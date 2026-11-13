In corso a Perugia le "Giornate contro la violenza sulle donne" dell'Accademia Focus

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Oggi protagonisti gli studenti con cortometraggi e opere d'arte. Pasquino: "La violenza non si contrasta con un solo strumento"

(UNWEB – Perugia, – "Un programma che tiene insieme linguaggi diversi: il cinema, la mostra, il teatro, la letteratura, la formazione sul lavoro. Perché la violenza sulle donne non si contrasta con un solo strumento, ma con una cultura che si costruisce ogni giorno, in ogni ambito della vita".

Così la consigliera provinciale delegata alle pari opportunità Francesca Pasquino, nel prendere parte questa mattina ad uno dei momenti che compongono le "Giornate contro la violenza sulle donne", manifestazione organizzata a Perugia dall'Accademia Focus.

L'iniziativa, che è stata inaugurata ieri dalla tavola rotonda "Parità di genere, identità, lavoro", nell'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia, è proseguita questa mattina presso la Fondazione S. Anna con un evento che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti superiori Bernardino di Betto e Cavour, Marconi, Pascal di Perugia e del Liceo Jacopone da Todi.

Loro infatti le opere che compongono la mostra "Contro la violenza sulle donne", allestita all'interno del chiostro. E loro i cortometraggi realizzati sul tema "Caro nemico, pensavo che mi amassi", che sono stati proiettati nel corso della mattinata.

A dialogare con i giovani Camilla Laureti (deputata al Parlamento europeo), Bianca Maria Tagliaferri (vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria), Francesca Pasquino e Francesca Tizi (assessora del Comune di Perugia).

"Il titolo "Caro nemico, pensavo che mi amassi", dice già molto – ha osservato Pasquino -: ci ricorda che la violenza spesso si nasconde dentro relazioni che dovrebbero essere di affetto e di fiducia, e che riconoscerne i segnali è il primo passo per difendersi. Sono i giovani i primi a poterlo raccontare con parole nuove, e a noi spetta ascoltarli. Per la Provincia, che ha la responsabilità degli istituti secondari di secondo grado, la scuola è il luogo dove tutto comincia: dove si impara il rispetto, dove si educa alle relazioni, dove un ragazzo o una ragazza possono trovare un adulto a cui rivolgersi. Il tempo dedicato a questi temi è tempo ben speso".

Il programma delle "Giornate contro la violenza sulle donne" prevede per il pomeriggio di venerdì il forum E-WEAVE sul lavoro e la parità di genere e la presentazione del libro "Il viaggio di Dante dall'incubo all'estasi", scritto dalle allieve del Laboratorio di Letteratura dell'Accademia Focus.

Dal 14 al 16 novembre proseguiranno i forum di formazione E-WEAVE, dedicati alla legislazione a tutela della donna che lavora, alle fibre e ai colori tessili vegetali, legati alla tradizione della tessitura, e allo stress e ai conflitti psicologici nel lavoro femminile.