Allarme bomba nelle scuole, verifiche in corso in Umbria. Nota della presidente Stefania Proietti e dell'assessore Fabio Barcaioli: "Finora tutti i controlli hanno dato esito negativo. Massima collaborazione con la Polizia e le forze dell'ordine"

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(UNWEB) - Perugia, - Una mail anonima, inviata in modo massiccio agli indirizzi di posta elettronica ufficiali di numerosi istituti scolastici su tutto il territorio nazionale, ha fatto scattare l'allarme bomba nelle scuole. Il fenomeno sta interessando anche l'Umbria, dove sono in corso verifiche e controlli da parte delle forze dell'ordine. Al momento sono diverse le scuole coinvolte in Umbria e il dato è in aggiornamento.



Vogliamo rassicurare le famiglie, le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico. I controlli effettuati finora nelle scuole umbre hanno dato esito negativo e le forze dell'ordine stanno operando con tempestività e attenzione per verificare ogni segnalazione. Siamo in costante contatto e collaborazione con le Questure di Perugia e Terni, le Prefetture, l'Ufficio scolastico regionale e la Protezione civile, per seguire l'evolversi della situazione e garantire la massima sicurezza.

Polizia di Stato, Carabinieri e tutte le altre forze dell'ordine sono impegnati nelle verifiche e nei sopralluoghi, con pattuglie della Digos, delle Volanti e dei reparti Radiomobile. Gli operatori stanno intervenendo negli istituti interessati sia per effettuare gli accertamenti necessari sia per rassicurare il personale scolastico e gli studenti. Dove i controlli sono già stati completati con esito negativo, le attività didattiche sono riprese regolarmente.

Le decisioni relative allo svolgimento delle lezioni e all'eventuale sospensione delle attività restano affidate ai singoli dirigenti scolastici, in raccordo con le autorità competenti, mentre le verifiche proseguono in tutti gli istituti interessati.

È stata allertata anche la Protezione civile regionale, che sta mantenendo i contatti con le Prefetture e i sindaci per assicurare il coordinamento sul territorio.

Ringraziamo tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e gli operatori coinvolti per il lavoro che stanno svolgendo. Invitiamo le famiglie a mantenere la serenità e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali. La situazione è costantemente monitorata e ogni segnalazione viene verificata con la massima cura.