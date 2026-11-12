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Politica

Squarta porta i comuni umbri a Bruxelles da Fitto: "I nostri territori hanno voce nel cuore delle istituzioni europee"

Di Redazione Umbria Notizie Web 12 Novembre 2026 – 09:00 2 min di lettura

(UNWEB) Una delegazione di amministratori dei comuni umbri è stata ricevuta a Bruxelles, nella sede della Commissione europea, dal vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, titolare della delega alla Coesione e alle Riforme. L'incontro è stato promosso e organizzato dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia Marco Squarta, che ha accompagnato la delegazione in un confronto diretto sulle questioni che pesano di più sulla vita quotidiana delle comunità locali della regione.


"Ho voluto che fossero i sindaci a parlare, con la loro voce e con il peso della loro esperienza, davanti a chi in Europa ha la responsabilità delle politiche che arrivano fino ai territori" dichiara Squarta. "Chi amministra un comune umbro conosce meglio di chiunque altro le fatiche di chi vive nei nostri borghi e nelle aree interne, in comunità che da anni chiedono servizi e investimenti e che troppo spesso hanno avuto la sensazione di parlare a un'Europa lontana. Portare queste istanze a Bruxelles era un dovere. Oggi quelle istanze sono arrivate dove si prendono le decisioni, e sono state ascoltate."
Il colloquio ha toccato i nodi che i comuni affrontano nella programmazione e nell'utilizzo delle risorse europee, con particolare attenzione al ruolo che la politica di coesione può avere per i territori più fragili.
"Ringrazio il vicepresidente Fitto per la disponibilità e per l'attenzione con cui ha accolto la nostra delegazione" afferma l'europarlamentare. "Avere un italiano alla guida della politica di coesione europea è un'occasione che l'Umbria deve saper cogliere fino in fondo, e il Governo Meloni ha lavorato perché il nostro Paese tornasse ad avere un ruolo di primo piano nella Commissione. La coesione è lo strumento con cui l'Europa sta accanto alle comunità che hanno più bisogno di sostegno, e funziona quando viene costruita insieme a chi i territori li governa ogni giorno."
Squarta sottolinea infine il valore di un rapporto che intende proseguire nel tempo. "Questo incontro apre un canale diretto tra i comuni umbri e la Commissione europea, e il mio impegno è tenerlo aperto" conclude. "Seguirò una per una le questioni sollevate oggi, perché i sindaci della nostra regione devono sapere di avere a Bruxelles qualcuno che lavora per loro, con costanza e con i risultati che le nostre comunità meritano."

Nota della Redazione

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