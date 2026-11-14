Il ministro Francesco Lollobrigida in visita al Banco alimentare dell'Umbria: straordinario esempio di solidarietà
(UNWEB) Perugia. "La Colletta Alimentare è uno straordinario esempio di solidarietà, che dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, terzo settore e cittadini per sostenere chi vive situazioni di difficoltà. Come Governo lavoriamo per rafforzare il sostegno al Banco Alimentare e valorizzare le nostre filiere agroalimentari. Attraverso iniziative come Campagna Amica e la collaborazione con Coldiretti, contribuiamo a mettere a disposizione prodotti italiani di qualità, garantendo un aiuto concreto alle famiglie più fragili.
Perché assicurare a tutti l'accesso a un'alimentazione sana e di qualità significa tutelare la dignità delle persone e difendere il valore del nostro sistema agroalimentare". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in vista al Banco Alimentare di Perugia.
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