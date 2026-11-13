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Politica

La Cgil di Terni si prepara allo sciopero generale del 20 novembre

Di Redazione Umbria Notizie Web 13 Novembre 2026 – 16:14 1 min di lettura

Le motivazioni della mobilitazione e modalità di svolgimento saranno illustrate martedì 17 novembre alle 11.30 nella sede in vico San Procolo 8

(UNWEB) – Terni,   – Anche i lavoratori, gli studenti e i pensionati di Terni si stanno mobilitando per la riuscita dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil per venerdì 20 novembre. Per illustrare le motivazioni dello sciopero e le modalità di svolgimento della manifestazione in città, la Cgil Terni ha organizzata una conferenza stampa in programma martedì 17 novembre, alle 11.30, alla Camera del lavoro, in vico San Procolo 8.

All'incontro interverranno Claudio Cipolla, segretario generale della Cgil Terni, e la segreteria provincial

Nota della Redazione

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