Dignità, cura e prossimità: l'Umbria rafforza la rete delle cure palliative per non lasciare indietro nessuno

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(UNWEB) – Perugia – Oggi, 11 novembre, si celebra la Giornata nazionale delle cure palliative, istituita per diffondere la cultura della dignità della vita fino al suo termine naturale e promuovere la consapevolezza sull'accesso a percorsi assistenziali dedicati. Un appuntamento importante per la direzione regionale Salute e welfare della Regione Umbria, che coglie l'occasione per confermare e rilanciare il proprio impegno sul territorio.

L'obiettivo di questa ricorrenza è riaffermare che le cure palliative non rappresentano un semplice presidio dell'ultima fase terminale, bensì un fondamentale diritto del cittadino garantito dai Livelli essenziali di assistenza, mirato a prevenire e alleviare la sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale della persona e del suo nucleo familiare fin dal momento della diagnosi di patologie gravi e inguaribili.

La Rete regionale delle cure palliative dell'Umbria punta a garantire equità di accesso e continuità di cura, puntando a raggiungere la presa in carico di almeno il 90% della popolazione avente diritto entro il 2028, in linea con gli standard nazionali e con il percorso di progressivo incremento dei posti letto hospice e delle unità dedicate. Il modello si articola attraverso quattro nodi assistenziali strettamente interconnessi: il nodo domiciliare, fulcro dell'assetto fondato sul principio della casa come primo luogo di cura con le équipe delle Unità di cure palliative domiciliari (Ucp-Dom); il nodo ambulatoriale, attivo nelle Case della comunità e nei presidi territoriali per l'intercettazione precoce e le cure simultanee; il nodo residenziale degli hospice (presenti a Perugia, Terni e Spoleto, con l'ulteriore prospettiva dell'apertura del nuovo hospice pediatrico e per adulti ad Assisi); e il nodo ospedaliero, deputato alle consulenze specialistiche nei reparti e alle dimissioni protette verso il territorio. A questo assetto si affianca la specifica Rete delle cure palliative pediatriche, strutturata attorno al Centro di riferimento regionale dell'Azienda ospedaliera di Perugia per dare risposte dedicate e continuative ai minori affetti da patologie complesse e inguaribili.

A dare sostanza operativa alla Rete è una composizione multiprofessionale e integrata, coordinata dal Centro di coordinamento regionale che riunisce referenti clinici ospedalieri e territoriali delle aziende Usl Umbria 1 e 2 e delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, coordinatori delle cure palliative adulti e pediatriche, medici palliativisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri specializzati, operatori socio-sanitari, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, rappresentanti dell'Università degli studi di Perugia, della Società italiana di cure palliative e del mondo del Terzo settore e del volontariato.

"Garantire cure adeguate e sollievo a chi affronta momenti di estrema vulnerabilità è un preciso dovere etico e civile della nostra comunità – sottolinea la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti –. Con il potenziamento della Rete regionale vogliamo assicurare a ogni cittadino umbro e alla sua famiglia percorsi assistenziali di assoluta dignità, portando le cure dove c'è più bisogno, a partire dall'ambiente rassicurante della propria casa".

"Con la Rete delle cure palliative, l'Umbria si è dotata di un modello integrato e multidisciplinare che supera le frammentazioni del passato – spiega la direttrice regionale Salute e welfare, Daniela Donetti – orientato a una sanità di prossimità tempestiva ed equa. Stiamo lavorando per intercettare precocemente i bisogni clinici e assistenziali sia oncologici che non oncologici, integrando costantemente l'ospedale, i presidi dedicati e i servizi al domicilio per accompagnare al meglio i pazienti adulti e i piccoli dell'area pediatrica".

Una squadra corale e competente, dunque, costantemente al servizio della persona per garantire a tutti il diritto a essere assistiti con professionalità, tempestività e profonda umanità lungo l'intero percorso della malattia.

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