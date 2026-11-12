British Airways avvicina l’Umbria al centro di Londra, fino a 5 frequenze settimanali su London City

Economia

(UNWEB) Perugia. Aperte anche le vendite Ryanair per tutte le 10 rotte dell’estate 2027. Wizz Air sale da 7 a 9 frequenze settimanali su Tirana, già in vendita anche Rotterdam con Transavia.

Dalla prossima stagione estiva British Airways rafforzerà il collegamento tra Perugia e Londra, trasferendo i voli da Heathrow a London City Airport, particolarmente comodo per gli spostamenti da e verso il centro della capitale britannica, e aumentando l’operativo fino a 5 frequenze settimanali, rispetto alle 4 della scorsa stagione.

La nuova programmazione rafforza ulteriormente il collegamento con un mercato britannico strategico per l’Umbria, aumentando le frequenze settimanali e portando a soli 20 minuti circa i tempi di collegamento tra l’aeroporto e il centro di Londra.

Si completa così, al momento, il quadro della Summer 2027 dell’Aeroporto dell’Umbria. Ryanair ha aperto, come da programma, le vendite dei voli per la prossima stagione estiva, confermando tutte le 10 destinazioni già annunciate: Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Cracovia, Londra Stansted, Malta e Palermo.

Alla conferma del network Ryanair si aggiunge il rafforzamento di Wizz Air, che sulla rotta Perugia–Tirana passerà da 7 a 9 frequenze settimanali per tutta la stagione estiva.

Sono inoltre già in vendita i collegamenti Transavia per Rotterdam, con 2 frequenze settimanali che diventeranno 3 da luglio.

3/4 DEI POSTI OFFERTI NELLA STAGIONE ESTIVA RIGUARDANO COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI, RAFFORZANDO LA VOCAZIONE DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA

Circa il 75% dei posti offerti nella stagione estiva riguardano collegamenti internazionali. Nei mesi di punta sono programmati circa 100 voli settimanali di linea.

Nel dettaglio, Ryanair opererà Londra Stansted con 7 frequenze settimanali e Palermo con 4; Catania, Cracovia, Malta e Bucarest con 3; Barcellona e Bruxelles Charleroi con 2. Cagliari passerà da 2 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio a 3 da giugno a ottobre, mentre Brindisi sarà operata 3 volte a settimana da giugno a settembre.

A queste si aggiungono le 9 frequenze settimanali Wizz Air su Tirana, fino a 3 frequenze settimanali Transavia su Rotterdam e fino a 5 British Airways su London City.

IL 2026 VERSO LA CONFERMA DEI LIVELLI RECORD RAGGIUNTI NEL 2025. SI LAVORA PER CONSOLIDARE QUESTI RISULTATI NEL 2027, UN ANNO CHE SI PREANNUNCIA MOLTO DIFFICILE PER IL TRASPORTO AEREO

La nuova programmazione arriva mentre prosegue un 2026 che, dopo aver registrato nuovi picchi di traffico mensili, si avvia a chiudere con una stima di oltre 630 mila passeggeri, confermando e superando i livelli record raggiunti nel 2025.

Anche nel periodo natalizio l’offerta sarà rafforzata attraverso frequenze aggiuntive, in particolare sui collegamenti da e per Palermo, Londra e Tirana.

SASE prosegue intanto il lavoro con vettori e soci per creare le condizioni necessarie a cogliere eventuali ulteriori opportunità di sviluppo già nel 2027, ove ne maturino le condizioni.