Piano di studi per la riduzione rischio sismico, dalla Giunta risorse per 24 Comuni umbri.

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L'assessore Thomas De Luca: "Investiamo nella prevenzione per garantire che pianificazione urbanistica e gestione dell'emergenza siano perfettamente integrate a protezione dei cittadini"

(UNWEB) – Perugia, La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, su proposta dell'assessore Thomas De Luca, il "Piano di studi e analisi per la riduzione del rischio sismico mediante valutazioni delle instabilità di versante per frane sismo-indotte". Il provvedimento per le aree strategiche dà attuazione alle risorse di cui all'articolo 2, lettera a) del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026 (pubblicato in G.U. n. 119 del 25 maggio 2026).

A fronte di una quota regionale complessiva di 818.597,34 euro destinata alla prevenzione non strutturale, il Piano mette a disposizione di 24 Comuni umbri 807.000 euro per l'esecuzione di verifiche tecniche ed indagini di dettaglio sulle aree di attenzione per instabilità di versante da frana sismo-indotta che intercettano gli elementi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) nei perimetri P2/R2 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). I restanti 11.597,34 euro saranno impiegati per l'adeguamento dei sistemi informativi GIS della Sezione Pericolosità Geologica e Sismica e lo sviluppo di applicazioni dedicate alla gestione delle emergenze.

Le risorse saranno erogate direttamente ai Comuni assegnatari in due tranche: il 70% all'approvazione del programma d'indagine ed il restante 30% a seguito del collaudo finale degli studi da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

"Con questo atto facciamo un passo in avanti fondamentale nella conoscenza e nella prevenzione dei rischi naturali sul nostro territorio - spiega l'assessore De Luca - dopo aver portato a compimento gli studi di microzonazione sismica e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i 92 Comuni dell'Umbria, indirizziamo ora risorse puntuali sui versanti collinari e montani dove il rischio sismico può innescare fenomeni franosi capaci di compromettere le vie di fuga, le strutture strategiche e la sicurezza delle nostre comunità. Investire nella prevenzione non strutturale significa dotare i Comuni e i tecnici di strumenti conoscitivi rigorosi, per garantire che la pianificazione urbanistica e la gestione dell'emergenza siano perfettamente integrate al fine di proteggere i cittadini".

Il provvedimento completa il percorso di programmazione delle risorse nazionali ex art. 11 L. 77/2009 per il triennio 2024-2026. Con il precedente atto n. 1228 del 4 novembre 2026, la Giunta regionale aveva approvato il Piano relativo all'articolo 2, lettera b) del DCDPC n. 1149/2026, destinando 8.185.973,36 euro a interventi strutturali di miglioramento sismico, rafforzamento o demolizione/ricostruzione su edifici pubblici strategici (tra cui l'ex scuola primaria di San Venanzo, il Palazzo Comunale di Torgiano, il magazzino di Calvi dell'Umbria, la scuola media Cocchi di Todi, l'autoparco di Foligno e l'ex fabbrica maioliche di Deruta).

Nei precedenti stralci programmatori (OCDPC n. 780/2021 e n. 978/2023) la Regione aveva destinato 396.000 euro per le analisi delle frane sismo-indotte a favore di un primo blocco di 12 Comuni (Allerona, Baschi, Cerreto di Spoleto, Città di Castello, Foligno, Montecastrilli, Montone, Nocera Umbra, Perugia, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Valtopina). Con questa delibera, l'analisi speciale sulle instabilità di versante sismo-indotte viene estesa a ulteriori 24 Comuni, individuati secondo criteri prioritari d'intersezione tra la pericolosità P2 del PAI, le località abitate e gli elementi strategici della CLE (infrastrutture di accessibilità, edifici strategici e aree di emergenza): Assisi (49.500 euro), Cascia (28.500 euro), Città della Pieve (34.500 euro), Collazzone (28.500 euro), Gualdo Tadino (34.500 euro), Gubbio (49.500 euro), Monte Castello di Vibio (22.500 euro), Montefalco (34.500 euro), Piegaro (28.500 euro), Sant'Anatolia di Narco (22.500 euro), Spoleto (49.500 euro), Todi (40.500 euro), Valfabbrica (28.500 euro), Vallo di Nera (22.500 euro), Amelia (40.500 euro), Arrone (28.500 euro), Castel Viscardo (28.500 euro), Ficulle (22.500 euro), Guardea (22.500 euro), Lugnano in Teverina (22.500 euro), Narni (40.500 euro), Orvieto (40.500 euro), Otricoli (22.500 euro), Terni (64.500 euro).