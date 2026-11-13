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Politica

The Italian Sea Group, De Rebotti convoca il tavolo per la Celi di Stroncone: "Massima attenzione per i 90 lavoratori". Confronto in Regione con sindacati, Provincia e Comune

Di Redazione Umbria Notizie Web 13 Novembre 2026 – 16:06 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia, 'assessore regionale allo Sviluppo economico, politiche del lavoro, mobilità e trasporti e infrastrutture, Francesco De Rebotti, ha convocato un tavolo di confronto sulla situazione della Celi di Stroncone, società controllata al 100% da The Italian Sea Group, in concordato preventivo dallo scorso marzo.

All'incontro sono invitati le organizzazioni sindacali, la Provincia di Terni e il Comune di Stroncone. Lo stabilimento dà lavoro a circa 90 persone, che nei mesi scorsi sono state costrette a ferie forzate e che oggi attendono di conoscere il destino del sito. Secondo quanto emerso, per rilevare le attività di The Italian Sea Group sarebbero in campo le offerte dei gruppi Sri Global e Palumbo. Un quadro più chiaro è atteso entro la prima metà di dicembre.

"La Celi è una realtà produttiva di eccellenza per il nostro territorio e dietro ogni numero ci sono lavoratrici, lavoratori e famiglie che vivono da mesi in una condizione di forte incertezza", dichiara l'assessore De Rebotti. "La Regione non può restare spettatrice: per questo ho convocato subito un tavolo, per fare il punto sulla procedura, ascoltare le preoccupazioni dei sindacati e condividere con gli Enti locali ogni azione utile a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire continuità produttiva al sito di Stroncone. Seguiremo con la massima attenzione l'evolversi delle offerte, mantenendo un rapporto costante con la proprietà e con gli organi della procedura".

Nota della Redazione

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