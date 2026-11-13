In vista della GMG 2027. Non facciamo mancare il sostegno a quanti parteciperanno. L'arcivescovo Ivan Maffeis si rivolge alla generosità della comunità, "un segno" che "esprime la nostra fiducia nei giovani".

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(UNWEB) "Investiamo sui giovani con fiducia", lo scrive l'arcivescovo Ivan Maffeis nella "cartolina" della Newsletter settimanale dell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve (a cui ci si può iscrivere e accedere dall'home page del sito [http://www.perugia.it)]www.perugia.it), nel venire incontro concretamente, come Chiesa diocesana, ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno alla 41a Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) con Papa Leone, della prossima estate a Seul.

"A fronte di un viaggio che rappresenta un costo significativo per le famiglie - precisa mons. Maffeis -, come Diocesi ci siamo impegnati a mettere a disposizione 800 euro per i primi 80 ragazzi che si fossero iscritti (un impegno complessivo di 64.000 euro, n.d.r.). Nel giro di 24 ore tale annuncio ha esaurito l'offerta e ha contribuito a diffondere l'entusiasmo per la proposta: oggi il numero degli iscritti è salito a 350".

In un tempo di difficoltà e sacrifici per non poche famiglie e per riuscire ad aiutare gli altri iscritti ad accogliere l'invito di papa Leone rivolto ai giovani di tutto il mondo alla GMG di Seul, un'occasione importante per la loro crescita umana e cristiana, l'arcivescovo Maffeis si rivolge alla generosità della comunità nel chiedere alle parrocchie e ai movimenti - come pure ai singoli benefattori - un contributo da versare sul conto corrente dedicato all'iniziativa: IT81P0306909606100000143717, intestato a Diocesi di Perugia-Città della Pieve. La cifra raccolta sarà condivisa in parti uguali fra quanti non rientrano nei primi 80 iscritti. "Accanto al valore economico - evidenzia mons. Maffeis -, il segno esprime la nostra fiducia nei giovani e il nostro essere Chiesa, attraverso il dono di qualcosa di nostro".

Intanto, una prima imminente occasione per una colletta di condivisione a sostegno di questa iniziativa, sarà la GMG che si celebra a livello locale, domenica 22 novembre, alle ore 17, presso il complesso parrocchiale in Santa Lucia a Perugia. L'Area Giovani della Diocesi promuove una serie di incontri, attraverso stand e laboratori, all'insegna dell'invito a scoprire la Corea del Sud, invito rivolto anche a chi non partirà per la GMG.