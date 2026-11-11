UmbriaLibri arriva a Terni: presentato il programma del festival in programma dal 20 al 22 novembre

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(UNWEB) – Terni, Dopo il successo di pubblico registrato a Perugia, UmbriaLibri prosegue il suo percorso e approda a Terni dal 20 al 22 novembre. Il programma della manifestazione, promossa dalla Regione Umbria e dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, è stato illustrato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa al Caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni (Bct).



Alla presentazione hanno preso parte il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, l'assessora alla Cultura del Comune di Terni, Tiziana Laudadio, e il direttore artistico di UmbriaLibri, Nicola Lagioia.

Il vicepresidente Bori ha evidenziato la centralità della tappa ternana e la vocazione profondamente diffusa della manifestazione: "Per la Regione Umbria la cultura rappresenta un volano di crescita della comunità e la promozione della lettura un pilastro strategico per rendere i cittadini liberi. In questa visione, Terni si conferma una delle due anime di UmbriaLibri, un appuntamento ormai consolidato e atteso dall'intero territorio. La forza di UmbriaLibri – ha aggiunto l'assessore - risiede nella sua struttura diffusa, capace di disseminare valore nei luoghi simbolo delle città di Terni e Perugia: dal Teatro Secci con il Mistero Buffo della Fondazione Fo Rame, al Palasì, vero e proprio luogo iconico e centrale della vita cittadina, fino alla Casa delle Donne con le iniziative di impegno civile curate con Libera Umbria. Un programma ad alto impatto sociale che investe con forza sulle giovani generazioni attraverso le attività dedicate ai ragazzi, riaffermando il ruolo centrale della cultura nelle politiche regionali anche come fondamentale strumento di rivitalizzazione del tessuto urbano e sociale". L'assessore ha poi ringraziato la Fondazione Carit per il sostegno all'iniziativa.

Il direttore artistico, Nicola Lagioia, ha illustrato lo spirito del programma e il fil rouge che unisce i due capoluoghi umbri: "Dopo il grande successo della tappa di Perugia, UmbriaLibri approda a Terni con una proposta di alto livello. Siamo entusiasti di essere ospitati nella splendida cornice della Bct - biblioteca comunale Terni, una realtà straordinaria guidata da professionisti e grandi appassionati di lettura, capace di costruire negli anni una comunità viva e partecipe. Ad attenderci c'è una tre giorni ricca e stimolante, in cui letteratura, saggistica, teatro e musica si intrecceranno per aprire un dialogo profondo sulle arti e sul nostro tempo. Abbiamo messo il massimo impegno per realizzare un programma di grande qualità e non vediamo l'ora di condividere questo secondo giro di boa insieme a tutto il pubblico".

"L'Umbria è protagonista in queste giornate di eventi divisi tra Perugia e Terni – ha aggiunto l'assessora alla Cultura del Comune di Terni, Tiziana Laudadio – con un calendario ricchissimo e pensato per una facile consultazione. La formula prevede più appuntamenti in simultanea, garantendo al pubblico molteplici opzioni e la massima libertà di scelta. Ritrovarci in biblioteca, luogo principe della cultura, ci ricorda un concetto vitale: a volte serve 'perdere tempo per prendersi del tempo'. La lettura ci regala proprio questo spazio prezioso per la riflessione, rivelandosi un dono che non finisce mai. UmbriaLibri – ha detto in conclusione l'assessora - rappresenta soprattutto un'opportunità di incontro. La qualità della nostra vita, infatti, passa dalle persone, dalle relazioni e dalla qualità del tempo che trascorriamo insieme. Come pubblica amministrazione, a Terni, stiamo portando avanti un grande lavoro incentrato proprio sulla gentilezza nelle relazioni. È un percorso non facile, ma oggi più che mai necessario, e la cultura è senza dubbio il terreno migliore per coltivarlo".

Il programma Sotto la direzione artistica di Nicola Lagioia, l'edizione ternana si svilupperà attorno al tema "Il ramo d'oro". Il festival avrà una struttura diffusa, coinvolgendo principalmente la Biblioteca Comunale, ma anche il Teatro Secci, la Casa delle Donne, il Palasì e l'Archivio di Stato.

Tra gli ospiti del panorama nazionale che animeranno la tre giorni figurano grandi firme della narrativa e della saggistica come Donatella Di Pietrantonio, Diego De Silva, Claudia Durastanti, Francesca Mannocchi, Telmo Pievani, Paolo Nori, Luca Bianchini e Dario Voltolini. Il cartellone si arricchisce con un'ampia apertura al teatro d'autore (con l'omaggio a Dario Fo e Franca Rame portato in scena da Lucia Vasini) e alle ibridazioni artistiche, includendo un focus sull'opera di Elena Ferrante a cura di Fanny & Alexander.

Troveranno ampio spazio gli appuntamenti dedicati alle scuole e ai ragazzi, in collaborazione con la Bologna Children's Book Fair. Si conferma inoltre l'importanza strategica della mostra mercato degli editori umbri (inaugurazione venerdì 20 novembre), vetrina fondamentale per valorizzare le produzioni editoriali della regione.

Tutti gli incontri del festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma dettagliato è consultabile sul sito ufficiale www.umbrialibri.it.