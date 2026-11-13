Ricostruzione sisma 2016: all'ordine del giorno della Cabina di coordinamento oltre 3,6 milioni di euro di nuovi finanziamenti per Assisi, Cerreto di Spoleto e Montecastrilli

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(UNWEB) – Perugia, 1 Nel corso dell'odierna seduta della Cabina di coordinamento Sisma 2016 è stata acquisita l'intesa su importanti provvedimenti che interessano direttamente il territorio umbro, sia sul fronte del patrimonio storico-religioso, sia su quello delle opere pubbliche e dell'edilizia scolastica, accompagnati da rilevanti novità normative per la ricostruzione privata.



"Le decisioni assunte nella riunione della Cabina di coordinamento odierna segnano un ulteriore passo concreto nel percorso di accelerazione e messa in sicurezza della ricostruzione pubblica e privata della nostra regione – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria e vice Commissario ricostruzione Stefania Proietti. In qualità di Vice Commissario, esprimo grande soddisfazione per l'attenzione riservata all'Umbria e per il lavoro istruttorio svolto dal nostro Ufficio Speciale per la Ricostruzione: l'inserimento del blocco dell'Immacolata del Sacro Convento di Assisi con uno stanziamento di 3 milioni di euro rappresenta un risultato di grande valore culturale e spirituale, tanto più significativo nell'anno delle celebrazioni per l'Ottavo Centenario francescano. Allo stesso tempo, le integrazioni finanziarie per la scuola dell'infanzia di Castel dell'Aquila a Montecastrilli e per l'intervento pubblico a Cerreto di Spoleto garantiscono la piena copertura economica dei progetti esecutivi adeguati ai prezzari aggiornati, consentendo ai cantieri di partire senza intoppi. Sul fronte della ricostruzione privata – ha concluso la presidente - le proroghe al 31 dicembre e le norme di semplificazione sulle delocalizzazioni e sul Superbonus offrono risposte chiare e certezze operative a cittadini, famiglie, imprese e tecnici impegnati ogni giorno nella rinascita delle nostre comunità".

In particolare, le ordinanze sottoposte all'intesa della Cabina di coordinamento Sisma 2016, hanno previsto incrementi e nuovi stanziamenti per tre importanti interventi in Umbria, per un totale aggiuntivo di 3.612.588,76 euro a valere sulla contabilità speciale:

● Assisi (PG) – Complesso monumentale del Sacro Convento di San Francesco (3.000.000,00 euro): con le modifiche all'Ordinanza n. 128/2022 (programma stralcio degli edifici di culto per l'Ottavo Centenario francescano), viene inserito e finanziato per 3 milioni di euro l'intervento di riparazione dei danni causati dal sisma al "Blocco dell'Immacolata". Il soggetto attuatore dell'opera è la Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) dell'Umbria.

● Montecastrilli (TR) – Scuola dell'infanzia di Castel dell'Aquila (+462.881,76 euro): attraverso l'aggiornamento dell'Ordinanza speciale n. 31/2021 dedicata al recupero delle strutture scolastiche, il contributo per la demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia viene rideterminato da 660.000,00 euro a 1.122.881,76 euro. L'integrazione di oltre 462 mila euro si è resa necessaria a seguito dell'applicazione del prezzario unico aggiornato, di una progettazione esecutiva più puntuale e del recepimento delle prescrizioni della Conferenza Regionale.

● Cerreto di Spoleto (PG) – Via Padre Pietro Pirri (+149.707,00 euro): nell'ambito della rimodulazione dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 sulle opere pubbliche, l'importo destinato all'intervento in via Padre Pietro Pirri sale da 550.760,00 euro a 700.467,00 euro. L'incremento di quasi 150 mila euro permette di approvare il progetto esecutivo coprendo i maggiori costi derivanti dall'applicazione del prezzario unico del cratere 2026.

Oltre agli stanziamenti specifici per i cantieri umbri, la Cabina di coordinamento ha esaminato un'ordinanza di modifica e coordinamento del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP) e di altre disposizioni vigenti. Tra le misure principali si segnalano:

● delocalizzazioni temporanee: riduzione dal 70% al 30% della decurtazione sul contributo (valore di riscatto) nel caso in cui si proceda sia al recupero dell'edificio originario sia alla trasformazione della struttura emergenziale in definitiva, con la possibilità di ricostruire quest'ultima anche in un altro sito conforme ai vincoli urbanistici e paesaggistici.

● proroga dei termini al 31 dicembre 2026: viene fissata al 31 dicembre 2026 la scadenza per la segnalazione del danno degli edifici collabenti vincolati (privi di scheda AeDES) e per la presentazione o regolarizzazione delle pratiche relative ai danni lievi, incluse quelle per le quali era stata presentata rinuncia al contributo sisma in favore del cosiddetto "Superbonus rafforzato".

● chiarimenti sull'incremento contributo ex Superbonus (Ord. 273/2026): vengono definiti i limiti economici legati all'ultimo quadro economico presentato e ammesse solo le varianti strettamente indispensabili al ripristino dell'agibilità.

● trasparenza nei cantieri e poteri sostitutivi: l'obbligo di comunicazione preventiva all'USR viene esteso anche agli operatori economici che forniscono manodopera tramite distacco o somministrazione, sia nel privato che nel pubblico e negli edifici di culto. Vengono inoltre estesi ai proprietari "non identificabili" i poteri sostitutivi dei Comuni già previsti per i proprietari inerti, dissenzienti o irreperibili.