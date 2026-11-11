Consiglio Generale Cisl Umbria a Terni: "Costruire ora il futuro del territorio puntando su Zes, giovani, salari, sanità e infrastrutture"

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(UNWEB) Terni. L'Hotel Michelangelo di Terni ha ospitato il Consiglio Generale della Cisl Umbria. Diversi i temi sul piatto: le sfide per contrastare il declino dell'Umbria; guerre, patto di stabilità e carovita e la necessità; il ruolo dell'Europa e della Cisl nel dialogo col Governo e ancora i temi sempre caldi di sanità, sicurezza e welfare, che gli ultimi recenti episodi hanno rinfocolato. Presente il segretario nazionale Cisl Sauro Rossi.

La mattinata si è aperta nel commosso ricordo di due figure agli antipodi ma a loro modo simboliche: Celestino Castagnoli, pioniere del sindacalismo cislino in Umbria, scomparso a 101 anni e Rogert Ajdini, l'operaio ventenne morto travolto da un rullo mentre lavorava in un cantiere stradale a Valtopina, iscritto Filca Cisl.

A presiedere l'assemblea è stato eletto Simone Sassone, segretario generale della Femca Cisl Umbria. Nel suo intervento, il segretario generale Angelo Manzotti si è soffermato inizialmente sulla necessità di far comprendere ai giovani che "il conflitto non può essere del tutto eliminato, ma esistono modi diversi e più costruttivi per affrontarlo". In particolare, ha ricordato Manzotti, "non possiamo normalizzare la guerra. Ma non bastano slogan o frasi ad effetto sui social; serve che ognuno faccia concretamente la sua parte con serietà"

Su questo Manzotti ha richiamato al ruolo dell'Europa, cruciale anche per le sfide economiche del tempo attuale, inevitabilmente condizionate dal quadro geopolitico: "Bisogna superare il patto di stabilità – ha spiegato - introducendo clausole che consentano di escludere dal calcolo del deficit sia le misure a sostegno di lavoratori e imprese colpiti dallo shock energetico, sia gli investimenti strategici. Serve una risposta europea all'altezza della crisi, prima che i suoi effetti diventino irreversibili"

Le questioni regionali: sanità, sicurezza, infrastrutture, lavoro

Poi ovviamente i temi regionali: sanità, sicurezza, infrastrutture ma soprattutto qualità del lavoro, in una regione dove dietro ad un miglioramento di facciata del quadro occupazionale si nasconde l'aumento del lavoro povero, precario e sottopagato, con una retribuzione media di 22.100 euro lordi, il 10% in meno rispetto alla media nazionale. "Ribadiamo- ha detto Manzotti- l'urgenza di un cambio di passo nelle politiche regionali che rimetta al centro il lavoro, la qualità, la giustizia sociale, il rafforzamento dei servizi pubblici e il contrasto alle disuguaglianze. Queste ultime non si vincono da sole; si contrastano rafforzando i presidi pubblici della democrazia, a partire dalla scuola e dalla sanità, ma anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, nel diritto alla mobilità e nell'abitare". Spese che Manzotti definisce "strategiche per il territorio". Le condizioni economiche dei lavoratori si riflettono ovviamente anche sulle pensioni ed in particolare sul ceto medio, vessato (sia i lavoratori che i pensionati) anche dall'aumento delle accise regionali: "Su questo – ha ribadito Manzotti – Cisl Umbria continuerà a battersi, perché le aliquote vengano ricalcolate, evitando di penalizzare ulteriormente questa larga fetta della popolazione umbra.

Spazio poi ovviamente alle tante tematiche territoriali, dalla crisi della chimica e dell'automotive, che hanno portato alla perdita di molti posti di lavoro a tempo indeterminato; al caro-energia che sta penalizzando il comparto siderurgico; alla crisi di intere filiere produttive che rischiano di mandare in crisi anche uno dei pilastri dell'economia regionale come l'artigianato: "ogni chiusura non è solo una perdita produttiva, ma un vero e proprio indebolimento dell'intera comunità"

Inevitabilmente il discorso si è poi concentrato su una ricostruzione che va ancora a passo lento a 10 anni dalle scosse; sui piccoli progressi sul fronte della stabilizzazione, arrivati con la proroga dei lavoratori approvata all'unanimità dalla Regione a seguito delle sollecitazioni arrivate proprio da Cisl Umbria e Cisl Fp Umbria nel recente convegno di Cascia

Relativamente alle misure economiche, Manzotti ha ribadito l'importanza della Zes unica: "è fondamentale per attrarre investimenti e creare lavoro stabile, ma sembra che non riusciamo a cogliere questa opportunità. L'Umbria deve superare l'isolamento puntando su competitività, diritti e integrazione nelle politiche nazionali ed europee. Non siamo di fronte a un destino già scritto, ma a una scelta: è nella qualità di questa scelta che si gioca il futuro della nostra regione"

Il dibattito: temi e proposte

Molti temi sono stati trattati anche nel dibattito che è seguito alla relazione. Fra i più caldi, scuola e sanità. Dal consiglio generale è arrivato un forte no ai tagli previsti dalla manovra del Governo al mondo della scuola: "Significa dare un altro colpo all'istruzione e alla costruzione del Paese che verrà". L'assemblea ha poi ribadito la necessità di una sanità che funzioni e che sia vicina ai cittadini: "è necessario che la riorganizzazione della sanità garantisca servizi migliori, un rinnovo concreto del sistema sanitario pubblico e la valorizzazione del personale dipendente". Proprio su questo fronte, si è parlato della necessità di costruire una rete fra gli ospedali e l'università, così da aumentare la formazione e rendere pienamente operativa la rete di sanità territoriale che ha il suo fulcro negli ospedali e nelle case di comunità.

Sempre in materia di sanità è emersa la necessità di una rapida calendarizzazione del piano regionale, di intervenire ulteriormente sullo snellimento delle liste di attesa e della sottoscrizione di un protocollo regionale sulla disabilità: "Oggi la gestione di un disabile in casa è difficile e costosa, le Rsa hanno rette spesso fuori portata e comunque tempi di attesa lunghi: è necessario che la Regione intervenga con risorse a sostegno delle famiglie"

Focus finale sui giovani: "Abbiamo il dovere di insistere su politiche che possano favorire soprattutto in una regione come l'Umbria, la loro permanenza sul territorio, perché senza giovani non c'è futuro. Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare sempre fra i giovani il ruolo del sindacato: in particolare dobbiamo valorizzare l'ascolto delle loro esigenze al fine di migliorare le condizioni di vita e lavoro"

L'intervento di Sauro Rossi

Ulteriori spunti di riflessione sono arrivati dall'intervento finale di Sauro Rossi. Il segretario nazionale ha ricordato il grande lavoro di contrattazione che la Cisl sta svolgendo a livello nazionale per intervenire sui punti della Manovra che il sindacato giudica negativamente: Cisl chiede in particolare la cancellazione integrale delle modifiche alla rivalutazione automatica delle pensioni, con il ripristino del sistema a scaglioni e delle percentuali attuali; la revisione della soglia del regime forfettario a 100.000 euro "che a parità di reddito allarga la distanza fra autonomi e lavoratori dipendenti e pensionati" e contrasta i tagli alla scuola.

Questi e altri temi sono contenuti nel Libro Verde con undici proposte concrete per lo sviluppo del Paese che la Cisl ha presentato e che sta illustrando in una serie di manifestazioni in giro per l'Italia, che vedranno l'Umbria coinvolta in quella del prossimo 12 dicembre a Roma: "Lo sciopero resta uno strumento, ma è più importante far conoscere alle persone – comprese a quelle che ci governano – le nostre proposte", ha sottolineato Rossi, ribadendo il ruolo centrale della contrattazione.