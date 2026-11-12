La Giunta comunale di Perugia in visita all'impianto Gesenu di Ponte Rio: un momento di incontro e confronto con l'azienda

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La visita, richiesta dai capigruppo di maggioranza e accolta dal consigliere delegato Alessio Lutazi e dal presidente Massimo Monni, ha coinvolto la delegazione guidata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi. Al centro dell'incontro il ruolo di Gesenu nella gestione dei servizi ambientali e il rapporto con gli spazi cittadini e il territorio

(UNWEB) Perugia, – Una visita istituzionale presso l'impianto di Ponte Rio di Gesenu per conoscere più da vicino la realtà aziendale, incontrare i vertici della società e approfondire il ruolo dell'azienda nella gestione dei servizi ambientali sul territorio. L'iniziativa è nata su richiesta dei capigruppo di maggioranza del Comune di Perugia, che hanno manifestato l'interesse a conoscere direttamente le attività e l'organizzazione dell'azienda. Una richiesta accolta con grande interesse dal consigliere delegato di Gesenu, Alessio Lutazi, e dal presidente Massimo Monni.

La delegazione, guidata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e composta da rappresentanti della maggioranza, è stata accolta dai vertici aziendali per un momento di incontro e confronto dedicato alla conoscenza della realtà Gesenu e delle attività che quotidianamente vengono svolte per garantire la gestione dei servizi ambientali.

«Desidero ringraziare i capigruppo di maggioranza per aver richiesto questa visita, che considero un'importante occasione di conoscenza e confronto. Da quando ho assunto la presidenza ho trovato un'azienda sana, con competenze e professionalità, impegnata quotidianamente in un servizio fondamentale per il territorio. È importante che le istituzioni possano conoscere da vicino questa realtà e il lavoro che viene svolto ogni giorno», ha dichiarato il presidente di Gesenu, Massimo Monni.

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta dei rappresentanti della maggioranza, perché crediamo che aprire le porte dell'impianto e raccontare il lavoro di Gesenu sia il modo più concreto per favorire la conoscenza e il dialogo. La gestione dei servizi ambientali è un'attività complessa, che coinvolge professionalità, organizzazione e investimenti: occasioni come questa permettono di condividere informazioni e mostrare da vicino l'impegno dell'azienda», ha aggiunto il consigliere delegato Alessio Lutazi.

«Ho voluto ringraziare i consiglieri comunali – ha dichiarato la sindaca del Comune di Perugia Vittoria Ferdinandi - che hanno promosso questo incontro, perché essere qui oggi significa ribadire un principio fondamentale della nostra amministrazione. Le società partecipate hanno senso di esistere se la parte pubblica partecipa, esercitando pienamente la propria funzione di indirizzo, responsabilità e controllo, in un rapporto di collaborazione con la componente privata, capace di mettere in campo competenze manageriali, investimenti e capacità organizzative. Gesenu rappresenta un esempio importante di questa sinergia, una realtà che sta consolidando la propria riconoscibilità e che ogni giorno svolge un servizio essenziale per la qualità della vita della nostra città. I risultati raggiunti, anche attraverso l'estensione della raccolta differenziata in diversi quartieri, dimostrano quanto sia importante lavorare insieme, accompagnando i cambiamenti e costruendo un rapporto di fiducia con i cittadini. La sfida ambientale è una delle grandi sfide del nostro tempo e richiede visione, competenza e responsabilità quotidiana. Per questo abbiamo scelto di affidare la rappresentanza pubblica a persone capaci di interpretare le nomine non come un privilegio, ma come un dovere di servizio. Voglio riconoscere al presidente Massimo Monni la serietà, la passione e la presenza costante con cui sta svolgendo il proprio ruolo, così come all'amministratore delegato le competenze e la capacità di condividere gli obiettivi strategici dell'azienda. Ma il ringraziamento più importante va alle lavoratrici e ai lavoratori di Gesenu, che ogni giorno mettono competenza, impegno e passione al servizio della nostra comunità. È grazie al loro lavoro che gli indirizzi e le scelte dell'amministrazione diventano servizi concreti per la città. E insieme possiamo continuare a migliorare, affrontando con ambizione e responsabilità le sfide che abbiamo davanti».

L'iniziativa ha permesso ai rappresentanti istituzionali di avvicinarsi alla complessità del lavoro che si svolge all'interno dell'impianto di Ponte Rio e di approfondire il ruolo di Gesenu in un settore strategico per la qualità della vita dei cittadini e per la sostenibilità del territorio. La gestione dei rifiuti, i servizi ambientali e l'organizzazione delle attività rappresentano infatti ambiti che richiedono competenze, investimenti, innovazione e una costante attenzione alle esigenze della comunità.

La visita ha rappresentato un'occasione di dialogo e conoscenza tra azienda e amministratori pubblici, un'opportunità per condividere informazioni, approfondire le attività svolte e mantenere un rapporto diretto tra chi gestisce i servizi e chi rappresenta la comunità.

L'incontro si inserisce nel rapporto di collaborazione tra Gesenu e il Comune di Perugia, un legame che riguarda quotidianamente la qualità dei servizi ambientali, la gestione degli spazi cittadini e la cura del territorio. Un rapporto che si sviluppa attraverso il lavoro operativo, il dialogo istituzionale e la condivisione degli obiettivi legati alla tutela dell'ambiente e al miglioramento dei servizi a disposizione dei cittadini.

Un'occasione di confronto che conferma il valore della conoscenza reciproca e del dialogo costruttivo tra istituzioni e azienda, nella consapevolezza che la gestione sostenibile del territorio richiede partecipazione, responsabilità e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.