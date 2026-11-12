Al via domani la trentaduesima edizione di Eurochocolate.

Eventi

Nel Centro Storico di Perugia fino a domenica 22 Novembre. Il programma del primo fine settimana.

(UNWEB) Perugia.Accompagnati dall'irresistibile claim "Fate Dolci", tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema si preparano ad accogliere i fedelissimi chocolover, con la trentaduesima edizione di Eurochocolate che prenderà il via domani nel Centro Storico di Perugia, per proseguire fino a domenica 22 novembre.

L'appuntamento con l'atteso press tour inaugurale è fissato per domani mattina 13 novembre, alle ore 11, presso la Loggia dei Lanari in prossimità di Piazza Matteotti. Ad attendere i partecipanti la delegazione della Costa d'Avorio, Special Guest internazionale di quest'anno e primo produttore mondiale di cacao, rappresentato dal Conseil du Café-Cacao, l'organismo pubblico ivoriano incaricato della regolamentazione, dello sviluppo e della promozione delle filiere del caffè e del cacao. Il cuore della partecipazione istituzionale è proprio la prestigiosa Loggia dei Lanari, dove la Costa d'Avorio disporrà di uno spazio espositivo e di rappresentanza con l'obiettivo di consolidare il proprio posizionamento internazionale, valorizzando non soltanto la produzione della materia prima, ma anche la qualità, le competenze, le tradizioni e le prospettive di trasformazione industriale del cacao ivoriano. A pochi passi, la terrazza dell'ex Mercato Coperto di Perugia sarà ribattezzata Terrazza Abidjan, in omaggio alla capitale economica ivoriana, proponendosi come luogo simbolo di incontro tra l'Italia e la Costa d'Avorio. Presenti domani per il taglio del nastro l'Ambasciatore e Console Generale della Costa d'Avorio a Milano André Philippe Gauze, l'On. Tra Bi Sui Guillaume Vice Presidente del Consiglio Regionale Haut Sassandra, Dadié Arsène Direttore delle delegazioni Regionali del Conseil du Cafè-Cacao.

Il programma di Eurochocolate si intreccia anche quest'anno con l'imperdibile opportunità di visitare la Città del Cioccolato - il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al Cibo degli Dèi - che lo scorso anno ha aperto le sue porte negli spazi dell'ex Mercato Coperto cittadino, sempre nel centro storico di Perugia.

Proprio presso la Città del Cioccolato, approfittando del clima festivaliero di Eurochocolate, sabato 14 novembre alle ore 17.00 negli spazi della Prigione di San Francesco, farà tappa PULSAR, il format itinerante di iliad e Open che avvicina tutti alle STEM. In programma un confronto sulla scienza e l'innovazione dietro il cioccolato, eccellenza del saper fare italiano. È atteso il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste On. Francesco Lollobrigida. Confermata anche la partecipazione di Tommaso Grollero, vincitore dei World Chocolate Masters 2026.

Si prepara ad aprire le sue porte anche lo Spazio Fate Dolci in Piazza Matteotti frutto della collaborazione con Pasticceria Piazza Settevalli che, per tutta la durata dell'evento, proporrà una golosa selezione di dolci e monoporzioni a base di cacao e cioccolato, a partire da Trilogy, l'irresistibile Monoemozione ai tre cioccolati. Protagonista, il maestro pasticcere Nicola Antonacci, membro dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presente in evento anche con ben cinque golosi show cooking in programma presso il ChocoLab. Nel corso del primo appuntamento, sabato 14 novembre alle ore 16, i partecipanti potranno assistere alla realizzazione di un mendicante: un dischetto di cioccolato dressato a mano libera e impreziosito da frutta secca di stagione, capace di unire tecnica, semplicità ed eleganza. Il secondo cooking show, domenica 15 novembre, sempre alle ore 16, sarà dedicato alla realizzazione di un elegante alberello natalizio in cioccolato fondente e frutta secca. Guidato dal Maestro Nicola Antonacci, il pubblico potrà scoprire le diverse fasi della lavorazione e le tecniche necessarie per trasformare il cioccolato in una raffinata decorazione delle feste.

Conto alla rovescia anche per l'apertura del laboratorio didattico Fate Lab, appositamente pensato per coinvolgere bambini e famiglie, dove si potranno realizzare live alcuni iconici prodotti a tema "Fate Dolci". Dai lollipop di cioccolato alle deliziose praline, il laboratorio - frutto della collaborazione con ICAM e Fabbri - sarà attivo tutti i giorni dell'evento dalle ore 10 alle 19.

Fervono i preparativi anche per la partecipazione della Regione Calabria, prima protagonista del nuovo progetto "Regione Ospite". Un'opportunità strategica per il brand "Calabria Straordinaria", con la possibilità di valorizzare a livello internazionale eccellenze locali come bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione, che troveranno nel cioccolato un naturale elemento di abbinamento e valorizzazione.

La grande festa per tutti gli amanti del cacao e del cioccolato sta quindi per iniziare e, per tutto il fine settimana, il centro storico di Perugia farà da cornice a spettacoli, esibizioni musicali e performance aeree che, in collaborazione con Accademia Creativa, trasformeranno ogni angolo dell'Acropoli in un suggestivo palcoscenico animato da abilissimi Choco Buskers. In particolare, dopo il successo della Choco Parade, arriverà il nuovo spettacolo itinerante "A me non piace il cioccolato", liberamente ispirato a Pinocchio nell'anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Tornerà l'attesissimo Chocolate Show, il più grande emporio di cioccolato a cielo aperto che inonderà il cuore della città con un'offerta ancora più ricca e internazionale. Un'importante novità sarà rappresentata dallo spazio Eurochocolate Free From in Via Mazzini che ospiterà un'ampia offerta di prodotti senza zucchero, senza lattosio, senza glutine e vegan. Brand storici del cioccolato e artigiani provenienti da tutta Italia affiancheranno l'imperdibile area Eurochocolate World promossa da Sviluppumbria che, in collaborazione con Cacao Solution, si prepara ad accogliere i migliori produttori di cioccolato bean to bar e tree to bar a livello mondiale, con decine di marchi provenienti da oltre 20 terre del cacao tra America Latina, Africa e Asia. Grande attesa, in particolare, per scoprire le originali tavolette di cioccolato venezuelane che suonano come maracas: la nuova linea solidale è prodotta dalle donne di Cacao de Origen impegnate, dopo il terribile terremoto, nella ricostruzione delle scuole di cioccolateria realizzate in Venezuela dall'attivissima maître chocolatier Maria Fernanda Di Giacobbe.

Anche il Perù si appresta a debuttare a Eurochocolate 2026 con la sua prima partecipazione istituzionale, promossa dall'Ambasciata del Perù in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana del Perù, attraverso il progetto Cacao 360°. Uno spazio dedicato all'eccellenza, alla biodiversità e alla sostenibilità del cacao peruviano, arricchito da degustazioni di cioccolato e Pisco, dalla presentazione gastronomica Peruvian Roots e da spettacoli di musica e danze tradizionali, per raccontare al pubblico italiano un patrimonio unico di sapori, cultura e tradizioni. Saranno presenti S.E. Manuel Cacho-Sousa Velázquez, Ambasciatore del Perù in Italia e l'avvocato Damiano Marinelli, Console onorario del Perù a Perugia.

Torneranno quindi, con tante novità, i quotidiani appuntamenti del ChocoLab: originali ed esclusive occasioni di degustazione e approfondimento che anche quest'anno si terranno presso il LAB-Luisa Annibale Base.

In particolare, tutti i giorni - a partire domani venerdì 13 novembre - Roberto Caraceni, Direttore del LAB e affermato chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica. Che tipo di cioccolato sei? è la serie di imperdibili appuntamenti da lui proposti con l'invito a scoprire l'anima delle varie tipologie del Cibo degli Dèi.

Ad aprire le degustazioni internazionali, venerdì 13 novembre alle ore 12.15 sarà AATLC-CI, l'Associazione ivoriana degli Artigiani Trasformatori Locali di Cacao con Il cioccolato artigianale della Costa d'Avorio: l'anima del fondente.

E ancora, sempre a partire da venerdì 13 alle ore 14.45 Sfizi Golosi presenta La prima ricetta di cioccolato al mondo, con replica sabato 14 alla stessa ora. Spazio quindi a Cacao Motum che torna a Eurochocolate per accompagnare i partecipanti in Un viaggio con i migliori bean to bar del mondo. Due gli appuntamenti da non perdere nel primo fine settimana: venerdì 13 novembre alle ore 16.00, e domenica 15 alle 12.15.

Protagonista fin dal primo weekend, la Regione Calabria con la Masterclass Cacao e Vini calabresi in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 alle ore 13.30.

Anche per questa edizione, Assosommelier e ANAG rinnovano la loro attesa partecipazione per numerosi e imperdibili abbinamenti pomeridiani a tema, rispettivamente con Vino e cioccolato: incontro di emozioni e Quando la grappa incontra il cioccolato in programma da venerdì a domenica, alle ore 16 e alle ore 17.15.

Particolarmente ricco, quindi, il primo sabato di evento: si inizia alle ore 11 con Choco Zero e l'appuntamento Regali da gustare in compagnia di Giulia Caggiari. A seguire, alle ore 12.15, il primo dei quattro appuntamento proposti da Cacao de Origen con La musica del cacao venezuelano, per proseguire alle ore 13.30 con il Viaggio degustativo nel cioccolato extra fondente firmato Novi e volare poi alla scoperta del Perù che, alle ore 14.45, presenterà Un incontro di sapori tra Pisco e cioccolato. E ancora sabato 14 alle ore 17.15 la Fantasia di mignon mela cotogna e fondente monorigine proposta da ICAM.

Domenica 15 novembre, alle ore 11 e alle 14.45, sarà la volta della maître chocolatier Alice Cianuri con il cooking show Facile da fare, difficile da resistere. E ancora, sempre domenica 15, alle ore 13.30, Alla scoperta di crema Novi fondente, mentre alle ore 17.15 i riflettori saranno di nuovo puntati su ICAM per la sua Presentazione di pralineria fine.

Gli appuntamenti del ChocoLab sono a partecipazione libera e gratuita dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 6 euro a persona. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale www.eurochocolate.com.

A completare il programma, torna anche quest'anno la suggestiva Cerimonia del cacao: incontro con il cacao sacro, alla scoperta del Cibo degli Dèi come pianta medicinale. Le degustazioni guidate, arricchite da rituali e musica, si terranno sabato e domenica, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, per offrire un'esperienza sensoriale unica e sperimentare i benefici del cacao sia sul piano fisico che emotivo. Per informazioni e prenotazioni: www.eurochocolate.com.

Anche Ada Gourmet rende omaggio a Eurochocolate con un progetto che mette al centro il cacao e la sua cultura. In sintonia con il tema di quest'anno, la chef Ada Stifani firma infatti un dessert speciale dal nome Bean to Bar, ispirato al pregiato Cacao Colombia e pensato per celebrare il cioccolato attraverso la sua personale interpretazione gastronomica.

Eurochocolate vi aspetta nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 Novembre!