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Giornata mondiale del diabete, tornano le "Diabetologie aperte" dell'Usl Umbria 1

Di Redazione Umbria Notizie Web 11 Novembre 2026 – 15:50 2 min di lettura

 

Venerdì 13 novembre screening gratuito della glicemia e informazioni sui corretti stili di vita nei servizi diabetologici aziendali

(UNWEB) Perugia,  – In occasione della giornata mondiale del diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre, l'Usl Umbria 1 ripropone l'iniziativa "diabetologie aperte", tesa a favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione consapevole della malattia diabetica, una delle patologie croniche più diffuse al mondo. Per l'occasione, i Servizi diabetologici della Usl Umbria 1 saranno accessibili nella giornata di venerdì 13 novembre, nella fascia oraria 10-12, per coloro che vorranno ricevere informazioni su corretti stili di vita e fattori di rischio associati; sarà inoltre offerto lo screening gratuito della glicemia capillare.

Per evitare criticità e assicurare accessi ordinati e compatibili con la normale attività assistenziale i cittadini potranno prenotare l'accesso ai Servizi nei giorni immediatamente antecedenti ai seguenti numeri telefonici: 075.8509583 (ospedale di Città di Castello); 075.5412938 (Piazzale Europa, Perugia); 075.8934514 (ospedali Branca/Assisi); 075.5415583 (ospedale di Castiglione del Lago).

In Italia si stimano circa 4 milioni di persone diagnosticate, a cui si aggiunge un numero rilevante di soggetti non ancora consapevoli della propria condizione. In Umbria tra i 18-69 anni la prevalenza del diabete è leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, mentre tra gli ultra 64enni il dato è in linea con la media italiana. La popolazione che afferisce alla Usl Umbria 1 mostra valori di diabete dell'adulto paragonabili alla media regionale: il 3% tra 18-69 anni riferisce di avere il diabete come pure il 18% di chi ha 65 anni e più; stime locali permettono di quantificare in circa 11.000 i soggetti tra 18-69 anni e in 25.000 gli over 65 anni con diabete.

La direzione aziendale insieme agli specialisti diabetologi ricordano l'importanza della prevenzione: adottare sani stili di vita (dieta equilibrata, regolare attività motoria, contrasto della sedentarietà e controllo del peso corporeo) e sottoporsi a controlli medici secondo criteri di appropriatezza, considerando le condizioni cliniche di elevato rischio. Diagnosi precoce e controllo metabolico ottimale fin dall'esordio restano obiettivi prioritari di sanità pubblica per evitare le complicanze croniche della malattia e l'eccesso di mortalità cardiovascolare che interessa la popolazione diabetica.

L'impegno dell'Usl Umbria 1 è massimo per semplificare l'accesso alle prestazioni e assicurare il rispetto dei migliori standards assistenziali per la cura del diabete e delle sue complicanze. Ciò per tramite di una rete capillare di Servizi diabetologici e di team multiprofessionali che operano in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale e con le strutture specialistiche ospedaliere, nel rispetto dei percorsi di continuità e di integrazione ospedale-territorio.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

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