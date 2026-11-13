La Cgil di Terni si prepara allo sciopero generale del 20 novembre

Politica

(UNWEB) – Terni, – Anche i lavoratori, gli studenti e i pensionati di Terni si stanno mobilitando per la riuscita dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil per venerdì 20 novembre. Per illustrare le motivazioni dello sciopero e le modalità di svolgimento della manifestazione in città, la Cgil Terni ha organizzata una conferenza stampa in programma martedì 17 novembre, alle 11.30, alla Camera del lavoro, in vico San Procolo 8.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.