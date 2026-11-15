La Palestra Clinique di Città di Castello ospite a "Panorama Csen"

Attualità

(UNWEB) Sarà la palestra Clinique di Città di Castello la protagonista della decima puntata della trasmissione televisiva "Panorama Csen", che andrà in onda giovedì 19 novembre alle ore 21:00 sull'emittente televisiva Retesole (visibile sul canale 11 del digitale terrestre per la Regione Umbria e sul canale 110 per Roma e provincia).

Nel corso della trasmissione si parlerà di un tema che riguarda ciascuno di noi: il movimento come strumento fondamentale per la salute, la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita. Si evidenzierà come l'attività fisica non debba essere considerata soltanto una pratica sportiva o un mezzo per raggiungere obiettivi estetici, ma una vera e propria risorsa per prenderci cura del nostro benessere.

La puntata sarà anche un'opportunità per approfondire quanto sia importante diffondere una maggiore cultura del movimento, accessibile a tutti e adattabile alle diverse età, condizioni ed esigenze individuali: un messaggio che la Palestra Clinique porta avanti quotidianamente attraverso il proprio lavoro e l'attenzione alla persona.

Ospiti della puntata:

Enrico Guerra – Fondatore di Clinique e Direttore Tecnico;

Antonella Bartolini – Fondatrice di Clinique e Direttrice Generale;

Lucia Guerra – Responsabile Marketing e Comunicazione della Palestra Clinique;

Valentina Guerra – Direttrice Tecnica di Ginnastica Artistica e Ritmica della Palestra Clinique;

Giulia Piombini – Istruttrice e Atleta di Ginnastica Artistica della Palestra Clinique;

Elena Propadalina – Istruttrice di Pilates, Power Pilates e Ginnastica Dolce della Palestra Clinique;

Marta Evangelisti – Istruttrice di Total Body, Corpo Libero e FitBoxe della Palestra Clinique;

Jagannath Rosmini – Istruttore e Personal Trainer Sala Pesi della Palestra Clinique;

Anna Radicchi – Istruttrice di Pilates e Zumba della Palestra Clinique.

La decima puntata sarà inoltre trasmessa in replica venerdì alle ore 16:15, sabato alle ore 24:00 e lunedì alle ore 16:15.