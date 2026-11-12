Attualità

Il riconoscimento della guida Ristoranti d'Italia premia la carta dei vini del locale perugino e il percorso di trasformazione in enobistrot, frutto del lavoro e della visione di Benedetto Galeone e Giorgia Casciarri

(UNWEB) PERUGIA, – Turreno Enobistrot è l'unico locale in Umbria a ottenere le Tre Bottiglie nella guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso. Un riconoscimento che premia la qualità della proposta enologica e, insieme, un percorso di crescita e trasformazione che negli ultimi anni ha ridefinito l'identità del locale nel cuore di Perugia.

Dietro questo risultato c'è il lavoro di Benedetto Galeone, che si occupa della selezione dei vini, e di Giorgia Casciarri, responsabile della cucina. Un percorso condiviso che ha accompagnato il passaggio da caffè a enobistrot, con l'obiettivo di costruire un luogo capace di interpretare in modo contemporaneo la convivialità e la ristorazione.

La guida Gambero Rosso descrive la carta dei vini del Turreno come «una selezione di cantine ed etichette che è quanto mai contemporanea, frutto di competenza, viaggi, conoscenza spesso diretta». Parole che raccontano un lavoro fatto di ricerca, incontri con i produttori, esplorazione dei territori e curiosità, alla base di una proposta enologica costruita con attenzione e personalità.

La stessa filosofia guida la cucina di Giorgia Casciarri: una proposta pensata per accompagnare gli ospiti in ogni momento della giornata, con piatti semplici nella loro idea, ma realizzati attraverso materie prime selezionate e ricercate. Perché Turreno vuole essere proprio questo: un luogo in cui fermarsi per un pranzo, una cena, un aperitivo o semplicemente per mangiare qualcosa di buono, senza necessariamente aspettare un'occasione speciale.

Il riconoscimento delle Tre Bottiglie rappresenta dunque un traguardo che va oltre il vino e valorizza un progetto costruito attraverso competenze diverse ma complementari, unite dalla stessa attenzione alla qualità e al desiderio di offrire un'esperienza autentica.

Un risultato che Benedetto e Giorgia condividono con tutta la squadra del Turreno Enobistrot, con i produttori che ogni giorno contribuiscono alla ricerca e con gli ospiti che hanno accompagnato e sostenuto questa evoluzione.