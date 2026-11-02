Tasse, Squarta (FdI-ECR) “Il Governo riduce il peso fiscale, Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse”
(ASI - UNWEB) “La presidente Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse imposti agli umbri. Il Governo Meloni interviene ancora sull’Irpef per sostenere il ceto medio e lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini. Anche la Regione deve contribuire a questo sforzo. È inaccettabile che quanto le famiglie risparmiano grazie alle misure nazionali venga assorbito dal maggiore prelievo deciso dalla Giunta regionale”.
Lo dichiara in una nota Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR. “La manovra regionale prevedeva inizialmente 184 milioni di euro di maggiori entrate da Irpef e Irap nel triennio 2025-2027. Con la conferma degli aumenti e la loro prosecuzione fino al 2029, il conto complessivo viene ora stimato intorno ai 400 milioni di euro. Un sacrificio enorme imposto a lavoratori, pensionati, famiglie e imprese. Sono risorse che vengono sottratte alle spese quotidiane, ai consumi e agli investimenti, in una regione dove i redditi sono già troppo bassi. Proietti deve spiegare perché il ceto medio umbro debba continuare a sopportare una tassazione tanto pesante”. “La presidente aveva promesso l’abbattimento delle liste d’attesa in tre mesi – prosegue Squarta – e ha giustificato gli aumenti con le necessità della sanità. Gli umbri hanno pagato ma quella promessa non è stata mantenuta, i cittadini stanno pagando senza sapere perché e per cosa”. “La presidente Proietti e la sua Giunta devono ora assumersi la responsabilità di una scelta necessaria, portare in Consiglio regionale un provvedimento che cancelli gli aumenti dell’addizionale Irpef e dell’Irap, ripristinando le aliquote precedenti. La Regione individui le spese da rivedere, affronti le inefficienze e garantisca i servizi senza continuare a chiedere altri sacrifici agli stessi contribuenti”. “Il Governo lavora per restituire potere d’acquisto alle famiglie. Proietti ha il dovere di fare altrettanto e di correggere una scelta che sta pesando sui bilanci di tanti umbri. Non basta chiedere risorse a Roma e pretendere comprensione dai cittadini. Chi governa la Regione deve rispondere delle proprie decisioni. Gli umbri hanno già fatto la loro parte, ora la faccia la presidente”, conclude Squarta.
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.