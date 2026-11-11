Il "Bambin Gesù delle mani" del Pinturicchio torna a Perugia: in mostra dal 10 dicembre al 29 gennaio alla Basilica di San Pietro

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(UNWEB) – Perugia, – Un capolavoro che mancava a Perugia da tempo torna ad arricchire l'offerta culturale della città per le festività di fine anno: l'affresco "Bambin Gesù delle mani" del Pinturicchio sarà esposto al pubblico nella Basilica di San Pietro dal 10 dicembre 2026 al 29 gennaio 2027.

L'evento espositivo, intitolato "D'oro e di luce", è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa all'interno del complesso abbaziale alla presenza del vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, dell'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, della delegata del Rettore per le Politiche culturali dell'Università degli Studi di Perugia, Cristina Costantini, del vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Perugia, Marco Pierini, del vicepresidente della Fondazione Agraria, Alessandro Montrone, del direttore del Centro di ateneo per i musei scientifici, Roberto Rettori, e del presidente della Fondazione Guglielmo Giordano, Andrea Margaritelli.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Università degli Studi di Perugia, Fondazione Agraria, Regione Umbria e Fondazione Guglielmo Giordano, con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più significativi della storia cittadina e di arricchire di una nuova proposta culturale il quartiere di Borgo XX Giugno e Corso Cavour.

L'opera, messa a disposizione dalla Fondazione Giordano, è un prezioso frammento di un affresco di fine Quattrocento, realizzato da Bernardino di Betto per le stanze private di Papa Alessandro VI Borgia in Vaticano. Si tratta di un dipinto dal prestigioso curriculum internazionale, già ammirato al Guggenheim di New York, a Parigi, a Madrid, in Cina e a Roma.

La scelta di ospitare l'opera all'interno dell'Abbazia di San Pietro non è casuale: si tratta del secondo polo museale perugino - con 1.132 opere d'arte custodite, un patrimonio inferiore solo a quello della Galleria Nazionale dell'Umbria - e luogo nevralgico per la storia civile della città. Qui, durante le stragi del XX Giugno 1859, i monaci benedettini offrirono rifugio e cure ai patrioti insorti per l'Unità d'Italia.

L'esposizione si inserisce nella più ampia rete culturale natalizia della Regione – in sinergia con mostre come quella di Steve McCurry – e sarà accompagnata per tutta la sua durata da un ciclo di incontri di approfondimento.

Il significato istituzionale dell'iniziativa è stato delineato dall'assessora Meloni e dal vicepresidente Bori: "Arte, storia e promozione del territorio stanno ormai andando a braccetto – ha spiegato Simona Meloni. Questa nuova modalità di costruire la promozione turistica, facendo incontrare l'arte con la storia millenaria delle nostre città, qualifica l'Umbria e la rende sempre più competitiva. Siamo di fronte alla volontà di sperimentare nuove declinazioni del turismo – ha aggiunto - Unire e far dialogare diversi modi di fare arte rappresenta un reale vantaggio competitivo che la nostra regione può offrire per attrarre visitatori più attenti e consapevoli. Lo abbiamo già visto con la mostra di Steve McCurry, e lo confermiamo oggi inserendo questo gioiello del Pinturicchio in un'offerta natalizia ricchissima per Perugia e per tutta la regione. In questo modo non generiamo solo un indotto economico virtuoso, ma rimettiamo al centro il valore umano della cultura, permettendo ai nostri stessi concittadini di riscoprire con occhi nuovi i propri luoghi identitari". "San Pietro è un luogo dal profondo valore simbolico, dove la trasmissione del sapere di matrice rinascimentale si intreccia con le radici della nostra storia civile e con le lotte risorgimentali – ha aggiunto Tommaso Bori -. È esattamente in questa cornice così densa di significato che la Regione ha scelto di sostenere il ritorno dell'opera del Pinturicchio. Non si tratta di un'iniziativa isolata, bensì del tassello di una strategia più ampia e strutturale di valorizzazione del nostro patrimonio storico, a cui lavoriamo da un anno con nuovi strumenti amministrativi. In quest'ottica, la sinergia instaurata con le istituzioni private diventa una scelta mirata e non occasionale: vogliamo guardare alla comunità per contribuire alla formazione di quell'identità collettiva che è il vero motore del progresso civile degli umbri. Aver voluto questo progetto espositivo proprio nel cuore di Borgo XX Giugno significa, in definitiva, tracciare una strada concreta per restituire energia e vitalità all'intera città."

Ringraziando tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione dell'evento, definito "centrale per le nostre festività natalizie e sul quale la Regione ha fortemente voluto puntare" il direttore del Centro di ateneo per i musei scientifici, Roberto Rettori, ha presentato l'iniziativa come "un vero e proprio regalo alla città, ospitato in un luogo d'arte e di grande importanza civile che i cittadini amano profondamente".

"Questa esposizione ci impegna a riflettere profondamente sul rapporto vitale tra memoria, patrimonio culturale e territorio - ha osservato la delegata del Rettore per le Politiche culturali, Cristina Costantini - Possiamo guardare all'opera del Pinturicchio come a un vero e proprio archivio generativo, uno spazio di permanenza e di continua rivelazione capace di rinnovare la nostra conoscenza. Un messaggio particolarmente affine alla missione della nostra Università, perché siamo consapevoli che non può esistere ricerca e progresso senza memoria, così come non può esistere formazione senza immaginazione".

"Il complesso di San Pietro non è ancora abbastanza conosciuto, pur essendo a tutti gli effetti una straordinaria galleria d'arte - ha sottolineato il vicepresidente della Fondazione Agraria, Alessandro Montrone - Eventi di questa portata sono essenziali per valorizzare un patrimonio paragonabile a quello delle grandi abbazie europee, attirando nuovi visitatori in un luogo che merita di essere pienamente riscoperto".

"Questo prezioso frammento rappresenta un vero regalo natalizio per Perugia, reso possibile dalla proficua collaborazione tra enti del territorio – ha rimarcato il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Perugia, Marco Pierini - Si tratta di un pezzo di storia vivo e straordinario: la sua peculiarità è che, pur mancando del contesto originario, possiede un'autonomia e un'unitarietà tali da poterne fruire pienamente. Una rarità resa ancor più curiosa dal fatto che il Pinturicchio è un artista poco rappresentato in città, avendo svolto la sua vicenda artistica principalmente altrove".

A concludere la conferenza stampa è stato il presidente della Fondazione Guglielmo Giordano, Andrea Margaritelli: "Considero sempre un privilegio poter prendere parte a iniziative culturali che vedono unire con autentico coinvolgimento le energie di diversi importanti soggetti istituzionali attorno ad uno scopo unico: promuovere la partecipazione attiva alla vita di una città e di un intero territorio, rafforzare il tessuto delle relazioni sociali, rinnovare la sana abitudine di ritrovarsi fisicamente. La Basilica di San Pietro ha offerto in un tempo e luogo particolarmente denso di significato. Un'imperdibile occasione per trasmettere un messaggio beneaugurante di coesione e pace".