Eurochocolate conquista i chocolover!Tanta golosa allegria tra i protagonisti del primo sabato.

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(UNWEB) Oggi alle 17 il Ministro Lollobrigida alla Prigione di San Francesco per l'evento PULSAR con successivo tour tra gli stand del Festival.

Domani Eurochocolate in diretta a Domenica In dalla Città del Cioccolato.

Come da copione, il ritorno di Eurochocolate a Perugia ha riportato nel centro storico della città tanti chocolover che, in questo primo sabato di evento, hanno dimostrato di apprezzare le originali attività proposte e il buon cioccolato.

Già da venerdì tanti appassionati di cioccolato, da tutta Italia e dall'estero, hanno raggiunto il centro storico per un goloso tuffo alla scoperta del Cibo degli Dei in tutte le sue declinazioni.

Approfittando della festosa cornice di Eurochocolate, ICAM ha festeggiato oggi il suo 80° compleanno, mentre prosegue il suo ricco programma di attività dedicate alla cultura del cacao e alla condivisione. Tra le iniziative: la presentazione dell'Anniversary Collection Vanini, degustazioni guidate, masterclass con pastry chef locali, attività educational per le scuole e momenti di approfondimento dedicati alle sfide e al futuro della filiera internazionale del cacao.

Con tante novità, proseguono i quotidiani appuntamenti del ChocoLab: originali ed esclusive occasioni di degustazione e approfondimento che anche quest'anno si tengono presso il nuovo LAB - Luisa Annibale Base.

Apprezzatissime le degustazioni Che tipo di cioccolato sei? Condotte da Roberto Caraceni con l'invito a scoprire l'anima delle varie tipologie del Cibo degli Dèi. Protagonista fin dal primo weekend, la Regione Calabria con la Masterclass Cacao e Vini calabresi in programma anche domani, domenica 15, alle ore 13.30. Particolarmente ricca, quindi, la prima domenica di evento. Domani 15 novembre, alle ore 11 e alle 14.45, sarà anche la volta della maître chocolatier Alice Cianuri con il cooking show Facile da fare, difficile da resistere. E ancora, sempre domani, alle ore 13.30, Alla scoperta di crema Novi fondente, mentre alle ore 17.15 i riflettori saranno di nuovo puntati su ICAM per la sua Presentazione di pralineria fine.

Gli appuntamenti del ChocoLab sono a partecipazione libera e gratuita dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 6 euro a persona. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale www.eurochocolate.com.

Torna domani anche la suggestiva Cerimonia del cacao: incontro con il cacao sacro, alla scoperta del Cibo degli Dèi come pianta medicinale. Le degustazioni guidate, arricchite da rituali e musica, si terranno dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, per offrire un'esperienza sensoriale unica e sperimentare i benefici del cacao sia sul piano fisico che emotivo. Per informazioni e prenotazioni: www.eurochocolate.com.

Oggi alle 17 presso la Città del Cioccolato, Prigione di San Francesco, approfittando del clima festivaliero di Eurochocolate, fa tappa PULSAR, il format itinerante di iliad e Open che avvicina tutti alle STEM. In programma un confronto sulla scienza e l'innovazione che si cela dietro al cioccolato, eccellenza del saper fare italiano. È atteso il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste On. Francesco Lollobrigida. Tra i protagonisti anche Tommaso Grollero, vincitore dei World Chocolate Masters 2026.

Eurochocolate ha conquistato anche Mara Venier e domani sarà in diretta a Domenica In, alle ore 14 circa, dalla Città del Cioccolato.

Eurochocolate vi aspetta nel centro storico di Perugia fino a domenica 22 Novembre!