L’Ambasciatore del Peru’ in visita oggi alla Stranieri

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Formazione dei docenti d’italiano, borse di studio, collaborazioni sulle produzioni agroalimentari tipiche e accordi con le scuole italiane in Perù al centro del tavolo di lavoro col capo missione di Lima in Italia

(UNWEB) Perugia– Una delegazione dell’Ambasciata del Perù in Italia, capeggiata da S.E. l’ambasciatore Manuel Cacho-Sousa Velázquez, ha fatto visita stamane all’Università per Stranieri di Perugia.

La legazione, di cui facevano parte anche il primo segretario Jesús Chacaltana Matzunaga, incaricato degli affari culturali, la docente Rose Marie Bueno Mc Carthy, consorte dell’ambasciatore, e l’avvocato Damiano Marinelli, console onorario del Perù a Perugia, ha incontrato il rettore De Cesaris, e svolto un incontro su possibili progetti di collaborazione tra l’ateneo e le scuole e università peruviane in cui si insegna l’italiano, insieme alla delegata alle relazioni internazionali Giovanna Scocozza, la responsabile delle relazioni internazionali Valentina Seri, e la responsabile della terza missione d’ateneo Filomena Romanelli.

Il tavolo di lavoro si è focalizzato sulle possibilità di elaborare un progetto di formazione per i docenti d’italiano peruviani, comprensivo di una quota di borse di studio, da portare all’attenzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI , ed inoltre sullo sviluppo di accordi mirati con le tre scuole superiori italiane presenti nel paese sudamericano, finalizzati a creare una filiera formativa presso la Stranieri, che porti poi gli alunni ad iscriversi ai corsi di laurea di Unistrapg.

Altro tema di confronto è stato quello delle produzioni alimentari tipiche dei due paesi - per il Perù in primis il cacao, di cui è il consumatore più antico del mondo, e le patate – da sviluppare con il corso di laurea Made in Italy, cibo e ospitalità – MICO dell’Università per Stranieri di Perugia.

Nel corso dell’incontro il rettore De Cesaris ha sottolineato quanto sia importante per coloro che imparano l’italiano all’estero, e in questo caso in Perù, svolgere un periodo di studio della lingua in Italia, poiché quasi sempre coloro che fanno una full immersion nella cultura e civiltà del nostro paese ne diventano poi i migliori e più genuini ambasciatori nel loro paese d’origine.

Per parte sua il capo missione di Lima ha ricordato come la comunità italiana in Perù, pur non essendo nutrita come quella argentina, è molto antica e particolarmente apprezzata nel paese, tanto che in occasione delle festività natalizie, i peruviani sono soliti consumare il panettone genovese (il pandolce alto e il pandolce basso), portato in Perù dai primi emigrati italiani.