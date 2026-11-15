Giornata mondiale delle vittime della strada, la presidente della Regione Stefania Proietti: "Dietro ogni vita spezzata c'è una famiglia e una comunità perde un punto di riferimento. Il ricordo diventi stimolo per un impegno quotidiano nella prevenzione e

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(UNWEB) - Perugia - "In questa Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, il primo pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. A chi convive con un'assenza che niente può colmare, a chi affronta le conseguenze di un incidente, a chi ha visto cambiare per sempre la propria esistenza. A tutti loro esprimo, a nome della Regione Umbria, vicinanza e partecipazione", così la presidente Stefania Proietti in occasione della ricorrenza che si celebra oggi, 15 novembre.

"La nostra comunità è stata colpita, proprio in queste ore, dalla morte di Ercole Milani, lavoratore e delegato della Fiom Cgil, che ha perso la vita a Terni. Alla sua famiglia, ai colleghi e alla sua organizzazione sindacale rivolgo un pensiero di profondo cordoglio. Con la sua scomparsa, le cronache ci consegnano un bilancio dolorosissimo: 44 vittime sulle strade dell'Umbria dall'inizio dell'anno. Non si tratta solo di numeri. Sono persone, affetti, progetti, legami che si interrompono e lasciano un vuoto nelle nostre comunità".

"Ricordare significa anche assumerci una responsabilità, Con l'attenzione per la sicurezza stradale che deve costantemente orientare le scelte pubbliche. La cura delle infrastrutture, l'organizzazione della mobilità, la protezione di chi si sposta a piedi o in bicicletta, l'educazione al rispetto delle regole devono essere sempre al centro dell'azione di chi amministra la cosa pubblica. Non possiamo chiedere soltanto ai cittadini di essere più attenti: le istituzioni devono fare la propria parte, ciascuna per le proprie competenze, lavorando insieme e mettendo la tutela della vita al centro delle decisioni. Serve un impegno condiviso tra Regione, Comuni, Province, scuole, Forze dell'ordine, servizi sanitari e associazioni. E serve la responsabilità quotidiana di ciascuno di noi, perché ogni volta che ci mettiamo alla guida siamo responsabili anche della sicurezza degli altri".

La presidente Proietti conclude rivolgendo "un ringraziamento a chi interviene nei soccorsi, a chi lavora nella cura e nella riabilitazione, a chi accompagna le famiglie e trasforma il proprio dolore in un impegno per gli altri. A questo impegno le istituzioni devono rispondere con un ascolto profondo e la continuità della propria azione amministrativa. È questo il senso della giornata di oggi: custodire la memoria e tradurla, ogni giorno, in prevenzione e tutela della vita".

A proposito dell'azione amministrativa si ricorda che la giunta guidata da Stefania Proietti ha voluto ricostituire la Consulta regionale sulla sicurezza stradale, l'organismo che non si riuniva dal 2019 e che ha il compito di coordinare istituzioni, enti locali, forze dell'ordine, gestori delle infrastrutture, università e società civile nella lotta agli incidenti sulle strade umbre.

La decisione è arrivata dopo il verificarsi di gravi incidenti sulle arterie extraurbane e statali dell'Umbria, con un aumento di vittime e feriti che ha scosso e continua a scuotere profondamente la comunità regionale. La nuova Consulta nasce proprio dall'esigenza di rispondere a questa emergenza in modo concreto e urgente, mettendo a sistema competenze e risorse fin qui frammentate tra i diversi soggetti che si occupano di viabilità e prevenzione.