Tempo integrato, approvati 20 progetti in Umbria. Assessore Barcaioli: "Dalle scuole di Perugia a quelle di Terni, Spoleto, Foligno e dell'Alto Tevere, attività pomeridiane per circa 580 alunni"

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(UNWEB) – Perugia, Sono venti gli istituti scolastici umbri ammessi al finanziamento dell'avviso regionale "Tempo integrato scuola", con progetti che coinvolgeranno circa 580 bambine e bambini nei due anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Gli interventi interesseranno diverse aree dell'Umbria, dal Perugino al Trasimeno, dall'Alto Tevere alla Valnerina, fino ai territori di Foligno, Spoleto, Terni e Narni. La graduatoria è stata pubblicata sul Bolle

ttino ufficiale della Regione Umbria e le risorse complessivamente assegnate ammontano a circa 2 milioni di euro, a valere sul Programma regionale Fse+ 2021-2027.

"Abbiamo finanziato 20 progetti distribuiti su tutto il territorio regionale - spiega l'assessore regionale all'Istruzione Fabio Barcaioli - con l'obiettivo di ampliare le opportunità educative nel pomeriggio e offrire alle famiglie un sostegno nella conciliazione tra lavoro e vita privata Vogliamo che bambine e bambini possano frequentare la scuola più a lungo, partecipando ad attività formative, culturali e sportive, senza che l'accesso a queste opportunità dipenda dalle condizioni economiche delle famiglie".

A Perugia sono stati finanziati gli istituti comprensivi Perugia 6, 8, 12, 13, 14 e 15, insieme alla Direzione didattica Secondo Circolo Comparozzi. Gli altri progetti interesseranno Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Piegaro e Paciano, San Giustino e Sigillo. Nel territorio ternano sono coinvolti gli istituti di Narni e Terni, mentre nell'area sud-occidentale della regione le attività raggiungeranno Fabro. Finanziamenti anche a Montefalco e Castel Ritaldi, Spoleto e Foligno.

I 20 progetti seguiranno due modalità organizzative. In alcuni istituti le attività pomeridiane si aggiungeranno a un orario scolastico già articolato sul tempo pieno; negli altri serviranno ad ampliare il tempo ordinario. Ogni percorso dovrà prevedere almeno 25 settimane di attività per ciascun anno scolastico, per almeno quattro giorni alla settimana. La durata giornaliera minima sarà di tre ore per i progetti di ampliamento del tempo ordinario e di due ore per quelli integrativi del tempo pieno.

Il programma delle attività comprende sostegno allo studio, lingue straniere, sport, teatro, musica, arti visive e scrittura. Sono previsti anche percorsi di educazione affettiva e relazionale, iniziative per prevenire bullismo e discriminazioni, educazione ambientale e attività dedicate alla conoscenza del patrimonio culturale locale. Diciassette dei venti progetti prevedono il coinvolgimento di associazioni e altri soggetti del territorio, in collaborazione con gli istituti scolastici.

"Le comunità educanti si costruiscono mettendo in relazione chi, a diverso titolo, si occupa della crescita dei più giovani. La partecipazione di associazioni e realtà locali ai progetti finanziati va in questa direzione e può aprire la strada a patti educativi capaci di rendere stabile questa collaborazione. Vogliamo che la scuola sia al centro di una rete che sappia riconoscere i bisogni dei bambini, sostenere le famiglie e contrastare le disuguaglianze fin dai primi anni di formazione" conclude Barcaioli.