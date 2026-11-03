Regione Umbria e Sviluppumbria a Smau Milano 2026 con sei startup innovative. De Rebotti: "L'innovazione è un asse strategico per la competitività del nostro sistema produttivo. Il 10 dicembre la prima edizione di SMAU Umbria"

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(AUN)UNWEB – Perugia, La Regione Umbria, con il supporto di Sviluppumbria, partecipa a Smau Milano 2026, la manifestazione di riferimento per l'innovazione, il networking e l'incontro tra imprese, startup, istituzioni e investitori, che si è aperta oggi a Milano.

A rappresentare la Regione è presente l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, che ha preso parte al panel "Servizi più vicini alle persone: innovazione per territori e comunità", condotto da Eleonora Chioda del Corriere della Sera.

"La nostra presenza a Smau - ha dichiarato l'assessore De Rebotti -rappresenta un'importante occasione di visibilità per le startup umbre e conferma l'impegno della Regione Umbria nel sostenere la crescita delle imprese innovative, valorizzare il capitale di competenze del territorio e rafforzare la competitività dell'Umbria. Il percorso avviato a Smau Parigi, e che prosegue oggi e domani a Milano, troverà un nuovo momento di valorizzazione il 10 dicembre, con la prima edizione di Smau Umbria, evento che porterà i protagonisti dell'innovazione nella nostra regione. Sarà anche un'utile opportunità anche per raccontare quanto la sinergia tra l'Umbria e la ZES, Zona Economica Speciale, possa essere foriera di interessanti possibilità per chi intenda proporre investimenti in una terra storicamente aperta all'accoglienza e alla collaborazione".

La partecipazione a Smau Milano si inserisce nel percorso di promozione dell'ecosistema regionale dell'innovazione e di accompagnamento delle imprese umbre verso nuovi mercati, realizzato con l'attuazione di Sviluppumbria, Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria. Un percorso che intende aprirsi sempre più alle opportunità di investimento a livello nazionale e internazionale.

La delegazione umbra a Milano è composta da sei startup, selezionate da Smau per rappresentare la vivacità e la varietà delle competenze innovative presenti sul territorio regionale, attive in ambiti che spaziano dall'ICT e dal digitale, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale, alle Smart Communities, dalla mobilità al retail e travel, dalla sanità fino all'agrifood e alla sostenibilità.

Per le imprese partecipanti è prevista una fitta agenda di incontri B2B, tavoli di lavoro e momenti di presentazione e pitch, con l'obiettivo di favorire il confronto con aziende, investitori, partner industriali e istituzioni, promuovendo occasioni concrete di collaborazione e sviluppo.

Le sei startup umbre presenti a Smau Milano 2026

ParkingMyCar – Piattaforma digitale di mobility tech che integra in un unico ecosistema servizi di ricerca, confronto e prenotazione di parcheggi in aeroporti, porti, stazioni e città, oltre al pagamento della sosta su strisce blu. Una soluzione che punta a rendere la mobilità più semplice, accessibile e intelligente, supportando anche la digitalizzazione degli operatori del settore. A Smau Milano 2026 ParkingMyCar vince il Premio Innovazione Smau 2026 con il progetto realizzato con Unipoltech

CultureAid by AIDEALAB - Soluzione basata sull'intelligenza artificiale che facilita la comunicazione tra pubbliche amministrazioni, organizzazioni e cittadini con differenti background linguistici e culturali. La piattaforma trascrive, traduce e semplifica procedure, moduli e normative, rendendo i servizi più accessibili e inclusivi.

Red Lynx Robotics – Tech company nata come spin-off universitario a Perugia, specializzata in robotica, computer vision e intelligenza artificiale. Sviluppa soluzioni AI personalizzate per le imprese, applicabili all'automazione industriale, all'analisi dei dati e delle immagini e all'ottimizzazione dei processi in settori quali manifatturiero, agritech, energia e logistica.

SENTNET S.r.l. – Azienda attiva nel settore della green energy, progetta e realizza infrastrutture e soluzioni innovative e personalizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e l'integrazione di funzionalità smart, con applicazioni rivolte alle imprese, alle PMI e al comparto agricolo, anche attraverso impianti agrivoltaici.

MyPersonal Washer – Sviluppa tecnologie proprietarie per la pulizia professionale senza utilizzo di acqua, attraverso un sistema che combina aria ad alta velocità, fluidi tecnici rigenerabili, calore e tecnologia UV-C. Le soluzioni sono rivolte a numerosi comparti, tra cui trasporti, sanità, industria, hospitality e manutenzione degli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione all'efficienza e alla sostenibilità ambientale.

AccessiBit - La mission di AccessiBit è di accelerare la transizione verso un web inclusivo e accessibile a tutti. Sviluppa soluzioni software e audit di accessibilità per assicurarsi che siti web, app e touchpoint digitali siano progettati e sviluppati in modo tale che possano essere utilizzati facilmente anche da persone con disabilità. Si rivolge ad enti pubblici ed aziende che devono conformarsi alle normative sull'accessibilità e a chi desidera migliorare la propria inclusività digitale.