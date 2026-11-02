Lunedì, 2 Novembre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Aeroporto dell'Umbria, per SASE (Ragnetti) e Regione (Proietti) "è un bene strategico": al via il piano di potenziamento e rotte Ryanair blindate. Rebecchi nuovo Direttore Generale Sport, Prisco: "Dal Governo Meloni 640mila euro per gli spazi 'Illumina' di Perugia e Terni. lo sport come strumento di prevenzione del disagio giovanile" Tasse, Squarta (FdI-ECR) “Il Governo riduce il peso fiscale, Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse” Paura a Giuncano: si ribalta con il trattore e rimane incastrato, salvato dai Vigili del Fuoco L'Umbria porta la voce dei territori nelle istituzioni europee Fotografia: inaugurata a Perugia la mostra "Steve McCurry Workshop Spirituality". Trenta scatti inediti per raccontare l'anima dell'Umbria Pendolari, Toscana e Umbria fanno fronte comune: più Intercity, nuove fermate AV e Media Etruria. Gli assessori regionali ai trasporti di Toscana e Umbria, Filippo Boni e Francesco De Rebotti: "Una piattaforma condivisa con proposte sostenibili e rapidame Giornata mondiale dell'Ictus: in Umbria la tempestività fa la differenza. Riorganizzata la Rete regionale tempo-dipendente: oltre 2.000 ricoveri l'anno, nei trattamenti tempestivi raggiunto il 15%, sopra la media nazionale Apicoltura, via al bando da quasi mezzo milione di euro. Assessore Meloni: "Sosteniamo gli apicoltori e tuteliamo la biodiversità" Aeroporto dell'Umbria, per SASE (Ragnetti) e Regione (Proietti) "è un bene strategico": al via il piano di potenziamento e rotte Ryanair blindate. Rebecchi nuovo Direttore Generale Sport, Prisco: "Dal Governo Meloni 640mila euro per gli spazi 'Illumina' di Perugia e Terni. lo sport come strumento di prevenzione del disagio giovanile" Tasse, Squarta (FdI-ECR) “Il Governo riduce il peso fiscale, Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse” Paura a Giuncano: si ribalta con il trattore e rimane incastrato, salvato dai Vigili del Fuoco L'Umbria porta la voce dei territori nelle istituzioni europee Fotografia: inaugurata a Perugia la mostra "Steve McCurry Workshop Spirituality". Trenta scatti inediti per raccontare l'anima dell'Umbria Pendolari, Toscana e Umbria fanno fronte comune: più Intercity, nuove fermate AV e Media Etruria. Gli assessori regionali ai trasporti di Toscana e Umbria, Filippo Boni e Francesco De Rebotti: "Una piattaforma condivisa con proposte sostenibili e rapidame Giornata mondiale dell'Ictus: in Umbria la tempestività fa la differenza. Riorganizzata la Rete regionale tempo-dipendente: oltre 2.000 ricoveri l'anno, nei trattamenti tempestivi raggiunto il 15%, sopra la media nazionale Apicoltura, via al bando da quasi mezzo milione di euro. Assessore Meloni: "Sosteniamo gli apicoltori e tuteliamo la biodiversità"
Home Politica Tasse, Squarta (FdI-ECR) “Il Governo riduce il peso fiscale, Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse”
Politica

Tasse, Squarta (FdI-ECR) “Il Governo riduce il peso fiscale, Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse”

Di Redazione Umbria Notizie Web 2 Novembre 2026 – 11:16 2 min di lettura

(ASI - UNWEB)  “La presidente Proietti faccia la sua parte e cancelli gli aumenti delle tasse imposti agli umbri. Il Governo Meloni interviene ancora sull’Irpef per sostenere il ceto medio e lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini. Anche la Regione deve contribuire a questo sforzo. È inaccettabile che quanto le famiglie risparmiano grazie alle misure nazionali venga assorbito dal maggiore prelievo deciso dalla Giunta regionale”.

Lo dichiara in una nota Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR. “La manovra regionale prevedeva inizialmente 184 milioni di euro di maggiori entrate da Irpef e Irap nel triennio 2025-2027. Con la conferma degli aumenti e la loro prosecuzione fino al 2029, il conto complessivo viene ora stimato intorno ai 400 milioni di euro. Un sacrificio enorme imposto a lavoratori, pensionati, famiglie e imprese. Sono risorse che vengono sottratte alle spese quotidiane, ai consumi e agli investimenti, in una regione dove i redditi sono già troppo bassi. Proietti deve spiegare perché il ceto medio umbro debba continuare a sopportare una tassazione tanto pesante”. “La presidente aveva promesso l’abbattimento delle liste d’attesa in tre mesi – prosegue Squarta – e ha giustificato gli aumenti con le necessità della sanità. Gli umbri hanno pagato ma quella promessa non è stata mantenuta, i cittadini stanno pagando senza sapere perché e per cosa”. “La presidente Proietti e la sua Giunta devono ora assumersi la responsabilità di una scelta necessaria, portare in Consiglio regionale un provvedimento che cancelli gli aumenti dell’addizionale Irpef e dell’Irap, ripristinando le aliquote precedenti. La Regione individui le spese da rivedere, affronti le inefficienze e garantisca i servizi senza continuare a chiedere altri sacrifici agli stessi contribuenti”. “Il Governo lavora per restituire potere d’acquisto alle famiglie. Proietti ha il dovere di fare altrettanto e di correggere una scelta che sta pesando sui bilanci di tanti umbri. Non basta chiedere risorse a Roma e pretendere comprensione dai cittadini. Chi governa la Regione deve rispondere delle proprie decisioni. Gli umbri hanno già fatto la loro parte, ora la faccia la presidente”, conclude Squarta.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Politica
Politica Aeroporto dell'Umbria, per SASE (Ragnetti) e Regione (Proietti) "è un bene strategico": al via il piano di potenziamento e rotte Ryanair blindate. Rebecchi nuovo Direttore Generale 2 Novembre 2026
Politica Sport, Prisco: "Dal Governo Meloni 640mila euro per gli spazi 'Illumina' di Perugia e Terni. lo sport come strumento di prevenzione del disagio giovanile" 2 Novembre 2026
Politica  Militari caduti in Bosnia, Mencaglia (FDI): “profondo dolore per quattro servitori della Nazione. un minuto di silenzio in commissione a Perugia”* 30 Ottobre 2026
Pubblicità
Pubblicità
Più Letti
01
02
03
04