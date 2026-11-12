Nuovo allarme bomba nelle scuole, Proietti e Barcaioli: "Invitiamo famiglie e studenti alla serenità, situazione seguita con le autorità competenti"

Politica

(UNWEB) – Perugia, Nuove email con minacce di ordigni sono arrivate questa mattina alle scuole di diverse regioni italiane, tra cui l'Umbria. I messaggi, ancora una volta firmati Mikhail Andropov, hanno fatto scattare nuove verifiche da parte delle forze dell'ordine.

Palazzo Chigi ha comunicato l'applicazione di un protocollo operativo comune a tutte le amministrazioni. Le indicazioni prevedono che, in assenza di ulteriori elementi rispetto alla ricezione di una mail massiva, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre l'evacuazione sulla base di specifiche valutazioni di rischio.

Seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione e siamo in costante raccordo con le autorità competenti. Vogliamo rassicurare le famiglie, le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico. Invitiamo tutti a mantenere la serenità, evitando allarmismi e facendo riferimento alle comunicazioni ufficiali e alle indicazioni dei dirigenti scolastici.

Ringraziamo la Polizia di Stato, i Carabinieri e tutte le donne e gli uomini impegnati nelle verifiche, per la tempestività e l'attenzione con cui stanno operando. La collaborazione tra istituzioni resta costante per seguire ogni segnalazione e tutelare le comunità scolastiche.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e l'assessore regionale all'Istruzione, Fabio Barcaioli.