiore, anche riuniti in associazioni temporanee di imprese o di scopo. L'attuazione dell'avviso sarà affidata ad Arpal Umbria.

La selezione premierà la qualità della proposta formativa, la coerenza con le esigenze del sistema produttivo regionale, il contributo alle transizioni verde e digitale e la capacità di offrire concrete prospettive occupazionali. Saranno inoltre valutati il rispetto dei principi di accessibilità, pari opportunità e non discriminazione. Per l'ammissione al finanziamento sarà necessario conseguire almeno 70 punti su 100.

L'adozione dell'avviso è prevista entro il 30 novembre 2026. Le candidature degli organismi di formazione potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, secondo i termini e le modalità che saranno definiti nell'avviso.

Nota della Redazione

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