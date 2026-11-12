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Maltempo: allerta arancione domani in Umbria per rischio idrogeologico su Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Trasimeno-Nestore

Di Redazione Umbria Notizie Web 12 Novembre 2026 – 18:56 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia, – La Protezione civile regionale comunica che il Centro Funzionale ha emesso oggi, alle ore 12.39, il Documento di allerta n. 317/2026 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di venerdì 13 novembre. Sulla base delle previsioni, per domani, venerdì 13 novembre, è stata disposta l'allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone di allerta A (Alto Tevere), C (Chiascio-Topino), D (Nera-Corno) ed E (Trasimeno-Nestore). Nelle zone B (Medio Tevere) e F (Chiani-Paglia) l'allerta per rischio idrogeologico è gialla. Su tutto il territorio regionale è prevista inoltre l'allerta gialla per rischio idraulico e per rischio idrogeologico per temporali. Per il vento l'allerta è gialla nelle zone A, C e D.

Già oggi si stanno verificando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e venti forti di libeccio, con rinforzi di burrasca sull'Appennino e fino a burrasca forte lungo i crinali. Dalle 12.39 di oggi è in vigore l'allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutte le zone e l'allerta gialla per vento nelle zone A, C e D. Per domani sono previste invece precipitazioni anche molto intense e persistenti sui settori settentrionali e orientali della regione, da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sull'Appennino e possibili groppi di vento in corrispondenza dei temporali più forti. In serata le temperature saranno in sensibile diminuzione.

Il Documento di allerta e le previsioni di criticità sono consultabili sul sito web del Centro Funzionale (https://cfumbria.regione.umbria.it).

Nota della Redazione

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