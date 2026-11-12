Presentato il Bilancio Sociale 2025 della Procura Generale di Perugia. Persone, innovazione e dialogo con la collettività al centro dell’azione dell’Ufficio

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(UNWEB) Perugia. È stato presentato oggi, presso la Sala del Dottorato dell’Università degli Studi di Perugia, il Bilancio Sociale 2025 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia.

All’incontro sono intervenuti il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Massimiliano Marianelli; il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, Sergio Sottani; il Dirigente amministrativo della Procura Generale, Alessandro Marchionni; e la Prof.ssa Francesca Picciaia, del Dipartimento di Economia dell’Ateneo.

Il documento offre una rappresentazione organica e trasparente dell’attività svolta dall’Ufficio nel 2025, dei risultati conseguiti, delle risorse impiegate e dei rapporti sviluppati con le istituzioni e il territorio. Le 71 pagine, corredate da dati, indicatori, tabelle, grafici e approfondimenti, seguono le tre direttrici di Organizzazione, Partecipazione e Innovazione.

Il Bilancio è stato realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, che ha curato la supervisione scientifica ed editoriale e l’impostazione tecnica del percorso di rendicontazione. La collaborazione tra la Procura Generale e l’Ateneo, già avviata per la redazione del Bilancio Sociale 2021, ha unito le competenze accademiche all’esperienza delle professionalità dell’Ufficio, restituendo in forma chiara e accessibile la complessità delle funzioni svolte.

«Il Bilancio Sociale della Procura Generale è un atto di trasparenza, responsabilità e cura verso la comunità: rende visibile il lavoro delle istituzioni, riconosce il valore delle persone che vi operano e permette ai cittadini di comprenderne il significato pubblico. In questo si riconosce il senso più profondo della collaborazione tra istituzioni: mettere in relazione competenze diverse per costruire insieme il bene comune, come abbiamo fatto con il contributo scientifico del nostro Ateneo.

Per l’Università degli Studi di Perugia, questa collaborazione esprime la Terza Missione: una conoscenza che entra in relazione con la società e rende le istituzioni più accessibili e vicine alle persone. Crea comunità, e per noi questo è anche benessere e quarta missione: fare comunità, stare bene insieme. La giustizia, del resto, è anche un valore che vive nella fiducia dei cittadini e nella tutela della dignità di ciascuno. Ringrazio il Procuratore Generale Sergio Sottani, il Dirigente Alessandro Marchionni, il Gruppo di Lavoro del Dipartimento di Economia e le studentesse e gli studenti di UNIPG. Lavorando insieme, istituzioni e Università trasformano la conoscenza in servizio, la trasparenza in fiducia e la collaborazione in valore per l’intera comunità», ha dichiarato il Magnifico Rettore, Prof. Massimiliano Marianelli.

«Grazie all’Università per averci sottoposto a una radiografia accurata: con il pregio di mostrarci ciò che funziona e, soprattutto, di non nasconderci ciò che può funzionare meglio. ll Bilancio sociale non è soltanto un rendiconto di ciò che abbiamo fatto, ma racconta l’idea di giustizia che abbiamo cercato di realizzare.

Un ufficio giudiziario funziona se investe sulle persone, governa l’innovazione e sa rendere conto ai cittadini del proprio lavoro», ha aggiunto il Procuratore Generale Sergio Sottani.

Dal Bilancio emergono tre priorità: la valorizzazione delle persone e del benessere organizzativo, l’innovazione tecnologica responsabile e il rafforzamento della comunicazione istituzionale. La cura dell’ambiente di lavoro ha assunto particolare rilievo in una fase segnata dalla persistente carenza di personale, che ha richiesto una continua riorganizzazione delle attività e una distribuzione flessibile dei carichi per garantire servizi e scadenze.

«Un’amministrazione efficiente non è soltanto quella che rispetta i tempi e utilizza correttamente le risorse. È anche quella che crea le condizioni perché le persone possano lavorare bene insieme. Il benessere organizzativo, in questa ottica, non è qualcosa che si aggiunge all’efficienza: è una delle condizioni che la rendono possibile», ha sottolineato il Dirigente amministrativo Alessandro Marchionni.

Anche i numeri raccontano la giustizia: «Edifici da mantenere, sicurezza da garantire, tecnologie investigative da finanziare – prosegue il Procuratore Generale -. Nel 2025 si sono spesi 2,3 milioni per il funzionamento, in calo di oltre il 6%, mentre le spese di giustizia del distretto raggiungono 3,58 milioni. E degli 1,85 milioni destinati a intercettazioni e apparati, oltre 1,8 milioni servono al noleggio delle apparecchiature. Il Bilancio sociale serve proprio a questo: non solo dire quanto si spende per gli uffici, ma spiegare perché si spende e quale servizio pubblico quella spesa rende possibile».

Sul versante dell’innovazione, la Procura Generale ha proseguito la sperimentazione di strumenti tecnologici, compresa l’intelligenza artificiale, per semplificare le procedure e ridurre i tempi di lavorazione, nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e responsabilità e con la necessaria supervisione umana.

La comunicazione è stata valorizzata come strumento di trasparenza e di avvicinamento dei cittadini alla giustizia, attraverso comunicati stampa, aggiornamento del sito istituzionale, iniziative di educazione alla legalità e confronto con scuola, università e informazione.

La struttura del Bilancio, la selezione degli indicatori e le modalità di rappresentazione delle informazioni sono state definite secondo i principi dello Standard GBS 2013, al fine di assicurare chiarezza, trasparenza e attendibilità. Ove possibile, i dati relativi al 2025 sono stati inoltre confrontati con quelli degli anni precedenti, così da offrire una lettura dell’evoluzione delle attività e dei fenomeni rappresentati.

«Il bilancio sociale rappresenta uno strumento di comunicazione, trasparenza e accountability, attraverso il quale un’istituzione rende conto delle attività svolte e del valore generato per la collettività. La collaborazione tra l’Ateneo e la Procura Generale ha consentito di integrare le competenze scientifiche dell’Università con l’esperienza di coloro che quotidianamente operano nell’Ufficio. In tale prospettiva, organizzazione, partecipazione e innovazione hanno costituito le principali chiavi di lettura delle attività svolte nel 2025, offrendo una rappresentazione unitaria capace di collegare i dati alle responsabilità istituzionali e di valorizzare il contributo delle persone impegnate, ogni giorno, al servizio della giustizia», ha spiegato la Prof.ssa Francesca Picciaia.

Il Bilancio Sociale 2025 conferma l’impegno della Procura Generale di Perugia per un’amministrazione della giustizia aperta, responsabile e capace di rinnovarsi, che investe sulle persone, governa consapevolmente l’innovazione e affronta con trasparenza le criticità.

Il documento è consultabile sul sito istituzionale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero della Giustizia.

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Intervento Procuratore Generale Sergio Sottani

per la presentazione del Bilancio Sociale 2025

Buongiorno a tutti.

Presentare un bilancio sociale di un ufficio giudiziario può sembrare, a prima vista, un esercizio insolito. Un ufficio giudiziario non produce utili, non distribuisce dividendi e non misura il proprio successo con il fatturato.

Eppure, ha certamente qualcosa di cui rendere conto: come utilizza le risorse pubbliche, come organizza il lavoro, quali servizi assicura e, soprattutto, quale valore restituisce alla collettività.

È questa la ragione del nostro bilancio sociale.

Un bilancio sociale non serve soltanto a dire quanto abbiamo fatto. Serve a spiegare come abbiamo lavorato, con quali risorse e, soprattutto, per chi

La giustizia si misura nelle decisioni che assume, ma anche nel modo in cui utilizza le risorse che i cittadini le affidano

Il Bilancio Sociale 2025 si inserisce in un percorso di rendicontazione avviato nel 2021 e assume come riferimento i principi dello Standard GBS 2013. Non vuole essere soltanto un documento contabile, ma uno strumento di trasparenza e di dialogo con la comunità.

I numeri ci dicono anche qualcosa che forse dovrebbe farci riflettere: una parte molto rilevante dell'attività organizzativa del dirigente giudiziario è oggi assorbita da questioni che hanno certamente a che fare con il funzionamento della giustizia, ma assai meno con l'esercizio della giurisdizione.

Il magistrato dirigente deve naturalmente conoscere il diritto. Oggi, però, gli si richiedono anche competenze non trascurabili in materia di edilizia, contratti, impianti e sicurezza. Non sono del tutto sicuro che questo fosse ciò che avevano in mente i nostri costituenti quando disegnarono la funzione giudiziaria.

La chiave di lettura che abbiamo scelto è riassunta in tre parole: organizzazione, partecipazione, innovazione.

Vorrei quindi concentrare l'attenzione soprattutto su tre aspetti che considero particolarmente significativi: il benessere organizzativo, l'intelligenza artificiale e la comunicazione istituzionale.

Il primo aspetto: il benessere organizzativo

Il benessere organizzativo non è il contrario dell’efficienza. È una delle condizioni dell’efficienza.

Un ufficio funziona bene quando funzionano le procedure. Ma funziona ancora meglio quando funzionano le relazioni umane.

Possiamo digitalizzare i fascicoli e innovare le procedure, ma un ufficio giudiziario continua a essere fatto, prima di tutto, di persone

Un ufficio giudiziario può avere buone regole, buone tecnologie e buone dotazioni. Ma, alla fine, la qualità del servizio dipende dalle persone che vi lavorano.

Nella Procura Generale operano complessivamente 36 unità: 3 magistrati, 28 appartenenti al personale amministrativo, 2 unità di supporto provenienti da convenzioni e 3 appartenenti alle Forze dell'ordine.

Per questo abbiamo cercato di affermare un principio semplice: il benessere organizzativo non è un beneficio accessorio riconosciuto ai dipendenti; è una componente dell'efficienza dell'amministrazione.

Un ambiente nel quale si lavora bene, nel quale esistono relazioni positive e nel quale le diverse professionalità si riconoscono come parti di un progetto comune funziona anche meglio.

In questa prospettiva si collocano iniziative che potrebbero apparire marginali, come gli incontri di yoga e meditazione, che hanno coinvolto oltre trenta persone, ma anche le iniziative sociali, culturali e ricreative. Il loro significato è precisamente quello di rafforzare relazioni, fiducia e senso di appartenenza.

Non vorrei però che il messaggio fosse equivocato. Il benessere organizzativo non consiste semplicemente nello stare bene in ufficio. Significa costruire un'organizzazione nella quale le persone siano messe nelle condizioni di lavorare bene.

Il benessere organizzativo non consiste nell'aggiungere qualche iniziativa gradevole alla vita dell'ufficio. Significa superare l'idea dell'ufficio come somma di individualità e costruire una comunità professionale.

Ho sempre pensato che la qualità di un dirigente non si misuri soltanto da quello che personalmente riesce a fare, ma anche dalla capacità di mettere gli altri nelle condizioni di lavorare bene

Il secondo aspetto: l'intelligenza artificiale

Questo tema è probabilmente quello che guarda maggiormente al futuro.

Abbiamo scelto di non considerare l'intelligenza artificiale come qualcosa da temere, e neppure come una moda da inseguire. Abbiamo cercato, molto più semplicemente, di capire dove possa essere realmente utile all'amministrazione della giustizia.

Il criterio che ci siamo dati è altrettanto semplice: l'intelligenza artificiale deve assistere la persona, non sostituirla.

L’intelligenza artificiale deve farci risparmiare tempo, non responsabilità.

Alla macchina possiamo affidare le operazioni ripetitive. Il giudizio, la responsabilità e la decisione devono restare umani

L'esempio concreto è il progetto relativo alla generazione assistita dei Mandati di Arresto Europei. La soluzione utilizza modelli linguistici, OCR e tecnologie cloud per elaborare la documentazione e predisporre documenti editabili, compresa una traduzione di cortesia in inglese. Può generare in pochi minuti il MAE, il Form A, la sintesi dei fatti e il testo delle norme violate. Ogni documento deve però essere verificato e validato dall'operatore competente e ogni valutazione giuridica rimane affidata alla persona. Il prototipo è stato messo a disposizione degli utenti l'11 aprile 2025 ed è stato poi trasferito nell'ambiente ministeriale.

L’innovazione è utile quando la tecnologia smette di essere una promessa e diventa uno strumento di lavoro

Questa, credo, è la linea sulla quale dobbiamo muoverci.

Usare l'intelligenza artificiale per recuperare tempo, non per delegare responsabilità.

Liberare magistrati e personale dalle attività ripetitive significa restituire tempo alle attività che richiedono giudizio, esperienza, capacità critica e responsabilità.

Ed è interessante che il progetto possa evolvere verso altri strumenti standardizzati della cooperazione giudiziaria, come l'Ordine Europeo di Indagine.

Sull'intelligenza artificiale abbiamo cercato di fare in piccolo quello che ritengo debba essere fatto a livello nazionale: non vietarla, non subirla, non idolatrarla. Governarla.

La questione non è più se l'intelligenza artificiale entrerà negli uffici giudiziari. È già entrata. La questione è chi stabilisce le regole, con quali garanzie e sotto quale responsabilità

Il terzo aspetto: comunicare la giustizia

Questa direttrice riguarda la comunicazione istituzionale.

La giustizia deve certamente parlare attraverso i propri provvedimenti. Ma un’istituzione pubblica deve anche saper spiegare ai cittadini quello che fa.

Comunicare non significa cercare consenso. Significa rendere conto.

Naturalmente la buona comunicazione giudiziaria deve essere riconoscibile anche per ciò che sceglie di non comunicare

Tra il silenzio dell’istituzione e la spettacolarizzazione della giustizia esiste uno spazio importante: quello della comunicazione responsabile

Per lungo tempo, forse, gli uffici giudiziari hanno pensato che fosse sufficiente fare bene il proprio lavoro.

Oggi non è più così.

Occorre certamente lavorare bene, ma bisogna anche rendere comprensibile ciò che facciamo, nel rispetto, naturalmente, della riservatezza, del segreto investigativo e della presunzione di innocenza.

Comunicare non significa cercare visibilità. Significa assumersi una responsabilità istituzionale.

Nel 2025 sono stati diffusi 40 comunicati stampa; il sito istituzionale viene costantemente aggiornato; prosegue l'attività dell'Osservatorio regionale sulla comunicazione giudiziaria, costituito con i Procuratori del distretto, l'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria e l'Associazione Stampa Umbra. A questi strumenti si aggiungono la Carta dei servizi e le iniziative di educazione alla legalità.

Particolarmente interessante, proprio sotto il profilo della comunicazione ai non addetti ai lavori, è il progetto UNIPGVideo, realizzato insieme all'Università degli Studi di Perugia: sono gli studenti a raccontare l'Ufficio attraverso il dialogo con chi vi lavora, affrontando anche il tema dell'intelligenza artificiale e della necessaria supervisione umana.

La finalità è sempre la stessa: ridurre la distanza tra giustizia e cittadini senza confondere comunicazione e spettacolarizzazione della giustizia.

E poi ci sono i numeri

Un bilancio sociale deve però avere anche il coraggio di parlare di denaro pubblico.

E i numeri, se li sappiamo interrogare, raccontano l’organizzazione meglio di molte parole.

Dietro ogni cifra del bilancio c’è, in realtà, un pezzo concreto del servizio giustizia

I numeri ci restituiscono anche la materialità della giustizia: edifici da mantenere e vigilare, tecnologie investigative da finanziare, professionalità specialistiche da retribuire. Il bilancio sociale serve proprio a questo: trasformare una cifra di spesa pubblica nella spiegazione trasparente del servizio che quella cifra rende possibile

E alcuni numeri meritano attenzione.

Nel 2025 le spese di funzionamento indicate nel bilancio ammontano complessivamente a 2.307.518 euro, contro 2.462.063 euro nel 2024. Il dato diminuisce quindi di circa 154.500 euro, poco più del 6%.

Il dato complessivo delle spese di funzionamento è in diminuzione: nel 2025 spendiamo circa 154 mila euro in meno rispetto all’anno precedente

Ma il dato veramente significativo è la sua composizione.

Ben 2.092.126 euro sono classificati come spese di funzionamento comprendenti sorveglianza, custodia, utenze telefoniche, locazioni e manutenzioni. Rappresentano quindi oltre il 90% dell'intera spesa di funzionamento. Nel 2024 erano 2.335.433 euro.

È un dato che ritengo importante sottolineare, perché mostra quanto il funzionamento della giustizia dipenda anche da qualcosa di molto concreto: gli edifici nei quali la giustizia viene amministrata, la loro manutenzione, le utenze, la custodia e la sicurezza.

Anche la giustizia ha una sua materialità: servono edifici che funzionino, impianti efficienti, luoghi sicuri. Sono costi poco visibili, ma senza di essi la giustizia semplicemente non potrebbe funzionare.

Il costo prevalente, dunque, non è quello della struttura amministrativa in senso stretto, ivi comprese le spese per gli stipendi del personale di magistratura ed amministrativo: oltre il 90 per cento delle spese di funzionamento è assorbito dalla gestione materiale degli uffici, dalla custodia e sorveglianza alle utenze, locazioni e manutenzioni

Alle spese ordinarie si aggiungono 97.494 euro per arredi, attrezzature, implementazione e manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza, a fronte degli 11.868 euro del 2024. Il bilancio precisa che queste spese interessano sia gli uffici requirenti sia quelli giudicanti, in ragione delle competenze del Procuratore Generale in materia di sicurezza delle strutture giudiziarie.

È quindi opportuno ricordare che le somme relative alla vigilanza e alla sicurezza non rappresentano semplicemente il costo della Procura Generale in senso stretto, perché in parte riguardano un perimetro più ampio di uffici giudiziari.

Questo è uno dei vantaggi del bilancio sociale: consente non soltanto di dire quanto spendiamo, ma anche perché lo spendiamo e a favore di chi.

Il dato sulle intercettazioni merita una precisazione

Le spese di giustizia del distretto sono passate complessivamente da 2.874.483 euro nel 2024 a 3.578.515 euro nel 2025, con un aumento del 24,5%.

All'interno di questo dato, la voce complessiva intercettazioni e noleggio apparati passa da 1.497.550 a 1.854.584 euro, con un incremento del 23,8%.

Ma qui è necessaria una distinzione importante.

Della cifra di 1,854 milioni, le intercettazioni telefoniche propriamente dette rappresentano soltanto 44.600 euro; la parte nettamente prevalente, 1.809.984 euro, riguarda invece il noleggio degli apparati per le intercettazioni.

È una distinzione tutt'altro che terminologica. Se dicessimo semplicemente che abbiamo speso 1,85 milioni "per le intercettazioni telefoniche", daremmo un'informazione imprecisa. La vera componente economicamente rilevante è il supporto tecnologico necessario alle operazioni.

Anche i numeri vanno quindi comunicati correttamente: 1,85 milioni “per le intercettazioni” può impressionare; spiegare che oltre 1,8 milioni riguardano il noleggio degli apparati consente invece di capire che cosa realmente stiamo pagando.

Le spese sono aumentate perché si è modificata la tipologia di indagine. Mentre prima si facevano più intercettazioni di tipo telefonico a tre euro al giorno e/o ambientale a circa 70 € al giorno, adesso si fa ricorso spesso ai servizi intercettati come GPS video esterna. I GPS sono a 30 € al giorno e spesso durano per lunghi periodi mentre le video esterne sono 100 € al giorno e spesso durano lunghi periodi. Si tratta di tecniche investigative per acquisire dati e comunicazioni utili a fini di indagine, che non transitano più per i canali comunicativi telefonici o ambientali “ordinari”.

Anche in questo caso non stiamo parlando delle sole spese della Procura Generale. Il bilancio specifica che sono spese gestite dalla Procura Generale anche per gli uffici requirenti dell'intero distretto: Procura per i minorenni e Procure della Repubblica di Perugia, Spoleto e Terni.

La trasparenza non consiste soltanto nel pubblicare un numero. Consiste nel mettere il cittadino in condizione di comprenderlo

Un altro incremento significativo riguarda consulenze e interpreti, che passano da 980.546 euro a 1.574.044 euro. Parallelamente, le indennità dei Vice-Procuratori Onorari diminuiscono da 301.333 a 64.482 euro, con una riduzione del 78,6%.

Vorrei allora concludere tornando al significato di questo documento.

Il bilancio sociale ci dice che un ufficio giudiziario non è fatto soltanto di fascicoli, sentenze, udienze e statistiche.

È fatto di persone, di risorse pubbliche, di edifici da mantenere sicuri, di tecnologie da governare e di cittadini ai quali rendere conto.

Per questo considero particolarmente significativi i tre temi dai quali sono partito.

Il benessere organizzativo ci ricorda che l'efficienza comincia dalle persone.

L'intelligenza artificiale ci ricorda che l'innovazione ha senso soltanto se rimane al servizio della responsabilità umana.

La comunicazione istituzionale ci ricorda infine che l'autorevolezza della giustizia non dipende dal suo silenzio, ma anche dalla capacità di spiegare, con misura e correttezza, quello che fa.

Proprio questa è la funzione più autentica di un bilancio sociale: non limitarsi a rendicontare ciò che abbiamo fatto, ma consentire ai cittadini di comprendere meglio come lavoriamo, come utilizziamo le risorse che ci vengono affidate e quale idea di giustizia cerchiamo ogni giorno di realizzare.

Il Bilancio sociale dimostra che l’organizzazione conta almeno quanto le riforme legislative.

Questo bilancio conferma una convinzione che, permettetemi una considerazione personale, ho maturato in questi anni: la giustizia non si riforma soltanto con le leggi. Si riforma anche organizzando meglio gli uffici, investendo sulle persone, governando le tecnologie e utilizzando responsabilmente le risorse.

Il Bilancio sociale racconta, meglio di molte dichiarazioni programmatiche, l'idea di ufficio che abbiamo cercato di costruire: un ufficio che non consideri organizzazione, tecnologia, benessere e comunicazione come attività accessorie alla giurisdizione, ma come condizioni perché la giurisdizione possa essere esercitata bene.

C'è infine un paradosso che questi numeri fanno emergere. Chiediamo ai dirigenti giudiziari di essere giuristi, organizzatori, gestori di risorse, responsabili della sicurezza, interlocutori delle istituzioni, comunicatori e oggi anche governanti dell'innovazione tecnologica. Possiamo continuare a chiedere tutto questo. Ma allora dobbiamo finalmente costruire intorno alla dirigenza giudiziaria strutture professionali adeguate. Altrimenti, più che una moderna organizzazione, continueremo ad affidarci alla buona volontà delle persone

Dobbiamo essere soddisfatti quando l'innovazione nasce negli uffici. Ma dovremmo anche domandarci se sia normale che l'innovazione della giustizia dipenda dalla maggiore o minore intraprendenza del singolo ufficio o del singolo dirigente.

Perché innovare è difficile; continuare a fare come prima è facilissimo.

Soltanto che l’innovazione non è una scelta ma una necessità

Perugia 12 novembre 2026

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani